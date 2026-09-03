Esta nueva cámara de seguridad, económica y sin suscripción, te permite almacenar las grabaciones sin conexión y sin costo mensual

La marca de hogares inteligentes Shelly anunció su nueva cámara de seguridad antes de la IFA 2026

Te permite ver y guardar las grabaciones en tarjetas microSD sin costo adicional de suscripción

Puedes pasarte a Shelly Premium para tener almacenamiento en la nube y otras funciones inteligentes

Ya han comenzado los primeros anuncios de productos para la IFA 2026, y la empresa de tecnología para el hogar Shelly ha presentado su nueva cámara de seguridad inteligente para el hogar; y creo que tiene posibilidades de convertirse en la próxima alternativa económica a Ring.

La nueva Shelly Camera para interiores es el más reciente dispositivo inteligente y accesible diseñado para quienes buscan funciones similares a las de los mejores timbres de seguridad para el hogar, pero quieren evitar el inconveniente de las cuotas de suscripción adicionales.

Con un precio razonable de 49,99 dólares/35 libras (aproximadamente 65 dólares australianos), la Shelly Camera cuenta con todas las funciones básicas que necesitas para garantizar la protección de tu hogar y brindarte mayor tranquilidad. Aunque la calidad de video de la cámara no es tan avanzada como la resolución 4K de la Ring Outdoor Cam Pro (la de Shelly se limita a 1080p), sus otras características lo compensan con creces.

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Además de un campo de visión horizontal de 110 grados y uno vertical de 70 grados, lo cual debería ser suficiente para cubrir una sola habitación, la cámara Shelly ofrece monitoreo con visión nocturna en blanco y negro y es compatible con Alexa, Google Home y Samsung SmartThings. También está diseñada para integrarse fácilmente en tu ecosistema de hogar inteligente Shelly ya existente, trabajando con otros dispositivos para activar automatizaciones y encender las luces cuando se detecta movimiento.

Si bien muchas marcas líderes de hogares inteligentes exigen que te suscribas a un servicio para aprovechar al máximo sus dispositivos, ese no es el caso de la cámara Shelly.

(Image credit: Shelly)

Una de las mejores cosas de esta cámara es que incluye una buena cantidad de funciones que no están restringidas a una suscripción de pago. Esto incluye las especificaciones de resolución mencionadas anteriormente, así como las automatizaciones y el audio bidireccional; pero es el almacenamiento gratuito de videos lo que hace que esta cámara sea una excelente opción.

Además de simplemente ver las transmisiones en vivo desde tu teléfono inteligente sin guardarlas, puedes guardar las grabaciones localmente en tarjetas microSD, y aunque tendrás que comprar las tarjetas SD por separado, resulta mucho más económico que una cuota de suscripción mensual.

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Por 50 dólares, una cámara de seguridad que te brinda acceso a herramientas básicas y una forma de almacenar las grabaciones localmente de forma gratuita es realmente una apuesta segura. Y para quienes no están muy familiarizados con la tecnología de hogares inteligentes, estas características deberían ser más que suficientes.

Dicho esto, Shelly sí ofrece un plan premium para funciones inteligentes adicionales. Por 3,99 euros al mes (4,40 dólares / 3,40 libras esterlinas / 6,50 dólares australianos), Shelly Premium te da acceso a almacenamiento en la nube para una cámara y a mejoras de automatización aún más inteligentes. Esto incluye capacidades de detección de objetos impulsadas por IA, lo que permite que tu dispositivo distinga fácilmente entre rostros, mascotas e incluso vehículos para activar alertas específicas, las cuales puedes personalizar.

Contar con una suscripción a Shelly Premium te abre las puertas a un puñado de capacidades adicionales para mejorar el ecosistema de seguridad de tu hogar, pero no creo que te estés perdiendo mucho si decides quedarte con su plan básico y gratuito.

En gran medida, es el espacio de almacenamiento lo que convence a los usuarios a optar por los modelos de suscripción, y en este caso eso no es un factor si te conformas con la opción de la tarjeta SD; además, la cámara viene con una prueba gratuita de tres meses de Shelly Premium, para que puedas probar esas funciones adicionales antes de decidir si necesitas o no la suscripción.

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