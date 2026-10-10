"No sé por qué nadie más lo ha hecho": la "Smart Lock" de Ring tiene un truco inusual para cuando se agota la batería

Ring vuelve a ampliar su gama de productos con el Ring Smart Lock, y lo hace en un momento muy ajetreado para Amazon y el sector de los hogares inteligentes en general. Sin embargo, el fundador de Ring, Jamie Siminoff, considera que esta expansión se ajusta perfectamente a la misión de la empresa.

«Para nosotros, se trata realmente de hacer que tu hogar sea más seguro... más fácil de manejar y que te brinde mayor tranquilidad», me dijo.

La novedad es la Ring Smart Lock, cuyo lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el primer trimestre de 2027 a un precio de 249 dólares, disponible en tres acabados: negro, plateado y latón. Por el momento no hay planes de un lanzamiento internacional, pero ese precio equivale a alrededor de 190 libras esterlinas o 360 dólares australianos.

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No busca reinventar la rueda. En cambio, como lo expresó Siminoff, su objetivo es resolver la “ansiedad por la autonomía”: la preocupación de que una cerradura inteligente que se queda sin batería “se convierta en un ladrillo”.

¿Cómo? Además de ingresar un código numérico, escanear una huella digital o usar la app de Ring o Alexa, la Smart Lock cuenta con una solución decididamente manual para cuando se agota la batería. Lo que en la práctica dejaría la cerradura sin funcionar se resuelve con una manivela, a la que Ring llama «Power Dial» y que se ve como un dial en la parte frontal.

(Image credit: Ring)

Después de cinco a ocho vueltas, dependiendo de qué tan rápido lo gires, el Power Dial carga un supercondensador para darte de 10 a 30 segundos de energía. Eso es suficiente para ingresar tu código y abrir la puerta. Sin embargo, no carga la batería principal de Ring de reemplazo rápido, la cual, según Siminoff, dura aproximadamente un año.

Más bien, es una especie de pequeño arrancador de emergencia, y él explica que hay una razón para ello. Aportar un poco de energía generada manualmente a la batería sería como «una manguera de jardín en una piscina olímpica». Pero, en última instancia, esta función está diseñada para ayudar en el momento en que la batería se agota.

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Ese es el verdadero factor diferenciador en este caso, y Siminoff espera que resuene entre los compradores potenciales. "Creo que todas las soluciones para resolver el problema de que se agote la batería no han sido muy buenas hasta ahora", dijo. La alternativa habitual es una llave de metal guardada en algún lugar de la casa, una solución que él calificó de medieval.

Siminoff cuenta que la idea se le ocurrió mientras construía una casa que pensaba usar con menos frecuencia, cuando el constructor le preguntó qué tipo de cerradura quería. Eso lo llevó a buscar una cerradura inteligente, pero no le impresionó lo que encontró. Así que comenzó a preguntarse si una cerradura inteligente podría alimentarse por sí misma, y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial.

Siminoff recurrió a Amazon Q, el asistente de IA interno de Amazon, para ver si una manivela podría generar suficiente energía. «Al principio pensé que girar la manivela no serviría para generar suficiente energía... porque nadie lo había hecho», dijo.

Pero a medida que seguía analizando la idea, se dio cuenta de que, con un motor lo suficientemente pequeño, un supercondensador sería suficiente y no aumentaría mucho el costo. Funciona, dijo, y "no sé por qué nadie más lo ha hecho".

Esa es la verdadera recompensa, afirma. Antes, una idea como esta habría significado desviar a un equipo de otros proyectos durante meses, "sin siquiera saber si funcionaría". Ahora, "puedo hacer todo eso, en cierto modo, por mi cuenta", dijo. Además, les ahorra a sus ingenieros un callejón sin salida. Es muy posible, señaló, que un equipo hubiera presentado un diseño en el que "el cierre fuera así de grande… accionado a mano, como si tuvieras que subirte a una bicicleta y darle energía", dijo riendo. "Eso simplemente no funcionaría".

Para cuando le presentó la idea a su equipo, les estaba entregando un «esto es lo que quiero que construyan», porque, como él mismo lo expresó: "Está bien, vale la pena dedicar a 10 personas a construir esto, porque realmente sé que se va a construir".

Y le da crédito a la IA por mucho más que esta sola cerradura. Cuando se le preguntó sobre el trabajo del equipo en las nuevas cámaras 4K y la Smart Lock, dijo: "La IA ha sido un enorme... super, o la superinteligencia ha sido un gran impulso... para, digamos, realmente impulsarnos, ya sabes, a ir más rápido".

Sobre la cerradura en sí, agregó: "Sigue siendo difícil construir esto... y es difícil hacerlo, pero es mil veces más fácil, y no creo que sin la IA hubiéramos podido lograrlo". Sin duda, esto demuestra el potencial que la IA puede tener también para crear productos.

Así que, en cierto modo, dejaremos que Alexa nos guíe en eso Jamie Siminoff

También está el tema de la conectividad, más allá del resto de las características del Smart Lock. Como era de esperarse, funciona muy bien con la app de Ring y con Alexa. Además, cuenta con Amazon Sidewalk integrado, por lo que puede mantenerse en línea si la red Wi-Fi de tu casa falla. Sin embargo, si no te gusta la idea de una red compartida, vale la pena analizarlo más a fondo antes de comprarlo, ya que Ring aún está confirmando las especificaciones finales.

Ring no anunció compatibilidad con Apple Home ni con Matter para el Smart Lock, y Siminoff lo interpreta más bien como que Ring le deja esos aspectos de conectividad a Alexa. «Probablemente no haremos nada directamente como Ring, porque se trata más bien de integraciones con Alexa; dado que Alexa ya cuenta con muchas integraciones de cerraduras y otras funciones, dejaremos que Alexa, en cierto modo, marque el camino en ese sentido».

La app de Ring será donde podrás otorgar acceso, verificar si está bloqueada o desbloqueada y configurar horarios.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Aun así, creo que habrá muchas personas en el mercado de las cerraduras inteligentes que busquen esa conectividad adicional, o incluso compatibilidad con el estándar Home Key de Apple. Aún puedes desbloquear la puerta desde tu celular a través de la app de Ring mientras te acercas, pero es posible que no sea una experiencia idéntica. Además, si no te gusta Sidewalk, tal vez esta no sea la mejor opción para ti.

La Smart Lock se lanzará en el primer trimestre de 2027 en Estados Unidos, aunque algunos aspectos del producto podrían cambiar a medida que se acerque el lanzamiento, ya que aún no ha sido autorizada por la FCC.

Además, llega apenas unos días antes de que, según los rumores, Apple regrese al sector de la casa inteligente, y en un mercado de cerraduras inteligentes que ya está bastante saturado.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Además, Ring no solo presentó el Smart Lock. También le dio la bienvenida a una gran variedad de cámaras, incluida una nueva modelo con funciones de giro e inclinación que puede seguir el movimiento tanto en el eje horizontal como en el vertical y cuenta con un obturador de privacidad integrado. Asimismo, está ampliando su tecnología Retinal 4K de mayor resolución a más cámaras.

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