Ring anuncia tres nuevas funciones de inteligencia artificial para sus usuarios en México

¿Tienes un dispositivo de Ring? De ser así, te tenemos buenas noticias, pues llegan a México nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

¿Estás listo para conocer todos los detalles? Aquí la respuesta: Descripciones de Video, Alerta de Evento Único y Búsqueda de Video. Estas herramientas hacen que las notificaciones de movimiento sean más informativas y útiles, brindando a los clientes un mayor control sobre la seguridad de su hogar.

Descripciones de Video

Descripciones de Video es una nueva función que utiliza inteligencia artificial para generar breves descripciones en texto de la actividad de movimiento capturada por los timbres y cámaras Ring. En lugar de recibir una notificación genérica de "movimiento detectado", los clientes verán una descripción como: "Persona tocando la puerta con un perro café."

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Ring optimizó específicamente sus modelos para enfocarse únicamente en la información relevante, sin describir todo lo que aparece en la imagen. Así, los clientes pueden comprender rápidamente lo que está sucediendo en su propiedad sin necesidad de abrir la app de Ring.

Requisitos: suscripción Ring Pro o complemento Pro Intelligence.

Alerta de Evento Único

Alerta de Evento Único combina múltiples notificaciones de movimiento del mismo evento en una sola alerta, reduciendo las notificaciones innecesarias y ofreciendo una visión más clara de la actividad.

Por ejemplo, cuando el jardinero está cortando el césped, los clientes recibirán una sola notificación en lugar de docenas de alertas. La función se basa en Descripciones de Video: juntas, ofrecen información más completa y significativa sobre lo que sucede alrededor del hogar.

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Requisitos: requiere la activación de Descripciones de Video. Es necesaria una suscripción Ring Pro o Pro Intelligence.

Búsqueda de Video

Búsqueda de Video es una nueva función que permite a los suscriptores de Ring Pro y Pro Intelligence buscar en su historial de video utilizando lenguaje cotidiano directamente en la app de Ring, sin necesidad de revisar manualmente horas de grabaciones.

Es posible buscar actividad u objetos específicos capturados por las cámaras y timbres Ring. Por ejemplo: "camioneta roja en el jardín" o "perro negro jugando."

Requisitos: suscripción Ring Pro o complemento Pro Intelligence.

Disponibilidad

Las nuevas funciones están disponibles a partir de hoy para los clientes de Ring en México con una suscripción Ring Pro o con el complemento Pro Intelligence. Las nuevas capacidades se implementan de manera progresiva y la disponibilidad puede variar según el dispositivo.