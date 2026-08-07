Google Maps se reinventa con Ask Maps: la IA de Gemini llega a México

Google presentó Ask Maps, la mayor actualización de Google Maps en más de una década, una renovación que incorpora la inteligencia artificial de Gemini para ofrecer una experiencia de navegación más natural, conversacional y personalizada.

Con esta nueva función, los usuarios podrán hacer preguntas complejas sobre lugares, rutas o actividades y recibir respuestas contextualizadas gracias a la combinación de la IA de Gemini con información del mundo real actualizada en tiempo real.

Una IA capaz de realizar tareas de varios pasos

Uno de los principales cambios de Ask Maps es la incorporación de nuevas capacidades de agente, que permiten completar acciones complejas sin que el usuario tenga que realizarlas manualmente paso a paso.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Por ejemplo, será posible pedir recomendaciones de hoteles con características específicas, ordenar comida para recoger durante una ruta o descubrir eventos cercanos con la posibilidad de adquirir boletos desde la misma experiencia. Estas funciones son posibles gracias a integraciones con plataformas como Square, Toast y, próximamente, Uber Eats.

Viajes más personalizados con Inteligencia Personal

Google también incorpora Inteligencia Personal, una función opcional diseñada con controles de privacidad que permite conectar Ask Maps con aplicaciones como Gmail y Calendario.

Gracias a esta integración, la plataforma puede reconocer automáticamente reservas de vuelos o hoteles para ofrecer recomendaciones oportunas, como recordar cuándo salir hacia el aeropuerto o sugerir actividades antes de un vuelo, sin que el usuario tenga que proporcionar nuevamente esa información.

Además, Ask Maps puede recordar conversaciones anteriores para retomar la planeación de un viaje exactamente donde se dejó.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Información en tiempo real y colaboración asistida por IA

La actualización también mejora la experiencia del transporte público mediante un nuevo widget que muestra información en tiempo real sobre retrasos en autobuses, trenes, metro y ferris.

Por otra parte, Google moderniza el sistema de contribuciones de la comunidad. Ahora, los usuarios podrán realizar aportaciones de forma conversacional; por ejemplo, al subir una fotografía del horario de un establecimiento, la inteligencia artificial podrá interpretar la información y sugerir automáticamente la actualización correspondiente en Google Maps.

Ask Maps llega a México

Google confirmó que Ask Maps ya está disponible en México, junto con Australia, Brasil, Canadá, Indonesia y Japón, además de extenderse a más de 150 países y territorios donde Google Maps opera en inglés.

Con esta actualización, la compañía busca convertir Google Maps en una herramienta más inteligente y proactiva, capaz de comprender el contexto del usuario, anticipar sus necesidades y simplificar tanto la planificación de viajes como la navegación cotidiana.