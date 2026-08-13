Gemini alcanza los 1,000 millones de usuarios activos mensuales y marca un récord para Google

¿Alguna vez te has preguntado cuántos usuarios mensuales utilizan Gemini? Si tu respuesta fue sí, estás en el lugar indicado, aquí te dejamos la respuesta.

Pues Gemini alcanzó los 1,000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google, así lo celebró Sundar Pichai, CEO de la compañía en su cuenta oficial de X . Solo para dimensionar esta cifra, equivale a llenar el Estadio Azteca más de 11,400 veces.

Estos son algunos datos clave sobre cómo Gemini está transformando la interacción digital:

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🗣️ Predominio de la voz: El 63% de los usuarios interactúa por voz mediante Gemini Live , con un aumento constante de usuarios "solo voz". Además, los padres ocupados tienen un 43% más de probabilidades de usar la voz para tareas cotidianas. Próximamente se integrarán más de 60 nuevos dialectos regionales.

El 63% de los usuarios interactúa por voz mediante , con un aumento constante de usuarios "solo voz". Además, los padres ocupados tienen un 43% más de probabilidades de usar la voz para tareas cotidianas. Próximamente se integrarán más de 60 nuevos dialectos regionales. 👀 Experiencia visual en tiempo real: 1 de cada 5 interacciones en Gemini Live va más allá de la voz; las personas usan la cámara en vivo o comparten pantalla para resolver problemas en directo, una función muy popular entre estudiantes.

1 de cada 5 interacciones en va más allá de la voz; las personas usan la cámara en vivo o comparten pantalla para resolver problemas en directo, una función muy popular entre estudiantes. Aprendizaje con contexto: El 38% de las consultas educativas incluye archivos adjuntos. En las próximas semanas se lanzarán nuevas herramientas para estudiantes.

El 38% de las consultas educativas incluye archivos adjuntos. En las próximas semanas se lanzarán nuevas herramientas para estudiantes. 📷Creación a escala: Gemini genera más de 150 millones de imágenes diarias y es una herramienta clave para PyMEs, ayudándoles a gestionar acciones de marketing, integrando imagen, video y audio en un solo lugar.

Con estos avances, Gemini deja de ser una herramienta tecnológica para convertirse en un compañero cotidiano que se adapta al ritmo de vida de cada persona. El compromiso de Google es seguir haciendo la inteligencia artificial más natural, cercana e intuitiva, acompañando a millones de usuarios en su manera de aprender, crear y resolver los desafíos de todos los días.