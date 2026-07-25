¿Qué cámara DJI debería comprar? Aquí te presentamos nuestra guía esencial con las opciones disponibles, incluyendo los resultados de nuestras pruebas exhaustivas

Históricamente, la marca DJI se ha centrado exclusivamente en los drones. Sigue siendo líder indiscutible en esa categoría, pero en los últimos años también se ha consolidado en el mercado de las cámaras compactas para la captura de contenido.

Las dos líneas principales son la Osmo Action y la Osmo Pocket. La Action es la clásica cámara de acción de DJI, con un diseño resistente pensado para capturar contenido de alta calidad sin problemas, sin importar cuántos golpes reciba, cuántas veces se caiga, se sumerja, se congele o, en general, se la maltrate. La Pocket es una cámara compacta con cardán y estabilizador de imagen diseñada para vlogueros. Puede alternar fácilmente entre la toma vertical y horizontal, y está configurada para facilitar la captura de selfies. También hay un par de modelos atípicos: la cámara de 360 grados Osmo 360 y la diminuta Osmo Nano, que se puede llevar puesta.

La mayoría de estas cámaras son líderes en sus respectivas categorías; esta marca aparece en numerosas listas de las mejores, incluyendo la mejor cámara de acción, la mejor cámara de 360 grados y la mejor cámara para vlogs. Si estás pensando en comprar una pero no estás muy seguro de tus opciones o de cuál elegir, has llegado al lugar correcto.

Nuestro equipo de reseñas de cámaras ha probado cada una de las cámaras DJI que están disponibles actualmente en el mercado, y a continuación encontrarás una guía rápida de los diferentes modelos, además de resúmenes de nuestras principales conclusiones de las pruebas y enlaces para leer la reseña completa de cada una (presiona el botón "Más detalles").

Nota: Solo verás fichas de los productos disponibles para comprar en tu región. Debido a las regulaciones de la FCC, no todos los modelos nuevos están disponibles en todos los países, así que te recomendamos verificar disponibilidad.

DJI Osmo Action

Las Osmo Action son cámaras de acción tradicionales: la respuesta de DJI a la GoPro. Cuentan con un diseño todo en uno, con todas las características que esperarías de una buena cámara de acción: un diseño robusto, resistente al agua y compacto, pantallas frontal y trasera, micrófonos y funciones como time-lapse, cámara lenta y (en los modelos más nuevos) seguimiento de sujetos.

La generación actual es la Osmo Action 6, pero la Osmo Action 5 Pro (no existe una versión que no sea «Pro», así que tómalo como una peculiaridad en la nomenclatura) y la Osmo Action 4 también están ampliamente disponibles, incluso directamente a través de DJI. También es bastante fácil conseguir una Osmo Action 3.

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Las especificaciones y características varían ligeramente de un modelo a otro; puedes consultar nuestra reseña de cada uno presionando el botón "Más detalles", y esta página de comparación de DJI Osmo Action es útil para destacar las diferencias.

Te costará encontrar cualquiera de los dos ahora, pero los dos modelos anteriores son el Action 2 y el Osmo Action original. El Action 2 fue un giro particularmente interesante de DJI: se veía completamente diferente al resto de la gama, con un diseño modular. Para la tercera generación, DJI volvió directamente a un diseño todo en uno más tradicional, y se ha mantenido fiel a él desde entonces.