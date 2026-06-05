¿Será GoPro la próxima Kodak? La IA podría acabar con el pionero de las cámaras de acción, ya que los documentos presentados plantean "dudas sustanciales" sobre su futuro

El 1 de junio, GoPro presentó un aviso regulatorio en el que revelaba "dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar". ¿El culpable? Una combinación letal de mayor competencia, ventas en picada y precios de la memoria por las nubes. Parece difícil de creer que la empresa que, en esencia, inventó la cámara de acción esté pasando por dificultades, pero ha sido un largo camino hasta llegar a este punto.

La historia de los orígenes de GoPro es casi cómicamente californiana. El fundador, Nick Woodman, creó la empresa en 2002 con un préstamo de sus padres y la frustración de un surfista por no poder capturar lo que hacía sobre las olas.

El primer producto de Woodman fue una correa de muñeca diseñada para sujetar una cámara, pero en 2004 ya vendía cámaras de su propia marca, diseñadas específicamente para la fotografía de deportes de acción. En 2012, GoPro representaba más de una quinta parte de todas las videocámaras digitales vendidas en los Estados Unidos. Un año después, Woodman se convertiría en multimillonario.

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Nick Woodman, fundador y director ejecutivo de GoPro, mostrando la cámara GoPro Hero 2 en 2011. (Image credit: GoPro)

La salida a bolsa de GoPro en 2014 marcó el punto álgido de la empresa. Para entonces, GoPro ya no era solo un fabricante de cámaras, sino toda una marca de estilo de vida. Había democratizado las tomas espectaculares y puesto al alcance de cualquiera que tuviera una tabla de surf, una bicicleta de montaña o un par de esquís la posibilidad de grabar vídeos de sí mismo con calidad cinematográfica.

Cuando las cosas empezaron a torcerse

De repente, los problemas surgieron rápidamente y por todos lados. En 2016, GoPro lanzó su dron Karma con gran fanfarria, solo para retirar todas las unidades a las pocas semanas después de que algunas comenzaran a perder potencia y cayeran del cielo. El dron reapareció brevemente en 2017 antes de ser discretamente descartado; se citaron presiones de márgenes, pero la realidad era que la empresa china DJI ya se había adueñado del mercado de drones de consumo de tal manera que casi no dejaba espacio para un competidor que llegara tarde.

Las incursiones de GoPro en la realidad virtual con el Omni y el Fusion siguieron una trayectoria vacilante similar. Mientras tanto, las cámaras de los teléfonos inteligentes se volvían lo suficientemente capaces como para satisfacer el segmento casual del mercado, mientras que DJI e Insta360 estaban creando una seria competencia en el segmento superior de las cámaras de acción. GoPro se vio presionada por ambos lados.

Un audaz giro hacia un modelo de venta directa al consumidor y un servicio de suscripción ayudó a estabilizar la situación por un tiempo, con un fuerte crecimiento en el número de suscriptores a lo largo de 2020 y 2021. Pero los ingresos siguieron una tendencia negativa, mientras que la presión competitiva nunca disminuyó.

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El dron GoPro Karma fue una gran apuesta para la empresa, y no dio los resultados esperados.

Un golpe inesperado

El último giro en esta historia es que la crisis actual de GoPro no ha sido provocada por un competidor que la haya superado en estrategia ni por un lanzamiento de producto fallido. En cambio, el auge de la infraestructura de IA ha generado una demanda voraz de chips de memoria a nivel de centros de datos, lo que ha desviado el suministro de la electrónica de consumo y ha disparado los precios; según se informa, el costo de la memoria se duplicó con creces en algunos casos durante el primer trimestre de este año. Si a eso le sumamos la caída en las ventas durante abril y mayo, la presentación ante las autoridades reguladoras empieza a tener sentido.

GoPro ya operaba con márgenes ajustados, por lo que este aumento de los costos impulsado por la IA llega en un momento terrible. La propia advertencia de la empresa indica que, sin nueva financiación o una transacción estratégica, podría verse obligada a «reducir significativamente, reestructurar o cesar sus operaciones». Al momento de escribir este artículo, no se han anunciado planes específicos en ese sentido.

Qué significa esto para ti

Hay una cruel ironía en el momento en que ocurre esto. GoPro lanzó su gama Mission 1 hace apenas unas semanas: un trío de cámaras que representan un auténtico avance para la marca, con grabación en 8K, una estabilización impresionante y la versatilidad suficiente para atraer a un público mucho más amplio que el tradicional de las cámaras de acción. Tenemos una reseña detallada en camino, pero nuestras primeras impresiones sugieren que la Mission 1 es una gran obra de ingeniería y que la empresa sigue sabiendo lo que hace en lo que respecta al diseño de hardware. La demanda, sin embargo, muestra que tal vez se le esté acabando el tiempo para demostrarlo.

La nueva gama GoPro Mission 1 es técnicamente innovadora, pero ¿ha llegado demasiado tarde para salvar el futuro de la empresa? (Image credit: GoPro)

Y si ocurriera lo peor y la marca desapareciera del mercado, podría haber consecuencias importantes para los consumidores. GoPro es la Coca-Cola de las cámaras de acción: la marca por la que todos se decantan en primer lugar y el nombre que define la categoría en la conciencia colectiva. Rivalas como Insta360 y DJI fabrican productos excelentes, y seguirían impulsándose mutuamente sin GoPro en el mercado. Pero su pérdida significaría perder el punto de referencia predeterminado del mercado y perder la marca con la que las competidoras se han comparado durante años. Es el tipo de presencia que no se reemplaza fácilmente, y su ausencia rara vez resulta favorable para el consumidor.

Aún no hay nada escrito en piedra, y GoPro aún podría dar un giro a la situación. Pero el aviso parece el tipo de documento que suele marcar un punto de inflexión, de una forma u otra. Estaremos atentos a los acontecimientos y les traeremos más noticias sobre lo que suceda a continuación con GoPro.

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