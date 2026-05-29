GoPro abre preventa en México de la nueva serie MISSION 1

¡La espera terminó! GoPro anunció la disponibilidad en preventa de algunos productos de su nueva línea de cámaras, monturas y accesorios de la serie MISSION 1. Pero no te preocupes, a continuación te dejamos todos los detalles.

Además, puedes ver el cortometraje de lanzamiento de la serie MISSION 1 en el canal de YouTube de GoPro, grabado 100% con las nuevas cámaras MISSION 1.

La serie MISSION 1 representa las cámaras de cine Open Gate 8K y 4K más pequeñas, ligeras y resistentes del mundo. Incorporan un nuevo sensor de 1” y 50 MP, así como el nuevo procesador GP3 ultra eficiente de GoPro, permitiendo resoluciones, cuadros por segundo, duración de batería y rendimiento térmico líderes en la categoría, ofreciendo confiabilidad crítica incluso en los entornos más demandantes.

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Diseñada para la búsqueda constante de nuevas tomas y experiencias, la serie MISSION 1 fue creada desde cero para satisfacer las necesidades de filmmakers y creadores modernos.

Las siguientes cámaras de la serie MISSION 1 ya están disponibles en preventa:

MISSION 1 PRO: El modelo insignia. Incluye un nuevo sensor de 1” y 50 MP de última generación, excelente desempeño en condiciones de poca luz y captura de video 16:9 en 8K60 / 4K240 / 1080p960, además de captura Open Gate 4:3 en 8K30 y 4K120. También permite captura de fotografías de 50 MP RAW. Todo impulsado por el nuevo procesador GP3 ultra eficiente, que ofrece calidad de imagen, duración de batería y rendimiento térmico líderes en la categoría para máxima confiabilidad en usos extremos.

(Image credit: GoPro)

Disponibilidad: MISSION 1 PRO está disponible en preventa en gopro.mx por $15,499 pesos MXN. El envío de pedidos en preventa y la disponibilidad en gopro.mx y en tiendas comenzará el 08 de junio de 2026.

MISSION 1 PRO Grip Edition: La cámara insignia acompañada de una carcasa multifuncional que convierte la cámara en una solución point-and-shoot aún más resistente y versátil para capturas rápidas. El grip funciona como una solución 2 en 1: un agarre ligero y ergonómico para grabar cómodamente con una sola mano en movimiento; o una resistente carcasa metálica montable que brinda protección adicional y permite montaje vertical. Incluye además hebilla de montaje, roscas 1/4-20, sistema de montaje magnético. Ideal para fotografía urbana, cinematografía, viajes y uso diario.

Disponibilidad: El precio de la MISSION 1 PRO Grip Edition para México está por confirmarse. Los envíos y disponibilidad en gopro.mx y tiendas será a partir de julio de 2026.

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Además, se anunció una línea completa de accesorios y monturas diseñados específicamente para la serie MISSION 1:

Point-and-Shoot Grip: Convierte tu GoPro en una cámara point-and-shoot ultra versátil con este grip ligero y ergonómico. Perfecto para fotografía urbana, viajes y grabaciones en ciudad, incluye hebilla de montaje para luces y micrófonos, rosca 1/4-20 para tripiés, montaje vertical, acceso continuo al sistema magnético y dedos de montaje integrados de la cámara. También puede convertirse en un resistente marco metálico para brindar protección adicional.

Convierte tu GoPro en una cámara point-and-shoot ultra versátil con este grip ligero y ergonómico. Perfecto para fotografía urbana, viajes y grabaciones en ciudad, incluye hebilla de montaje para luces y micrófonos, rosca 1/4-20 para tripiés, montaje vertical, acceso continuo al sistema magnético y dedos de montaje integrados de la cámara. También puede convertirse en un resistente marco metálico para brindar protección adicional. Batería Enduro 2: La batería Enduro 2 de 2150mAh ofrece mayor duración, carga rápida y mejor rendimiento térmico comparada con baterías GoPro anteriores. Ofrece hasta: más de 5 horas de grabación en 1080p30¹ más de 3 horas de grabación en 4K30 con una sola carga. También es compatible con HERO13 Black. Las cámaras de la serie MISSION 1 también funcionan con la batería original Enduro de HERO13 Black (aunque con menor duración y velocidad de carga).

La batería Enduro 2 de 2150mAh ofrece mayor duración, carga rápida y mejor rendimiento térmico comparada con baterías GoPro anteriores. Ofrece hasta: más de 5 horas de grabación en 1080p30¹ más de 3 horas de grabación en 4K30 con una sola carga. También es compatible con HERO13 Black. Las cámaras de la serie MISSION 1 también funcionan con la batería original Enduro de HERO13 Black (aunque con menor duración y velocidad de carga). Cargador Dual para batería Enduro 2: La forma más rápida de cargar baterías Enduro 2 para cámaras MISSION 1. Permite cargar dos baterías del 0% al 80% en 48 minutos o una batería al 80% en solo 21 minutos³. Permite verificar niveles y estado de carga incluso cuando el cargador está desconectado. Incluye una batería Enduro 2 de alto rendimiento.

La forma más rápida de cargar baterías Enduro 2 para cámaras MISSION 1. Permite cargar dos baterías del 0% al 80% en 48 minutos o una batería al 80% en solo 21 minutos³. Permite verificar niveles y estado de carga incluso cuando el cargador está desconectado. Incluye una batería Enduro 2 de alto rendimiento. Set de 4 filtros ND (M-Series): El paquete de 4 filtros ND (ND8, ND16, ND32, ND64) brinda desenfoque cinemático de movimiento y control de exposición para MISSION 1 PRO y MISSION 1. Las cámaras MISSION 1 detectan automáticamente qué filtro está instalado y ajustan la velocidad de obturación para lograr el efecto deseado. También es posible realizar los ajustes de manera manual.

El paquete de 4 filtros ND (ND8, ND16, ND32, ND64) brinda desenfoque cinemático de movimiento y control de exposición para MISSION 1 PRO y MISSION 1. Las cámaras MISSION 1 detectan automáticamente qué filtro está instalado y ajustan la velocidad de obturación para lograr el efecto deseado. También es posible realizar los ajustes de manera manual. Carcasa para buceo: Cuando la situación lo exige, la carcasa protectora mantiene impermeables las cámaras MISSION 1 y MISSION 1 PRO hasta 60 metros de profundidad. Sin carcasa, ambas cámaras son sumergibles hasta 20 metros.

Cuando la situación lo exige, la carcasa protectora mantiene impermeables las cámaras MISSION 1 y MISSION 1 PRO hasta 60 metros de profundidad. Sin carcasa, ambas cámaras son sumergibles hasta 20 metros. Light Mod 2: Añade iluminación LED compacta y potente con Brillo de 200 lúmenes, 33% más capacidad de batería, hasta 100% más duración de uso4. Incluye difusor optimizado y opciones versátiles de montaje compatibles con el Media Mod y el Grip.

Disponibilidad: Las monturas y accesorios de la línea MISSION 1 se venden por separado. Los precios para México están por confirmarse. La disponibilidad en gopro.mx y tiendas será a partir de julio de 2026.