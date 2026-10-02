Motorola renueva su familia moto g con los nuevos moto g47 y moto g37
¡La familia moto g crece! Motorola presentó los nuevo moto g47 y moto g37, dos dispositivos que ofrecen funciones que nos ayudarán en nuestro día a día.
Los moto g47 y moto g37 están diseñado para creadores que buscan un dispositivo capaz de seguir el ritmo de sus ideas y que, al mismo tiempo, resista el día a día. Su avanzado sistema de cámara ayuda a los usuarios a capturar los momentos tal y como suceden, ya sea a plena luz del día, en cafeterías con poca luz o en cualquier otro entorno.
moto g47: potencia y protección
El moto g47 tiene un sensor LYTIA 600 de Sony de 50 MP de calidad profesional con tecnología Quad Pixel. El lente principal resalta los detalles nítidos y los colores vivos en casi cualquier entorno, mientras que la cámara frontal de 32 MP ofrece selfies nítidas y favorecedoras en todo momento. ¹𐞂² Una vez tomada la foto, una brillante pantalla Full HD+ de 120 Hz²⁵ [6,72”, 6,7”] da vida al contenido, ofreciendo claridad en todas las aplicaciones. Además, la pantalla se complementa con altavoces estéreo con Volume Boost y Dolby Atmos, lo que mejora cada experiencia móvil, desde los juegos hasta las sesiones de películas de fin de semana.
Diseñado para afrontar los momentos de la vida real, el dispositivo incluye protección certificada por SGS, con una durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H), resistencia al agua IP64 y Corning Gorilla Glass 7i para un rendimiento tres veces superior ante caídas. Esto significa que está preparado para salpicaduras en la cocina, lluvias inesperadas de camino al trabajo o caídas accidentales.
Esa misma tranquilidad se refleja en el rendimiento diario con la función RAM Boost basada en IA garantiza una multitarea fluida, lo que permite a los usuarios pasar rápidamente de editar fotos a responder mensajes y utilizar Circle to Search con Google o Google Gemini¹¹𐞂¹² sin interrupciones. La rápida conectividad 5G¹⁰ y una batería de larga duración de 5200 mAh diseñada para una vida útil prolongada garantizan que el dispositivo siga funcionando durante largas jornadas de trabajo o aventuras espontáneas de fin de semana.
Desde capturar momentos cotidianos hasta gestionar agendas apretadas, el moto g47 ofrece la claridad, la potencia y la protección que los usuarios esperan día tras día.
moto g37: hacer más es posible
El moto g37 es tu aliado para hacer varias tareas al mismo tiempo con tecnología 5G. Aprovecha un desempeño más eficaz con hasta 12 GB de RAM gracias a la función RAM Boost potenciada por AI y el procesador MediaTek Dimensity 6300, así como herramientas inteligentes como Circle to Search y Gemini.
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Explora sin miedo con la protección certificada por SGS, que incluye durabilidad de grado militar y el diseño IP64 resistente al agua. Obtén un desempeño 3 veces mejor ante caídas con el vidrio Corning Gorilla Glass 7i .
Escucha tu contenido de entretenimiento favorito con sonido estéreo multidimensional gracias a la tecnología Dolby Atmos, el audio de alta resolución (solo con cable) y la Optimización de volumen. Dale vida a tu contenido favorito con una pantalla nítida y brillante. Como si esto fuera poco, disfruta de fotos espectaculares con 50 MP y una batería que dura todo el día 26, 27. Con el moto g37, hacer más es posible.
Disponibilidad
Diseñados en colaboración con el Pantone Color Institute, los nuevos moto g47 y moto g37 están disponibles en opciones de color especialmente seleccionadas que se adaptan a cualquier estilo, incluyendo PANTONE Impenetrable, PANTONE Capri, PANTONE Fuschia Red y PANTONE Nautical Blue.
Encuentra el nuevo moto g47 a $7,999 y el moto g37 a $6,499 disponibles en México a partir de ahora a través de los canales oficiales de Motorola como motorola.com.mx y moto stores además de principales operadores y distribuidores.