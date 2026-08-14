Bose, Polar, Google, Pantone y Swarovski: los aliados detrás del moto things de Motorola

¿Ya conoces "moto things", el ecosistema de Motorola compatible con todos los smartphones de la marca, el cual está diseñado para ayudarnos en nuestro día a día? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

La estrategia no se basa únicamente en hardware propio, sino en alianzas con referentes globales en audio, salud & performance humano, software, localización y diseño.

El resultado es una experiencia más orientada al valor práctico: mejor sonido, métricas de salud más precisas, mayor seguridad en la ubicación de dispositivos y una identidad estética diferenciada.

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Lo que tienes que saber sobre moto things

Ecosistema abierto y estratégico: Motorola integra tecnología de socios líderes en cada categoría, priorizando la especialización en cada segmento

Motorola integra tecnología de socios líderes en cada categoría, priorizando la especialización en cada segmento Auriculares & Bocinas Sound by Bose: la integración con Bose en los altavoces moto sound flow y los auriculares moto buds 2 plus, moto buds loop y moto buds+ aporta la calidad de audio que los usuarios necesitan.

la integración con Bose en los altavoces moto sound flow y los auriculares moto buds 2 plus, moto buds loop y moto buds+ aporta la calidad de audio que los usuarios necesitan. Salud y deporte con Polar: el moto watch de Motorola incorpora los algoritmos y sensores de Polar, permitiendo mediciones de frecuencia cardíaca de precisión profesional, análisis de recuperación nocturna (Nightly Recharge) y planes de entrenamiento personalizados.

el moto watch de Motorola incorpora los algoritmos y sensores de Polar, permitiendo mediciones de frecuencia cardíaca de precisión profesional, análisis de recuperación nocturna (Nightly Recharge) y planes de entrenamiento personalizados. Localización global con Google: gracias a la red de Google, moto tag 2 ofrece localización encriptada de extremo a extremo. Permite encontrar smartphones Motorola (incluso apagados o offline) y objetos cotidianos (llaves, mochilas y más objetos).

Audio premium con Bose: el diferencial real en uso diario

La alianza con Bose es uno de los pilares más relevantes del ecosistema moto things porque impacta directamente en un uso cotidiano frecuente al escuchar música, atender llamadas y consumir contenido multimedia.

En el caso de moto sound flow , la nueva bocina de Motorola sound by Bose, la colaboración no se limita a un ajuste de sonido, sino que redefine el comportamiento del dispositivo en escenarios reales. El enfoque está en ofrecer un rendimiento consistente en entornos variables como el hogar, oficina, transporte público o espacios abiertos.

El sistema de afinación acústica desarrollado junto a Bose prioriza tres aspectos clave para la decisión de compra:

Claridad en todo el rango sonoro: los graves mantienen presencia sin saturar, mientras los agudos se conservan definidos incluso a volúmenes altos.

los graves mantienen presencia sin saturar, mientras los agudos se conservan definidos incluso a volúmenes altos. Adaptación dinámica al entorno: la reproducción se ajusta de forma inteligente según el nivel de ruido ambiental, lo que reduce la necesidad de intervención manual del usuario.

la reproducción se ajusta de forma inteligente según el nivel de ruido ambiental, lo que reduce la necesidad de intervención manual del usuario. Experiencia estable en distintos contenidos: no solo música, sino también podcasts, videollamadas y streaming con consistencia sonora.

En el caso de los auriculares, como los recientemente lanzados moto buds 2 plus, se suma la implementación de cancelación activa de ruido (ANC) optimizada por Bose, pensada para reducir distracciones en escenarios de movilidad diaria. En términos prácticos, esto se traduce en una mejora directa en concentración durante trabajo remoto, viajes o estudio.

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Otro punto clave en la propuesta de valor es la calidad en llamadas. Los micrófonos integrados están calibrados para priorizar la voz por encima del ruido ambiente, algo especialmente relevante en contextos urbanos. Esto posiciona a los nuevos moto buds 2 plus no solo como un dispositivo de entretenimiento, sino también como una herramienta funcional para trabajo híbrido y comunicación constante.

Además, la colaboración con Bose se extiende al motorola razr fold, que ofrece una experiencia de audio envolvente gracias a Sound by Bose, complementada con la tecnología Dolby Atmos.

En conjunto, la alianza con Bose apunta menos a un “mejor sonido” abstracto y más a una mejora tangible en situaciones de uso reales: menos interrupciones, mayor inteligibilidad y una experiencia auditiva más consistente.

moto watch: rendimiento y salud con Polar

En el segmento de bienestar, Motorola integra tecnología de Polar, marca especializada en entrenamiento y monitoreo fisiológico.

El moto watch incorpora sensores avanzados que permiten registrar métricas de alta precisión, orientadas tanto a usuarios deportivos como a quienes buscan control general de salud.

El valor diferencial está en el análisis de datos, no solo en la medición:

Seguimiento de frecuencia cardíaca en tiempo real

Análisis de variabilidad cardíaca (HRV)

Evaluación de recuperación nocturna con Nightly Recharge

Recomendaciones de carga de entrenamiento

El sistema traduce estos datos en decisiones prácticas como cuándo entrenar, cuándo reducir intensidad o cuándo priorizar el descanso, integrándose de forma nativa con el smartphone para un seguimiento continuo.

moto tag 2: localización inteligente con Find My Device de Google

La seguridad del ecosistema se apoya en la red global Find My Device de Google, que permite rastrear dispositivos y objetos incluso en condiciones de desconexión.

Los moto tag 2 amplían esta funcionalidad a objetos cotidianos como llaves, mochilas o equipaje. La red funciona de manera colaborativa, utilizando dispositivos Android cercanos para actualizar ubicaciones de forma anónima y cifrada.

Entre sus funciones principales:

Localización en tiempo real o diferida

Rastreo incluso sin conexión directa del dispositivo

Alertas de proximidad

Señal sonora para búsqueda rápida

Esto convierte al ecosistema en una solución práctica de seguridad diaria más allá del smartphone.

Pantone y Swarovski: diseño aplicado a accesorios premium

Dentro de moto things, las colaboraciones con Pantone y Swarovski se enfocan en reforzar el diseño como parte central de la experiencia de uso, aplicando identidad visual y acabados diferenciales en accesorios del ecosistema.

La contribución de Pantone se expresa en la definición de paletas cromáticas aplicadas a distintos dispositivos como el motorola razr 70 ultra, motorola razr 70 o motorola edge 70 pro, con el objetivo de asegurar coherencia estética y una identidad visual consistente en productos de uso cotidiano. Esta intervención no es decorativa únicamente, sino que estructura el lenguaje visual del ecosistema y la marca en general.

En paralelo, Swarovski aporta una capa de diseño premium basada en la incorporación de cristales como elemento de acabado, orientado a reforzar la personalización y el posicionamiento estético de determinados productos dentro de la familia moto things.

Estas colaboraciones se materializan en accesorios como el moto buds 2 plus o en dispositivos como el motorola signature y el motorola edge 70, que integran tanto la propuesta cromática de Pantone como el acabado con cristales de Swarovski, y también en el moto sound flow, donde el diseño se apoya en la identidad de color definida por Pantone para reforzar su integración visual dentro del ecosistema de audio.

Con moto things, Motorola refuerza una visión de ecosistema en la que las alianzas estratégicas cumplen un rol clave: sumar la experiencia de referentes globales para elevar el valor de cada dispositivo. Bose aporta una experiencia de audio premium y consistente para el uso diario; Polar suma precisión y análisis aplicado al bienestar y el rendimiento; Google amplía la seguridad y la localización inteligente a través de su red global; Pantone fortalece la identidad visual con una propuesta cromática distintiva; y Swarovski incorpora una dimensión de diseño premium y personalización. Así, cada partnership potencia una parte específica de la experiencia y consolida a moto things como una propuesta integrada, funcional y diferencial dentro del universo Motorola.