Así acompaña moto things cada momento del día más allá del smartphone

El teléfono sigue siendo el centro de nuestra vida digital, pero ya no tiene que resolver cada tarea por sí solo. Motorola utiliza la familia moto things para extender la experiencia de sus smartphones hacia el audio, el bienestar, la productividad y la localización. El portafolio incluye moto buds 2, moto buds 2 plus, moto sound flow, moto watch, moto watch ultra, moto tag 2 y moto pen ultra.

La clave está en que cada producto cubre un momento concreto del día. Los audífonos acompañan los traslados y las llamadas; los relojes registran actividad, descanso y recuperación; la bocina lleva el audio a casa o al exterior; el localizador ayuda a encontrar objetos, y el lápiz amplía las posibilidades de creación en los equipos compatibles.

Audio para moverse y para quedarse en casa

Los moto buds 2 están pensados como la entrada al audio inalámbrico cotidiano, mientras que los moto buds 2 plus añaden una propuesta más avanzada con cancelación activa de ruido optimizada por Bose y hasta 40 horas de reproducción total con el estuche, según Motorola. La calibración de micrófonos busca dar prioridad a la voz durante las llamadas, un detalle útil para trabajo híbrido, estudio y trayectos urbanos.

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La colaboración con Bose también está presente en moto sound flow, la primera bocina portátil de Motorola. Integra un woofer, un tweeter y dos radiadores pasivos para entregar 30 W, además de Wi-Fi, Bluetooth 5 y tecnología UWB. En dispositivos compatibles, UWB permite transferir el audio según la cercanía del teléfono y ajustar los canales cuando se utilizan dos bocinas en modo estéreo dinámico.

La batería de 6000 mAh y la certificación IP67 permiten llevarla a diferentes espacios. Sus acabados textiles y colores PANTONE Carbon y PANTONE Warm Taupe conectan el producto con la estrategia de diseño del resto del portafolio Motorola.

Bienestar con datos que necesitan contexto

El moto watch combina una esfera redonda con funciones desarrolladas junto a Polar. Registra frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, actividad, estrés y etapas del sueño, e incorpora herramientas como Nightly Recharge para interpretar la recuperación nocturna. Motorola anuncia hasta 13 días de autonomía, aunque el resultado real depende del uso y la configuración.

El moto watch ultra lleva esa colaboración a un modelo más avanzado. Integra Wear OS by Google, conectividad LTE mediante eSIM en mercados compatibles y funciones de Polar para gestionar estrés, analizar el descanso y orientar el entrenamiento. Entre ellas aparecen Serene, con ejercicios de respiración y biofeedback; Nightly Recharge, para observar la recuperación; y Sleep Plus Stages, que distingue las etapas del sueño.

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Estos relojes no sustituyen una evaluación médica. Su utilidad está en reunir tendencias de actividad y descanso para que el usuario entienda mejor sus hábitos y ajuste su rutina con más información.

Un lápiz para aprovechar las pantallas grandes

El moto pen ultra se dirige a usuarios que escriben, dibujan o editan sobre la marcha. Motorola lo describe como un lápiz inteligente de precisión milimétrica con funciones impulsadas por IA. Es compatible con dispositivos como el motorola razr fold y motorola signature, donde una pantalla amplia puede funcionar como libreta, lienzo o espacio de revisión de documentos.

Su presencia también explica la relación entre la gama premium y moto things. El accesorio no compite con el teléfono; aprovecha una característica física del dispositivo para habilitar una interacción distinta. En un razr fold abierto, el lápiz puede resultar más natural que el teclado virtual para anotar ideas, marcar una imagen o hacer un boceto rápido.

Encontrar lo importante con la red de Google

El moto tag 2 utiliza UWB, Bluetooth Channel Sounding y la red Google Find Hub para localizar objetos compatibles. UWB puede indicar distancia y dirección en teléfonos que admiten esta tecnología, mientras que la red de Google ayuda a ubicar pertenencias cuando están lejos del usuario.

Motorola anuncia más de 500 días de batería reemplazable y resistencia IP68. El botón del rastreador también puede hacer sonar un teléfono que se encuentre en modo silencioso o funcionar como disparador remoto de la cámara. La localización se gestiona con cifrado de extremo a extremo, de acuerdo con la compañía.

Las alianzas definen cada categoría

Motorola recurre a especialistas diferentes según la función. Bose interviene en audio; Polar aporta algoritmos y experiencia en bienestar; Google participa mediante Find Hub, Wear OS y servicios de software; Pantone da continuidad a la identidad cromática, y Swarovski aparece en ediciones como los moto buds 2 plus Brilliant Collection.

El resultado es un ecosistema que no depende de un solo tipo de accesorio. Quien utiliza un motorola razr o edge puede sumar únicamente los productos que resuelvan una necesidad real: audífonos para viajar, un reloj para seguir la recuperación, una etiqueta para el equipaje, una bocina para casa o un lápiz para trabajar en una pantalla plegable.

moto things amplía la experiencia Motorola porque distribuye las tareas entre dispositivos especializados. El smartphone mantiene el control de la conexión, mientras cada accesorio se concentra en hacer mejor una parte concreta del día.