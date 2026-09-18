moto sound flow, Sound by Bose: todo lo que debes saber sobre la bocina inteligente de Motorola

¿Estás en busca de una bocina portátil que combine calidad de sonido, conectividad y funciones inteligentes? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Motorola tiene una excelente opción, se trata de la moto sound flow.

Equipado con tecnología Sound by Bose, transmisión mediante Wi-Fi y Bluetooth, compatibilidad con AirPlay,¹ Google Cast™² y Spotify Connect,³ además de funciones basadas en Ultra Wideband (UWB), este dispositivo está pensado para disfrutar de la música sin interrupciones, tanto dentro como fuera del hogar.

Con un diseño elegante, una potencia de 30 W y hasta 12 horas de autonomía,⁴ el moto sound flow reúne características que permiten reproducir música, podcasts y otros contenidos con mayor libertad, incluso sin depender constantemente del teléfono.

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Sonido con tecnología Sound by Bose para una experiencia más inmersiva

Uno de los principales diferenciales del moto sound flow es la incorporación de la tecnología Sound by Bose, desarrollada para ofrecer un audio equilibrado con agudos definidos, graves profundos y una reproducción precisa de voces e instrumentos.

La potencia de salida de 30 W permite llenar una habitación con un sonido rico y envolvente, manteniendo el equilibrio entre todas las frecuencias incluso cuando se aumenta el volumen. El resultado es una experiencia consistente para escuchar distintos géneros musicales, podcasts o películas sin perder detalle en cada nota.

Conectividad con Wi-Fi, Bluetooth y plataformas de streaming integradas

El moto sound flow ofrece distintas formas de reproducir contenido para adaptarse a diferentes necesidades.

Además de la conexión mediante Bluetooth®, también puede funcionar conectado a una red Wi-Fi doméstica, lo que permite reproducir audio directamente desde servicios compatibles sin depender de una conexión permanente con el smartphone.

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Es compatible con:

AirPlay

Google Cast

Spotify Connect

Gracias a estas tecnologías, la reproducción continúa directamente desde el altavoz aunque el usuario reciba llamadas, escuche mensajes de voz o incluso se aleje con el teléfono. Esto permite disfrutar de una experiencia mucho más cómoda y estable que la transmisión tradicional mediante Bluetooth.

Para quienes utilizan Spotify Connect, basta con que el teléfono y el altavoz estén conectados a la misma red Wi-Fi para seleccionar el moto sound flow desde la aplicación y comenzar la reproducción.

Lo mismo ocurre con Google Cast, que permite enviar contenido desde aplicaciones compatibles como YouTube Music directamente al altavoz.

Una bocina compatible con todos

Otro de los puntos fuertes del moto sound flow es que no está pensado únicamente para usuarios de Motorola y Android.

Su compatibilidad con Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, Google Cast y Spotify Connect permite utilizarlo tanto con dispositivos Android como con iPhone, facilitando la reproducción desde múltiples plataformas y servicios sin importar el ecosistema del usuario.

Audio inteligente gracias a la tecnología Ultra Wideband (UWB)

Una de las funciones más innovadoras del moto sound flow es la incorporación de tecnología Ultra Wideband (UWB), una solución poco habitual en altavoces de esta categoría que permite conocer con gran precisión la ubicación espacial de dispositivos compatibles, como el motorola signature , la familia razr y edge.

Mientras que Bluetooth únicamente detecta si un dispositivo está cerca, UWB puede determinar su posición con una precisión aproximada de entre 5 y 10 centímetros, habilitando nuevas formas de interacción entre el teléfono y el altavoz.

Esta tecnología permite tres funciones principales:

1- Quick Switch: cambia el audio automáticamente

Cuando un smartphone compatible, como el motorola razr 70 ultra , se acerca al moto sound flow, la reproducción puede transferirse automáticamente a la bocina sin necesidad de realizar ninguna acción manual.

La función también puede utilizarse con contenidos como música, podcasts o llamadas activas, ofreciendo una transición más natural entre dispositivos.

2- Dynamic Stereo: un sonido estéreo que se adapta al usuario

Quienes disponen de dos moto sound flow pueden emparejarlos para crear un sistema estéreo dinámico.

A diferencia de otros sistemas que limitan esta función al uso mediante Wi-Fi, el emparejamiento se mantiene independientemente del método de reproducción utilizado dentro del hogar, permitiendo utilizar ambos altavoces tanto con Bluetooth como mediante AirPlay,¹ Google Cast™² o Spotify Connect.³

Además, los canales izquierdo y derecho se ajustan dinámicamente según la posición del usuario entre ambos altavoces para ofrecer una escena sonora más precisa.

3- Room Shift: la música acompaña cada movimiento

Cuando existen varios moto sound flow distribuidos en diferentes habitaciones, la función Room Shift permite transferir automáticamente la reproducción al altavoz más cercano conforme el usuario se desplaza por la casa.

De esta manera, la música continúa sonando en el lugar donde se encuentra la persona, sin necesidad de cambiar manualmente el dispositivo de salida.

Audio adaptativo que sigue al usuario

El moto sound flow también incorpora funciones de audio adaptativo⁶⁻⁷ que permiten cambiar automáticamente la reproducción entre dispositivos compatibles.

El sistema puede alternar entre los moto buds y el sound flow según el desplazamiento del usuario, generando una experiencia continua y prácticamente transparente al pasar de una habitación a otra.

Aplicación Moto Sound Flow: más opciones de personalización

La aplicación Moto Sound Flow, disponible para Android e iOS, amplía las posibilidades del altavoz.

Desde ella es posible:

Configurar la conexión Wi-Fi.

Ajustar el ecualizador mediante diferentes perfiles de sonido.

Gestionar las funciones UWB.

Emparejar dos altavoces para crear sonido estéreo.

Aunque el altavoz puede utilizarse mediante Bluetooth sin instalar la aplicación, algunas funciones avanzadas únicamente están disponibles desde este software.

Hasta 12 horas de batería para usarlo dentro y fuera de casa

El moto sound flow ofrece hasta 12 horas de autonomía e incorpora una base de carga para facilitar su uso diario.

Su batería está pensada para acompañar al usuario tanto en interiores como en exteriores, permitiendo trasladar el altavoz entre habitaciones o llevarlo fuera del hogar sin interrumpir la reproducción.

Diseño premium con resistencia IP67

Motorola apuesta por un diseño minimalista pensado para integrarse fácilmente en distintos ambientes.

El moto sound flow utiliza materiales de primera calidad, un tejido con textura de sarga y acabados en colores seleccionados por Pantone®, ofreciendo una estética elegante que combina con cualquier espacio.

Además, cuenta con certificación IP67,⁵ lo que le proporciona resistencia al polvo y al agua para utilizarlo con mayor tranquilidad tanto dentro como fuera del hogar.

Un altavoz pensado para un ecosistema conectado

Más allá de la calidad de sonido, el moto sound flow busca convertirse en el centro de un ecosistema de audio inteligente.

Su compatibilidad con múltiples plataformas de transmisión, la posibilidad de crear configuraciones estéreo, el cambio automático de reproducción entre dispositivos y las funciones habilitadas por UWB convierten al primer altavoz de Motorola en una propuesta orientada a quienes buscan una experiencia más flexible, conectada y preparada para evolucionar junto con otros dispositivos compatibles.