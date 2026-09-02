Creo que Sonos acaba de resolver por completo el tema del audio en el hogar, sobre todo al hacer exactamente lo que queremos — incluso con IA

Sonos, un nombre sinónimo de audio doméstico sin complicaciones, ha tenido un historial un tanto irregular en los últimos años. La calidad del audio ha sido siempre excelente, pero los esfuerzos de Sonos en materia de software han sido una mezcla agotadora de hacer demasiado y muy poco, lo que ha dejado a los clientes no solo indiferentes, sino activamente frustrados. Sus últimas actualizaciones e innovaciones son muy diferentes: la introducción de una plataforma unificadora, Sonos 27, y los hilos que pueden unir todo en algo que, sin ironía alguna, se llama Sonos Fabric.

Llegué a esta conclusión el martes mientras estaba sentado en un espacio a oscuras y observaba al relativamente nuevo director ejecutivo de la empresa, Tom Conrad, correr de una configuración de sala de demostración a otra, cargando un par de altavoces Sonos Play. Colocó el par sobre un aparador frente al nuevo Sonos Beam Ultra y luego, sin tocar la app de Sonos ni siquiera manipular los altavoces, transformó las tres fuentes de audio en un sistema de sonido envolvente unificado. Y cuando terminó de integrar los pequeños altavoces en el sistema de sonido más grande, Conrad simplemente tomó los altavoces Sonos Play y los devolvió a su lugar original. Los altavoces se volvieron a conectar a la red Wi-Fi estándar de Sonos y retomaron sus funciones habituales.

Así funcionan Sonos 27 y Fabric: los productos Sonos detectan cuándo se los levanta y mueve, y luego se comunican por ultrasonido con el Beam Ultra, el cual establece una pequeña conexión de red en malla para crear un sistema de sonido envolvente de latencia ultrabaja.

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Se veía y sonaba como magia, y es exactamente el tipo de escenario de audio de ensueño que imaginé al comprar altavoces dispares. Sonos, que siempre ha permitido que sus altavoces se comuniquen entre sí y creen sistemas de sonido estéreo, lleva mucho tiempo prometiendo este tipo de automatización, pero nunca había sido posible hasta la llegada de Fabric.

Es una función de hardware y software que podría entusiasmar a los clientes actuales e incluso atraer a una gran cantidad de nuevos clientes.

Hacer lo que tiene sentido

Mientras que antes el desarrollo de software de Sonos parecía un tanto desorientado y desconectado de las demandas de los consumidores, la Sonos de Conrad parece estar sumamente enfocada en hacer únicamente lo que tiene sentido para sus clientes.

Tomemos como ejemplo su Sonos 27Voice, que logra mejorar la inteligencia del sistema de voz de Sonos sin salirse del ámbito del audio.

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En lugar de intentar convertir tu altavoz Sonos en un centro de control activado por voz para todas tus necesidades de hogar inteligente, Sonos decidió que 27Voice se centrara exclusivamente en las capacidades de Sonos, pero con un pequeño giro que creo que la gente apreciará. En la demostración de Conrad, este hizo una pregunta un tanto inconexa sobre un músico, y 27Voice lo conectó rápidamente con la música que buscaba. Una y otra vez, las consultas vagas de Conrad se tradujeron en placer auditivo.

Sin embargo, la otra joya estratégica de Sonos es su apertura. Así que, si quieres hacerle preguntas más difíciles a tu Sonos, como por ejemplo cómo cocinar correctamente un lomo de res, con gusto se limitará a pasar la solicitud a otra IA de tu elección.

Este enfoque abierto también funciona a la inversa: modelos de IA como Claude, ChatGPT y, sí, Siri, pueden, a través de algo que Sonos llama Sopnos MCP, controlar los altavoces de Sonos mediante la nueva plataforma de Sonos.

Sonos también está corrigiendo errores del pasado, por ejemplo, asegurándose de que los nuevos productos que se incorporan a la gama sean miembros completos y totalmente integrados de la familia Sonos.

Música para mis oídos

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Los nuevos Ace Ultra (449 dólares), que Conrad llegó a llevar colgados al cuello mientras presentaba los nuevos productos, plataformas y estrategias, son un miembro mucho más completo de la familia Sonos que los audífonos Sonos Ace originales. Esos audífonos de gama alta solo se conectaban a la barra de sonido Sonos Arc. Los nuevos Ace Ultra, que incluyen el Headphone Engine 2 de Sonos, utilizan Sonos Fabric y, con solo presionar un botón, pueden recibir el audio del Beam Ultra o de cualquier otro miembro de la familia actual de productos de audio de Sonos. Lo vi en acción y realmente funciona con solo presionar un botón.

Lo que se ha mantenido constante en 25 años de funcionamiento es la calidad de audio de Sonos (tengo un par de parlantes Play:1 ya viejos que me encantan y que sigo usando hasta el día de hoy), e incluso en el poco tiempo que pasé con la barra de sonido Beam Ultra y los audífonos Ace Ultra, me parecieron impresionantes sus prestaciones de audio.

Los audífonos Ace Ultra, que prometen 35 horas de duración de batería (3 horas con una carga de 3 minutos), cuentan con un nuevo controlador y un ecualizador adaptativo actualizado que se ajusta cada vez que te pones los audífonos. Los audífonos me brindaron una amplia gama de experiencias sonoras, que seleccioné desde la nueva aplicación de Sonos para iPad. Escuché graves profundos, agudos nítidos y medios cálidos. Nunca usé los audífonos Sonos Ace originales, pero puedo decir que estos no solo son cómodos de usar, sino que las almohadillas de espuma mejoradas y el mayor rango de ajuste y flexibilidad del arnés brindan un ajuste y un sellado casi perfectos.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La disposición de los botones, que era nueva para mí, me tomó un poco de tiempo acostumbrarme, pero descubrí que me gustaba el control deslizante de volumen que también funciona como botón de pausa al presionarlo. También hay un botón que puedes presionar para sincronizarte rápidamente con el Beam Ultra. El ANC integrado logró eliminar el ruido de fondo de un espacio de demostración muy ruidoso.

Del mismo modo, el Sonos Beam Ultra es una barra de sonido relativamente compacta capaz de producir un sonido muy rico. Ahora cuenta con 9 altavoces, incluyendo un par orientados hacia arriba dedicados a hacer rebotar los diálogos contra las paredes y el techo. Sonos afirma que ofrece sonido envolvente 7.1.2 y, según mi experiencia, el sonido fue fuerte, claro y emocionante. Durante la demostración, estaban proyectando *Godzilla vs Kong*, e inmediatamente me dieron ganas de tomar unas palomitas y acomodarme frente al televisor 4K y la barra de sonido Beam Ultra blanca.

En general, la barra de sonido de 699 dólares parece estar bien equipada para mejorar el sonido de cualquier televisor con problemas de audio.

Tanto el Ace Ultra como el Beam Ultra ya están disponibles para preorden y comenzarán a enviarse el 29 de septiembre.

Sonos parece estar tomando ciertas precauciones con los lanzamientos: algunos llegarán tan pronto como la próxima semana y otros más lentamente, en forma de versiones preliminares y de acceso anticipado. Estoy seguro de que a Sonos le encantaría evitar otra calamidad en la que la app de Sonos de todos cambie de golpe y, de repente, pierdan funciones o incluso ganen otras que los confundan. Sin embargo, diría que estas modificaciones —Sonos 27, Fabric y 27Voice— son algunas de las actualizaciones más bien pensadas que Sonos ha producido en una generación y podrían convertir tu colección dispar de dispositivos Sony en un todo coherente, útil y agradable a la audición.

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