Escuché las nuevas y espectaculares bocinas JBL Summit Everest, y estas bestias me dieron la sensación de que podían "sacarme de mi asiento con su estruendo"

Una de las mayores capacidades de la música es conmover a quienes la escuchan. Por lo general, se trata de una experiencia emocional, pero al escuchar las bocinas JBL Summit Everest, enseguida recordé que también puede ser física.

La primera vez que sentí que los graves me hacían vibrar el alma fue sentado en la parte trasera del Vauxhall Nova de un amigo, con la cajuela llena de subwoofers. Luego vinieron mis veinte, cuando pasé mucho tiempo parado demasiado cerca de los altavoces en lo que llamaremos mi «época del dubstep».

Afortunadamente, sentarme frente a los JBL Summit Everest fue una mejora considerable respecto a ambas experiencias, pero igual de palpable.

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Para muchas personas, JBL podría ser una marca que asocien más con las mejores bocinas Bluetooth que con el audio de alta fidelidad, pero la historia de la empresa está firmemente arraigada en el audio doméstico de alta gama y este año celebra su 80.º aniversario. El lanzamiento de estas bocinas, y del Summit K2, ligeramente más pequeña, forma parte de esas celebraciones.

De hecho, son la quinta generación de las bocinas del Proyecto Everest, que abarcan más de 40 años, y esta versión se suma a la serie Summit de la empresa, que ahora cuenta con cinco modelos.

(Image credit: Future)

JBL asegura que esta gama representa las bocinas para el hogar más “técnicamente avanzadas” que ha fabricado hasta ahora, y las nuevas Summit Everest se colocan en la cima de toda la línea, tras un proceso de desarrollo que tomó seis años. Según me comentaron, los ingenieros no tuvieron un presupuesto que respetar ni una característica específica que debieran priorizar; simplemente, el objetivo era crear las mejores bocinas posibles.

Eso sí, las casas para las que están diseñadas deben tener un espacio con el que yo solo puedo soñar. Como su nombre lo sugiere, las Summit Everest son enormes. Con una altura de 144 cm, rozan el metro y medio y ocupan un espacio equivalente al de al menos dos bocinas de piso convencionales, o incluso más.

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También conviene pensar bien dónde las vas a colocar, porque moverlas no será nada sencillo: cada bocina pesa 237 kg.

Para quienes conocen la serie Everest, su diseño les resultará familiar. JBL ha conservado claramente el ADN de la familia, y definitivamente no son unas bocinas para quienes buscan algo discreto o que pase desapercibido, incluso con su gabinete curvo y la variedad de acabados brillantes disponibles.

Se trata de unas bocinas imponentes, equipadas con dos controladores propietarios de medios-graves de 10 pulgadas y dos woofers de 15 pulgadas, ubicados debajo de una gran bocina Sonoglass diseñada a medida.

Dentro de esta bocina se encuentra el nuevo sistema de frecuencias medias y altas, compuesto por tres altavoces de compresión de dos pulgadas con doble diafragma y doble motor, una configuración que promete llevar la claridad, el nivel de detalle y la precisión dinámica a otro nivel.

(Image credit: Future)

Considerando todo lo que estas bocinas son capaces de ofrecer, existen varias opciones para alimentarlas, desde una conexión sencilla de un solo cable hasta configuraciones más probables de biamplificación y bicableado, e incluso configuraciones de triamplificación y tricableado.

Con una impedancia mínima de 2.7 ohms, el amplificador o conjunto de amplificadores elegido deberá tener la potencia adecuada. Para la demostración se utilizaron componentes de la serie 600 de Mark Levinson, conformados por un preamplificador y dos amplificadores monobloque, un sistema con un valor total cercano a los 110,000 dólares o 100,000 libras esterlinas.

Tuve la oportunidad de escuchar una demostración con seis canciones, comenzando con una de las favoritas en las ferias de alta fidelidad cuando se trata de presumir los graves: la versión de The Sound of Silence interpretada por Geoff Castellucci. Sin embargo, a pesar de haberla escuchado varias veces durante los dos días del High End Vienna, nunca la había oído sonar como lo hizo en las Summit Everest.

La potencia, profundidad y definición con las que se reprodujo la voz de Castellucci fueron casi viscerales, extendiéndose hasta las frecuencias subgraves con un volumen que llenó sin esfuerzo la amplia sala de escucha de JBL, todo ello sin una pizca de distorsión. Creo que todavía puedo sentir las subarmónicas retumbando en mi pecho.

JBL recurrió a otra favorita de las exhibiciones, Pink Panther de markusphilippe, para mostrar la increíble separación espacial que estas bocinas son capaces de ofrecer. La pista también puso en evidencia una reproducción sorprendentemente natural tanto del saxofón como del contrabajo, dos instrumentos que tradicionalmente son difíciles de recrear de manera convincente.

Las voces femeninas más íntimas llegaron con With Birds de Dominique Fils-Aimé y The Girl in the Other Room de Diana Krall, temas que permitieron a las Summit Everest demostrar la profundidad y precisión de su escenario sonoro.

La parte más divertida llegó con The Future is Unknown de Adriatique, una energética pieza de techno melódico que exhibió el impecable manejo de la dinámica por parte de las Everest. La hipnótica línea de bajo pulsante se entregó con tanta fuerza que parecía capaz de hacerme vibrar fuera del asiento, mientras que los sintetizadores, cargados de textura, sonaban casi tridimensionales.

Por supuesto, también está el tema del precio y, como era de esperarse, nada de esto resulta barato. Las Summit Everest tienen un precio de 160,000 dólares o 140,000 libras esterlinas por pareja, una cifra que deja claro que este nivel de audio de alta fidelidad es algo que la mayoría de nosotros difícilmente experimentaremos fuera de una sala de demostración.

Pero eso está bien. Hay muchos equipos excelentes disponibles a precios mucho más realistas, aunque siempre es agradable recordar de lo que es capaz la ingeniería cuando el presupuesto deja de ser una limitación. Sin duda, toda una experiencia.

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