JBL quiere que lleves sus bocinas inalámbricas al interior de tu casa con tres nuevos modelos compatibles con Wi-Fi que podrían hacerte olvidar sus bocinas Bluetooth portátiles

JBL acaba de presentar su nueva línea de altavoces para el hogar, Cove

Tres modelos que varían en forma y tamaño (aunque llama la atención el parecido con Denon)

Diseñados para uso doméstico y para funcionar con diversas tecnologías de JBL

Cuando piensas en las bocinas de JBL, probablemente vienen a tu mente modelos como la JBL Go 5 o la JBL Xtreme 5: dispositivos portátiles para fiestas que puedes llevar contigo a cualquier lugar. Sin embargo, las nuevas propuestas de la marca son completamente diferentes.

JBL presentó su línea Cove, compuesta por tres bocinas diseñadas para permanecer en casa. Esto no significa que no sean portátiles, pero no están pensadas para llevarlas de camping o a la playa.

La familia está integrada por la Cove M1, el modelo más pequeño; la Cove P1, más grande (pero portátil); y la X1, todavía más grande (y no del todo portátil). Los tres modelos estarán disponibles a partir de octubre de 2026.

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Los tres modelos cuentan con una serie de funciones útiles: pueden calibrarse automáticamente dependiendo de la habitación en la que se encuentren, ajustar el balance de sonido para evitar distorsiones y conectarse entre sí para crear un sistema de audio multiroom. Además, no solo pueden emparejarse entre ellos: también pueden conectarse con la JBL Bar Mk2 para añadir un verdadero sonido envolvente a tus películas y series.

Las tres son bocinas con Wi-Fi, aunque también pueden conectarse mediante Bluetooth. Esto significa que son compatibles con Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect y Qobuz Connect. Al parecer, también serán compatibles con Alexa+ en algún momento después de su lanzamiento.

Su diseño nos hace pensar en dos cosas. Primero, podrían competir por un lugar en nuestra guía de las mejores bocinas inalámbricas. Y segundo, es difícil pasar por alto su parecido con la gama Denon 200, 400 y 600. Además, considerando nuestra excelente reseña de la Denon Home 400, la JBL Cove X1 (imagen principal) tendrá una competencia bastante fuerte. Eso no significa que la nueva gama no pueda sorprendernos, simplemente que competir en la cima no será sencillo.

¿Música en casa? Dale la bienvenida a Cove

(Image credit: JBL)

El modelo más económico de la familia es el JBL Cove M1, cuyo precio de venta será de 229,99 € (aproximadamente 260 $, 200 £, 400 AU$). Cuenta con 2 tweeters de cúpula de seda de 30 mm y 1 de 20 mm, además de un woofer de 4".

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Es el único modelo que no es compatible con Dolby Atmos, y está diseñado para ser compacto y así poder caber en diversos rincones de tu hogar.

A continuación, el Cove P1 se venderá por 449,99 € (aproximadamente 520 $, 380 £, 760 AU$), y cuenta con los mismos drivers que el M1.

Entonces, ¿por qué el precio más alto? Bueno, es el único modelo con batería integrada, lo que te permite llevar el sonido a tu jardín. Tiene una autonomía de 14 horas y viene con una base de recarga incluida para recargarlo. Además, cuenta con clasificación IP56, a diferencia de los otros modelos, por si acaso se ve expuesto a un chaparrón.

Por un poco más, puedes comprar el Cove X1, que costará 499,99 € (aproximadamente 580 $, 430 £, 860 AU$). Cuenta con 4 tweeters de 30 mm y 2 woofers de 4", por lo que ofrecerá un sonido mucho más avanzado que sus hermanos.

Está diseñado para ofrecer un sonido "3D que llena la habitación", y por ese precio, eso es lo que uno esperaría.

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