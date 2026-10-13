CMF de Nothing acaba de lanzar sus primeras bocinas Bluetooth, pero es su carismático diseño de “cartón de leche” lo que está dando de qué hablar

La serie CMF de Nothing cuenta con el Speaker S, de tamaño compacto, y el Speaker M, más grande.

Ambos cuentan con Bluetooth 6.0, conexión con dos dispositivos a la vez y varios modos de audio.

Puedes desmontar los paneles de las bocinas e imprimir en 3D tus propios recambios.

Hay dos nuevos dispositivos de audio en el mercado, y provienen de CMF, la submarca de Nothing; sin embargo, han llamado mucho la atención en tan poco tiempo por una razón en particular.

Justo después del reciente lanzamiento de los Nothing Headphone (1) Pro, los nuevos Speaker S y Speaker M marcan el debut de CMF en el mercado de bocinas portátiles, principalmente por su peculiar diseño inspirado en un cartón de leche que, como puedes ver, les da una ventaja considerable frente a los mejores altavoces Bluetooth en cuanto a apariencia. El Speaker S, más pequeño, cuesta 59 dólares / 49 libras, y el Speaker M, más grande, 109 dólares / 99 libras; ambos están disponibles en blanco, gris oscuro, naranja y turquesa.

(Image credit: Nothing / CMF)

Aunque ambas son opciones económicas de entrada, están diseñadas para propósitos diferentes. La Speaker S es más compacta y está pensada para transportarla fácilmente y escuchar música fuera de casa. Para ello, incorpora un driver de 45 mm con ajuste personalizado y dos radiadores pasivos. Si tu prioridad es llenar una habitación con tus canciones favoritas durante una fiesta o reunión, la Speaker M es la opción indicada, con un rango de frecuencias de 60 Hz a 20 kHz.

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En cuanto a sus respectivas funciones, eso es prácticamente todo. A pesar de la diferencia de tamaño, ambos modelos comparten muchas características bajo su superficie con diseño de cartón. Para empezar, las dos bocinas ofrecen 18 horas de reproducción al 50% de volumen con Ultra Bass activado, una función de audio que añade un poco más de impacto a la música que necesita «más cuerpo». Además, una carga rápida de 10 minutos proporciona una hora de reproducción.

Ambas son compatibles con Bluetooth 6.0, lo que permite un alcance de conexión de más de 100 metros entre la bocina y el dispositivo conectado. Si sueles alternar entre dos dispositivos diferentes para controlar la reproducción de audio, los dos modelos admiten conexión dual. Esto significa que puedes cambiar de un dispositivo a otro sin tener que volver a emparejarlos con la bocina cada vez. Imagino que esta función será muy útil si en una misma reunión hay dos apasionados maestros de la música que no se detendrán ante nada para tomar el control total de la banda sonora de la fiesta: ¡compartir es vivir!

(Image credit: Nothing / CMF)

Hablando de compartir, las nuevas bocinas de CMF ofrecen una amplia variedad de opciones de reproducción. Para empezar, el modo Estéreo permite convertir dos unidades Speaker S o Speaker M en canales de salida independientes, izquierdo y derecho, para crear un par estéreo. Sin embargo, el modo Fiesta es todavía más flexible, ya que te permite emparejar ambos modelos para reforzar el sonido e incluso, al parecer, conectar modelos compatibles de otras marcas.

CMF también busca llevar sus primeras bocinas a otro nivel al añadir un elemento de personalización único a su estética. Los paneles frontales de la Speaker S y la Speaker M son desmontables y pueden sustituirse por otros de distintos colores. Además, CMF está animando a quienes tienen impresoras 3D a dar rienda suelta a su creatividad, pues ofrece una guía para imprimir paneles frontales y perillas de volumen personalizados. Así, puedes diseñar tu bocina para que combine con la decoración de tu hogar. Es un nivel de personalización exagerado, pero me encanta esa libertad creativa.

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