Este sistema de pared con tornamesa, reproductor de CD y casetera es ideal para los amantes de la música retro que viven en espacios pequeños; solo necesitas un lugar para colocar una bocina Bluetooth

El exitoso sistema de audio ambiental retro Trettitre de Kickstarter ya está disponible

Combina varias fuentes de medios físicos retro en una configuración divertida

Se instala en la pared (los componentes se pueden mover) y cuenta con múltiples características adicionales

Puedes confiar en Kickstarter para descubrir algunos de los productos de audio más extraños que existen, y hoy no es la excepción. Una campaña exitosa de una empresa llamada Trettitre nos ha traído uno de estos dispositivos, que ya está en proceso de envío.

Se llama Retro Ambient Audio System, un nombre poco atractivo, pero preciso. Recaudó más de 2 millones de dólares frente a una meta de $3,000, en apenas 15 días de financiamiento (entre marzo y abril). Sin embargo, todavía puedes hacer una aportación tardía de $399 —o pagar el equivalente en tu moneda; aproximadamente £300 o AU$600— para recibir el paquete completo.

Según Trettitre, el precio de venta sugerido del dispositivo es de $899. Sin embargo, como puedes pedir el paquete completo por $500 menos después de la campaña, no está claro si realmente llegará a venderse por ese precio.

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Entonces, ¿qué es el RAAS? Como puedes ver en las imágenes, es un equipo todo en uno para reproducir formatos físicos. Combina un tocadiscos, un reproductor de CD y uno de casetes, y está diseñado para que puedas escuchar cualquier tipo de formato físico en casa.

Si lo prefieres, puedes comprar los componentes por separado, pero lo interesante está en la configuración con el soporte magnético de pared. En los videos promocionales de Trettitre se muestra a usuarios que retiran el tocadiscos de la pared, lo transportan con ayuda de un asa, conectan unos audífonos IEM y escuchan vinilos en la mesa de la cocina. Esto es posible porque el tocadiscos tiene una batería integrada que se carga cuando lo colocas de nuevo en su soporte de pared.

Sin embargo, hay algo que falta: una bocina. Puedes comprarla por separado, ya que Trettitre vende numerosos accesorios, incluidas varias bocinas, pero ten en cuenta que no viene incluida en la caja.

Luces, colores, botones

(Image credit: Trettitre)

Quizá la primera característica novedosa del Trettitre RAAS es que todos sus componentes se montan en la pared. Siguiendo los pasos de los elegantes altavoces de pared de Ultrasonic Audio y el tocadiscos vertical de Fuse Audio, la empresa apuesta por el audio vertical, una tendencia popular entre los amantes de la moda (y las personas que viven en departamentos pequeños), pero criticada por los audiófilos.

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Todos los dispositivos también tienen baterías integradas, por lo que puedes retirarlos de la pared y utilizarlos fuera de casa. No está clara la capacidad de las baterías, aunque se indica que el tocadiscos ofrece seis horas de autonomía, o tres si lo utilizas únicamente como fuente de luz. Aun así, deberías poder disfrutar de unas cuantas horas de reproducción antes de tener que volver a colocarlos en el soporte de pared.

¿Otra función que suma puntos? El tocadiscos, llamado TTT-LP3, tiene un panel de iluminación integrado cuyo color puedes cambiar, como si fuera un enorme tocadiscos RGB. Por lo que entiendo, el objetivo es que todo el sistema se integre en la decoración de tu hogar. Por supuesto, no es la primera vez que vemos tocadiscos con iluminación: FiiO ya lo ha hecho, Audio-Technica también ha añadido luces a uno de sus modelos y la versión de neón de Brian Eno fue tan popular que tuvo una segunda edición.

El LP3 incluye una cápsula Audio-Technica AT-3600LA y reproduce discos a 33.3 o 45 rpm. El siguiente dispositivo es el TTT-DP3, el reproductor de CD, compatible con CD, CD-R y CD-RW. También parece tener un ingenioso sistema de liberación deslizante que permite retirar la cubierta con facilidad. Por último, está el TTT-CP3, un reproductor de casetes con botones grandes e iluminados y una estética limpia y modernista.

El RAAS tiene una apariencia llamativa y ofrece mucha flexibilidad a quienes utilizan formatos físicos, pero quizá no sea la mejor opción para los audiófilos más exigentes. Aunque cada dispositivo cuenta con un conector de 3.5 mm, está claro que están diseñados para utilizarse con bocinas Bluetooth, a menos que quieras tener un cable largo de 3.5 mm que llegue hasta el soporte de pared.

También resulta sospechosamente barato para ser un sistema tan complejo: los mejores tocadiscos, por sí solos, cuestan más que el precio de este paquete, que además incluye otros dispositivos y un sistema de montaje en la pared. Es cierto que tendrás que comprar una bocina por separado y que Trettitre está promocionando sus accesorios adicionales, pero el precio sigue llamando la atención. Por eso, quizá valga la pena esperar a que los equipos comiencen a enviarse y conocer las opiniones de quienes los compren antes de emocionarse demasiado.

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