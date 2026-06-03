Clearaudio acaba de presentar un impresionante tocadiscos de Rammstein

Clearaudio lo dará todo en High End Vienna con siete nuevos lanzamientos.

Además del tocadiscos de Rammstein, hay uno de los Beatles, y otro para jugadores.

…y no olvidemos la nueva fuente de alimentación, el preamplificador de fono y la cápsula.

Solo existirán 1.000 tocadiscos Rammstein, con un precio de $2,600 dólares

Acaba de ser presentado por Clearaudio un tremendo tocadiscos de la banda Rammstein y pronto se exhibirá en la gran feria de alta fidelidad y audio, High End Vienna.

¿Quieres uno? Estará disponible en octubre (con un precio de tan solo $2,600 dólares) y solo se fabricarán 1000 unidades, así que te recomiendo que registres tu interés lo antes posible, extranjer …

¿Quién no querría uno?

(Image credit: Clearaudio)

Clearaudio es una marca muy respetada en la fabricación de tocadiscos (basta con ver el Clearaudio Concept, galardonado con cinco estrellas, por ejemplo), y la empresa insiste en que sepamos que no se trata de un tocadiscos cualquiera con un toque moderno al estilo Rammstein. Según Clearaudio, fue «desarrollado desde el principio como un modelo totalmente independiente, combinando la sólida base de ingeniería del probado tocadiscos Concept con un lenguaje de diseño creado específicamente en colaboración con Rammstein».

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El chasis presenta "una construcción de bloques macizos con un núcleo de MDF extremadamente rígido" y un acabado de laca metálica, y la iluminación LED regulable integrada, disponible en rojo o blanco, es lo que realmente me encanta (o Was Ich Liebe , si lo prefieres).

El brazo fonocaptor es el conocido T1 de Clearaudio, pero en este caso se ha combinado con una cápsula MM de marca propia. Cada tocadiscos se entrega en una caja de madera de alta calidad, elaborada artesanalmente en el Bosque Bávaro y diseñada para servir posteriormente como caja de almacenamiento para vinilos, artículos de merchandising o coleccionables.

Y por si no lo he dejado suficientemente claro, esta edición está estrictamente limitada a 1.000 unidades en todo el mundo y se espera que esté disponible a partir de octubre de 2026.

Y ahora, la edición especial Innovation Revolver: un tocadiscos en homenaje a los Beatles.

(Image credit: Clearaudio)

Sé lo que están pensando: es raro que los Beatles queden en segundo plano frente a Rammstein. Es cierto, pero esta es mi cobertura informativa y yo pongo las reglas.



Clearaudio se ha superado a sí misma en High End Vienna. Puede que ni siquiera llegue a hablar del nuevo tocadiscos diseñado para gamers, la fuente de alimentación autónoma, la nueva etapa de fono reinventada, la cápsula de fibra de carbono o los tocadiscos Elevation 45 y Elevation 55 rediseñables, aunque les recomiendo encarecidamente que vayan a verlos a Viena, si tienen la oportunidad.

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La obra maestra de los Beatles de 1966, Revolver, no necesita más fanfarria ni que yo tararee Eleanor Rigby , pero aquí les presento un nuevo tocadiscos Clearaudio y, lo que es más importante, un soporte monocromo único (pero muy atractivo) para celebrarlo como se merece.

There's really no way to crop this one to 16:9 eds, apologies… (Image credit: Clearaudio)

La nueva base del tocadiscos combina aluminio con una "piedra compuesta de ingeniería de precisión" elegida específicamente por su control de resonancia y estabilidad de reproducción, y esta característica también se incluye en el soporte monocromo opcional a juego.

Clearaudio me informa de que el tocadiscos está completamente configurado y listo para reproducir, incluyendo el brazo de lectura Clearaudio Tracer en carbono negro, la cápsula Concept MC Signature, la fuente de alimentación Professional Power de 24 V y la abrazadera Innovation Clamp.

Como era de esperar, el paquete se completa con una edición especial de gran formato de Revolver , masterizada a media velocidad en vinilo de 180 g con el álbum estéreo recién mezclado y la portada restaurada por Klaus Voormann.

Esta edición tan especial estará disponible a partir de finales del verano de 2026, con un precio de venta sugerido de $17,900 dólares para el tocadiscos, pero necesitarás otros $11,050 dólares para el soporte a juego.

¿Quién dijo yo, quién se lo va a comprar?