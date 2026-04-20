Samsung ha revelado los precios de sus televisores Micro RGB para 2026, y suponen una gran sorpresa en comparación con sus rivales

Precios muy competitivos

El modelo insignia R95H desde 3.199$ / 65 pulgadas

El R85H desde 1.599$ / 55 pulgadas

Samsung ha anunciado los precios en EE. UU. de sus televisores Micro RGB de 2026, el R95H y el R85H, y son muy competitivos: el R85H tiene un precio inicial de 1.599,99 dólares para el modelo de 55 pulgadas, y el R95H cuesta 3.199,99 dólares para el de 65 pulgadas.

Este último modelo sale más barato que algunos de la competencia, por ejemplo, el televisor mini-LED Hisense UR9 de 65 pulgadas, que actualmente se vende por 3.499,99 dólares.

Además de los modelos R95H y R85H, Samsung también mantiene en su catálogo el gigantesco MR95F de 115 pulgadas, lanzado a finales del año pasado. Sin embargo, no esperes una rebaja en ese modelo: cuesta 29 999,99 dólares.

El artículo continúa a continuación.

Una nueva función de inteligencia artificial llamada "AI Soccer Mode Pro" podría convertir a los televisores Micro RGB de Samsung en el compañero perfecto para el Mundial. (Image credit: Samsung)

¿Cuáles son los precios de los televisores Samsung R95H y R85H?

Los precios de venta al público recomendados de los televisores Micro RGB de Samsung son:

Samsung R95H

85” R95H: $6,499.99

75” R95H: $4,499.99

65” R95H: $3,199.99

Precio en dólares

Samsung R85H

85” R85H: $3,999.99

75” R85H: $2,799.99

65” R85H: $2,099.99

55” R85H: $1,599.99

Precio en dólares

Los nuevos televisores prometen una cobertura del 100 % del espacio de color BT.2020 y cuentan con la tecnología antirreflejos de Samsung, lo que permite disfrutarlos incluso en habitaciones muy iluminadas. Están equipados con el Micro RGB AI Engine Pro de la marca, desarrollado específicamente para la gama Micro RGB, y también incorporan Micro RGB Color Booster Pro, Micro RGB HDR Pro y AI Motion Enhancer Pro. Los modelos R95H cuentan con Motion Xcelerator a 165 Hz para juegos, y los modelos R85H tienen la misma función con una frecuencia de actualización de 144 Hz.

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En cuanto al sonido, ofrecen Dolby Atmos con Object Tracking Sound y la integración de Samsung Q-Symphony con hasta cinco dispositivos de sonido externos de Samsung. El sistema operativo es One UI Tizen, que incluye Samsung TV Plus y el Samsung Gaming Hub.

El R95H cuenta con Wireless One Connect Ready, lo que te permite elegir entre entradas por cable, inalámbricas o una combinación de ambas, y ambas gamas son compatibles con el soporte de pared Slim Fit de Samsung para un ajuste a ras de la pared. La inevitable IA te ofrece el Bixby propio de Samsung, además de Microsoft Copilot y Perplexity, y hay dos nuevas mejoras de IA: AI Soccer Mode Pro y AI Sound Controller Pro. El primero realza los colores de las camisetas de los jugadores y el césped del campo, mientras que el segundo te permite ajustar elementos de audio individuales, como el ruido de la multitud o los comentarios del partido, lo que los convierte en candidatos perfectos para ver la Copa del Mundo.

Los nuevos modelos ya están disponibles en Samsung.com y en tiendas como Best Buy, y a finales de este año se incorporará a la gama un modelo de 100 pulgadas.

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