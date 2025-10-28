El legendario tocadiscos SL-1200 de Technics tiene dos versiones limitadas "Master Edition", y en realidad son las últimas de un modelo famoso

Technics SL-1200G/1210G actualizado con Delta Sigma Drive

Elementos dorados, incluido el brazo fonocaptor

1200 + 1210 unidades en todo el mundo, a partir de febrero de 2026

Es una realidad, el tocadiscos SL-1200 de Technics es probablemente el más famoso del mundo, especialmente si te gusta la música dance y el hip-hop: lleva desde 1972 llenando pistas de baile y entreteniendo a los audiófilos, y no ha dejado de evolucionar. Ahora ha vuelto a evolucionar, con una impresionante mejora en una edición estrictamente limitada.

La buena noticia es que hay nuevas ediciones Master de los tocadiscos SL-1200G y SL-1210G. Pero también hay una pequeña mala noticia. Esta edición será la versión final del SL-1200G, aunque se seguirán fabricando otros modelos SL-1200, como el GR2 y el MK7.

Los nuevos tocadiscos Master Edition estarán limitados a solo 2410 unidades en todo el mundo: 1200 del SL-1200GME plateado y 1210 del SL-1210GME negro.

¿Qué novedades presenta la SL-1200 Master Edition?

La gran mejora se encuentra en el sistema de transmisión. Technics ha incorporado su sistema de control del motor ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive) en ambos tocadiscos y, según Technics, ofrece una estabilidad y suavidad de rotación "excepcionales".

El sistema de transmisión ya había aparecido anteriormente en modelos como el SL-1200GR2 y el SL-1300G, pero es la primera vez que se incluye en el SL-1200G y el SL-1210G.

Como explica Technics, "la tecnología de control del motor ΔΣ-Drive es capaz de proporcionar la señal sinusoidal perfecta para el motor de tracción directa sin núcleo de hierro. Mediante el uso de la generación de señales PWM con modulación ΔΣ (Delta Sigma), tal y como se emplea en los amplificadores totalmente digitales de Technics, las vibraciones del motor se reducen al mínimo, lo que da como resultado una precisión de rotación súper suave".

El motor ofrece un par muy alto y se ha rediseñado por completo para la Master Edition con el fin de reducir las variaciones mínimas y suavizar el proceso de seguimiento. Además, su codificador híbrido cuenta con un sensor Hall, que supervisa y ajusta constantemente la velocidad de rotación. Esto compensa problemas como la deformación del vinilo. Y hay una nueva fuente de alimentación silenciosa de varias etapas, similar a la del SL-1000R de referencia.

Para que las Master Edition tengan un aspecto distintivo, Technics ha incorporado elementos dorados, como el brazo, el logotipo del cabezal, el logotipo del panel superior, la insignia del logotipo, la lámina con el logotipo de la cubierta antipolvo y el control de apagado del estroboscopio.

Los nuevos tocadiscos Master Edition estarán disponibles en los distribuidores autorizados de Norteamérica a partir de febrero de 2026. El precio se anunciará cuando se acerque la fecha.

