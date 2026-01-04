El nuevo tocadiscos premium de Pro-Ject promete "excelencia analógica", pero pertenece a su gama más accesible para principiantes
Es otro hermoso tocadiscos de los audiófilos austriacos
- El Debut Reference 10 de Pro-Ject cuesta 1199 € (aproximadamente 1410 $ / 1047 £).
- Brazo híbrido de aluminio/carbono de nuevo desarrollo.
- Nuevo diseño del bloque de cojinetes y alimentación limpia.
La línea de tocadiscos Debut de Pro-Ject se lanzó en 1999 con el objetivo de llevar la reproducción de vinilos de alta calidad a un público más amplio, y desde entonces la línea Debut ha estado siempre presente en nuestras clasificaciones de los mejores tocadiscos: el Debut Carbon Evo es nuestro número uno actual. Y ahora hay un modelo más avanzado y de mayor calidad: el Pro-Ject Debut Reference 10.
Se trata de un diseño típicamente elegante y minimalista con algunas características nuevas importantes, como el primer brazo híbrido de carbono y aluminio de Pro-Ject. Se combina con una cápsula Pick it PRO Balanced, una versión revisada de la Pick it PRO original que promete una transmisión de señal «verdaderamente equilibrada».
Pro-Ject Debut Reference 10: características principales y precio
El Debut Reference 10 cuenta con un plato acrílico sin resonancia, un subplato de aluminio cortado con diamante y un generador de energía que, según Pro-Ject, proporciona una «onda sinusoidal limpia completamente nueva» para el motor, lo que a su vez ofrece una mayor estabilidad de velocidad. También hay un nuevo diseño de bloque de cojinete, con un contrapeso de aluminio amortiguado con TPE y un mecanismo antideslizamiento adaptable en la parte trasera.
El brazo es totalmente ajustable tanto en azimut como en ángulo de seguimiento vertical, y el ajuste de altura para diferentes cápsulas o alturas de alfombrilla del tocadiscos es tan sencillo como aflojar dos tornillos prisioneros. Las tres patas también son ajustables en altura; hay tres en lugar de cuatro porque la primera configuración es menos propensa a tambalearse en una superficie imperfectamente plana.
El tocadiscos es manual, pero hay un interruptor para cambiar entre 33 y 45 rpm sin tener que hacerlo manualmente. Y el paquete incluye el conocido cable Connect it Phono RCA optimizado para phono para sus salidas RCA chapadas en oro.
El chasis es de MDF bajo ocho capas de laca aplicada a mano, y se ha elegido el MDF por su capacidad para reducir las vibraciones, y todas las piezas metálicas visibles están cortadas con diamante.
En cuanto al precio, el Debut Reference 10 se sitúa entre el asequible Debut EVO 2 y los tocadiscos de gama alta que también fabrica Pro-Ject: cuesta 1199 € (unos 1047 £ / 1410 $).
Cuatro cifras pueden parecer un poco excesivas para un producto de la gama para principiantes de Pro-Ject, pero basta con echarle un vistazo: es un equipo precioso, así que ¿quién soy yo para ponerle pegas?
