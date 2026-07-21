¿Alguna vez te has preguntado si mejorar la calidad del audio de tu PS5 podría ayudarte a jugar mejor? Si es así, el nuevo DAC económico de Topping merece una oportunidad

Topping ha presentado su nuevo y compacto DAC de escritorio DX1 II.

Tiene un precio relativamente accesible: 119 libras esterlinas (unos 160 dólares, 240 dólares australianos).

Cuenta con múltiples entradas y salidas, algunas de ellas claramente diseñadas para gamers.

Si has estado pensando en comprar uno de los mejores DAC para audífonos, probablemente sea porque quieres conectarlos a un sistema de alta fidelidad para audiófilos —o incluso a tu celular o reproductor de música dedicado durante tus desplazamientos. Pero la última propuesta de Topping apunta directamente a un público muy diferente: los gamers.

El Topping DX1 II es un nuevo dispositivo que se está lanzando gradualmente en diferentes regiones; acaba de salir al mercado en el Reino Unido a través de Electromod. Cuesta 119 libras esterlinas (alrededor de 160 dólares, 240 dólares australianos), por lo que es más económico que muchas otras opciones, salvo los modelos diseñados específicamente para teléfonos inteligentes o reproductores de audio digital.

Sin embargo, el DX1 II parece tener en mente a un usuario específico. El DAC está diseñado para todos los compradores que se preocupan por su presupuesto y sienten curiosidad por el mundo del audio, pero da la impresión de estar dirigido a los gamers más que a la mayoría. Y eso se debe a algunas características clave que aparentemente lo convierten en una buena opción para mejorar el sonido de tus juegos.

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Por ejemplo, aunque el DAC cuenta con dos salidas para audífonos (de 3,5 mm y 4,4 mm), ambas son bidireccionales, por lo que puedes usar audífonos con micrófono. También puede alternar entre las clases de audio USB (UAC), lo que te permite usarlo junto con la Nintendo Switch y la PS5, que son algunos de los pocos dispositivos que solo utilizan UAC 1.0.

Un DAC es para toda la vida, no solo para jugar

A pesar de que algunas de sus características para videojuegos son las que más llaman la atención, el Topping DX1 II también parece ser un dispositivo versátil y sólido; y, dado lo mucho que nos gustó el Topping DX5 II, que es más grande y más caro, vale la pena echarle un vistazo más de cerca.

El DAC admite entradas tanto por USB-C como ópticas, y ofrece salidas ópticas, RCA estéreo, de 3,5 mm o de 4,4 mm. Es compatible con PCM de 32 bits/384 kHz y DSD 256, por lo que el audio de alta calidad no será un problema. También cuenta con herramientas de ecualización, así como ajustes de filtro y ganancia.

Un amplificador integrado puede entregar hasta 1,000 mW de potencia de audio, y dado que es bastante compacto (10 x 10 x 3.2 cm), encajará en diversas configuraciones existentes; además, su carcasa blanca brillante hará que se vea perfecto junto a una PS5.

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Como jugador empedernido, no estoy seguro de que un DAC sea esencial en una configuración de hardware —aunque recomiendo sin duda alguna cualquiera de los mejores audífonos con cable para videojuegos—. Dicho esto, el Topping sigue siendo muy útil como un DAC básico y accesible para mi música, que además puedo usar para jugar.

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