Los nuevos receptores AV Dolby Atmos de Marantz ofrecen hasta 7.4.4 canales de sonido envolvente, y a los fanáticos del cine en casa les encantarán sus geniales opciones de monitoreo y diagnóstico

Marantz lanza una nueva gama de receptores AV de la serie Cinema Series 2, con tres modelos diferentes

Los tres modelos cuentan con un nuevo DAC de 32 bits, además de la corrección de sala Dirac opcional disponible en todos ellos

También ofrecen compatibilidad mejorada con juegos a través de HDMI 2.1, incluyendo paso directo a 1440p y AMD FreeSync

Marantz ha actualizado su aclamada gama de receptores AV de la serie Cinema. La primera generación se lanzó en 2002 y ofreció una combinación ganadora de diseño atractivo, excelente audio y gran conectividad, y los más recientes modelos de la serie Cinema 50 2, la serie Cinema 60/DAB 2 y la serie Cinema 70s 2 siguen esa misma línea.

El gran cambio en estos nuevos modelos de 2026 es su nuevo DAC de 32 bits y 8 canales, que según Marantz ofrece «mayor precisión, una imagen sonora mejorada, una expresión dinámica optimizada y un rendimiento de sonido envolvente más coherente en todo el entorno de escucha».

Cada modelo ha sido ajustado por el Sound Master de Marantz para ofrecer lo que la marca promete como «una experiencia de entretenimiento inmersiva y emocionalmente cautivadora».

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Los tres modelos cuentan con Bluetooth LE Audio (en una futura actualización de firmware), compatibilidad mejorada con videojuegos y corrección de sala Dirac opcional.

Algo que no ha cambiado es el atractivo diseño de los productos: se trata de componentes de cine en casa que querrás exhibir.

(Image credit: Marantz)

Marantz Cinema Series 2: modelos, características y precios

Cada uno de los nuevos modelos de la Serie 2 viene con el nuevo DAC, compatibilidad con el paso de video a 1440p con AMD FreeSync para gamers, una nueva app de configuración Web Control 2.0 para tu celular o computadora, y HDMI Diagnostics 2.0 para ofrecer resolución avanzada de problemas y una instalación más rápida, lo cual está pensado para instalaciones personalizadas, pero en general parece ser una verdadera bendición.

Las opciones de datos incluyen la capacidad de ver cómo cada canal se ve afectado por lo que se está reproduciendo, lo cual es sin duda un juego divertido si te preguntas cómo las diferentes películas aprovechan la potencia de tu sistema. Los ingenieros de Denon y Marantz le habían comentado anteriormente a mi colega Matt Bolton que Gravity es la película de “prueba de tortura” que utilizan para ver cómo los receptores de audio y video (AVR) manejan el estrés durante el desarrollo, así que sería interesante ver qué impacto tiene esa película en las cifras.

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El modelo insignia Cinema 50 Serie 2 cuenta con algunas mejoras importantes que los demás no tienen: el nuevo Dolby Atmos Channel Expander, que utiliza todos los altavoces disponibles al reproducir contenido Dolby Atmos, sin importar cómo se haya codificado originalmente, lo cual parece ser especialmente útil si tienes canales de altura adicionales. También hay un nuevo modo de biamplificación del canal central para mejorar la calidad de los diálogos.

El modelo insignia Cinema 50 Serie 2 cuenta con nueve canales que emiten 110 W cada uno, 11,4 canales de procesamiento y compatibilidad opcional con Dirac. El Cinema 60/DAB Serie 2 es un modelo de 7 canales con 100 W por canal, mientras que el Cinema 70s Serie 2 ofrece 7 x 50 W.

Los precios de los nuevos modelos son:

Marantz Cinema 50 Serie 2: 3,000 $ / 1,850 £ (aproximadamente 3,533 AU$)

Marantz Cinema 60 Serie 2: (solo para APAC y EE. UU.) 2,000 $ (aproximadamente 2,839 AU$)

Marantz Cinema 60 DAB Serie 2: (solo en Europa): 1.250 £

Marantz Cinema 70s: 1.500 $ / 950 £ (aproximadamente 1.815 $ AU)

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