"Memento", de Christopher Nolan, por fin tendrá una edición en Blu-ray 4K, y es la primera de sus películas aprobada por el propio director para una versión con Dolby Vision HDR

La película "Memento", de Christopher Nolan, está siendo restaurada para un Blu-ray en 4K.

Este será el primer lanzamiento en Blu-ray con Dolby Vision HDR aprobado por Nolan.

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero sabemos que estará «próximamente».

Christopher Nolan está arrasando en taquilla en este momento con el estreno de su épica fantasía *La Odisea* (2026), pero la película que lo dio a conocer al mundo hace más de 25 años por fin se lanzará en Blu-ray 4K.

La segunda película de Nolan, *Memento* (2000), está siendo restaurada en 4K por Umbrella, una distribuidora independiente australiana y especialista en restauración, y estará disponible en Dolby Vision HDR en ediciones de coleccionista y estándar. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, y no está claro si la restauración se basará en el negativo original de la película, pero sabemos que «llegará pronto».

Decir que Memento puso a Christopher Nolan en el mapa es quedarse corto. Este thriller policíaco, protagonizado por Guy Pearce como un hombre con amnesia en una misión para encontrar al responsable del asesinato de su esposa, obtuvo nominaciones al Óscar a Mejor Edición de Película y Mejor Guion Original, aunque perdió frente a Julian Fellowes por Gosford Park (2001).

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Cuando se lance, será el duodécimo largometraje de Nolan en recibir una restauración en Blu-ray 4K, con la edición 4K de "The Odyssey" programada para el 17 de noviembre. Eso deja a su debut como director, "Following" (1998), como el único largometraje sin una versión en 4K, y solo cabe esperar que siga los pasos de sus otras películas.

Dicho esto, hay un pequeño giro en la restauración de "Memento", ya que es la primera vez que una de sus películas cuenta con Dolby Vision HDR aprobado por el director para un lanzamiento físico. Según Umbrella, la empresa se asoció con Nolan para darle este toque adicional a la nueva edición en 4K y compartió la siguiente publicación en X:

MEMENTO is coming soon to a 4K Collector's Edition and Standard Edition from Umbrella's EXCLUSIVE NEW director-approved Dolby Vision restoration! This week marks a year since we first announced the restoration. In this time, we have worked closely with Christopher Nolan and his… pic.twitter.com/jIJ8p2JH6LSeptember 15, 2026

Aunque esta es la primera vez que esto ocurre con Christopher Nolan y sus lanzamientos físicos, puedes ver versiones en Dolby Vision HDR de sus películas en los mejores servicios de streaming y a través de plataformas de compra digital como Prime Video.

Se desconoce por qué esto ocurre con las versiones digitales y no con los formatos físicos, pero es probable que todo se reduzca a una cuestión de control. Nolan parece ejercer un gran control sobre la elección de los formatos utilizados en los lanzamientos en Blu-ray, pero tal vez no tenga tanto control —o tal vez no le importe tanto— cuando se trata del streaming. Plataformas como Netflix, Disney+ u otros servicios también suelen contar con procesos automatizados para admitir Dolby Vision, lo cual podría influir.

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Como se mencionó, Umbrella aún no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para el Blu-ray de 4K de *Memento*, así que, lamentablemente, nos vemos obligados a esperar pacientemente. Sin embargo, la distribuidora ha publicado las primeras imágenes de la restauración, y queda claro que se ha dedicado mucho trabajo a perfeccionar los paisajes neo-noir de la película. Crucemos los dedos para que la experiencia visual supere con creces a las restauraciones anteriores en 4K.

Remember Sammy Jankis 📸Get a first look at Umbrella's new Dolby Vision restoration of MEMENTO, approved by director Christopher Nolan.Coming soon to exclusive 4K Collector & Standard Editions!Now... where was I? pic.twitter.com/4a3AAZ0zf4September 16, 2026

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