¡Panasonic lanzará un nuevo reproductor Blu-ray 4K! Sí, es muy de nicho y por ahora solo llegará a Japón, pero es el segundo reproductor nuevo del año y me alegra que sigamos recibiendo nuevo hardware
Si nos dieran un centavo por cada reproductor de Blu-ray que se lanzó este mes, tendríamos dos centavos. No es mucho, pero está bien que haya pasado dos veces
- Panasonic lanza en Japón el nuevo reproductor de Blu-ray 4K DMR-4X1010
- También incluye sintonizadores 4K, 10 TB de almacenamiento local para grabaciones, grabación en Blu-ray y compatibilidad con almacenamiento en la nube
- Alrededor de 2,800 dólares / 2,080 libras esterlinas / 3,930 dólares australianos
Los fanáticos del Blu-ray deberían sentirse afortunados este mes: dado que los nuevos reproductores son muy escasos, septiembre nos ha traído noticias no de uno, sino de dos reproductores de Blu-ray 4K —aunque ninguno de ellos está realmente dirigido al cinéfilo promedio.
El nuevo Panasonic DMR-4X1010 es un reproductor 4K de gama alta con un montón de otras funciones interesantes bajo la manga, y aunque es probable que se quede como un lanzamiento exclusivo para Japón, nos alegra ver que se siguen fabricando nuevos reproductores.
Con un precio de 434 500 yenes, lo que equivale a unos 2 800 dólares / 2 080 libras esterlinas / 3 930 dólares australianos, es bastante más barato que el otro reproductor de Blu-ray nuevo de este mes, el Magnetar Ultima: ese cuesta nada menos que 12 000 dólares (unas 8 895 libras esterlinas / 16 687 dólares australianos).
Panasonic DMR-4X1010: características principales
El Panasonic DMR-4X1010 no solo reproduce discos Blu-ray 4K, Blu-ray convencionales y DVD, sino que también cuenta con sintonizadores para transmisiones en 4K e incluye un enorme disco duro de 10 TB para grabar programas y películas. También existe la opción de grabar hasta 10 TB en la nube mediante Google Drive o Microsoft OneDrive, por lo que puedes acceder a las grabaciones desde tu teléfono o almacenar imágenes de discos Blu-ray en la nube.
Incluso puede grabar en discos BD-R/RE de hasta 100 GB, si así lo prefieres. Grabar transmisiones en vivo no es tan popular en todo el mundo, pero evidentemente tiene la suficiente popularidad en Japón como para convertir a este dispositivo en la máquina definitiva para “tener tus propias copias”.
El reproductor utiliza un codificador AVC para realizar grabaciones en alta definición, y Panasonic afirma que el codificador puede comprimir señales de 24 Mbps a alrededor de 1.6 Mbps para maximizar el espacio de grabación… aunque, de nuevo, cuenta con 10 terabytes.
El DMR-4X1010 también funciona con el sistema AI Viera de Panasonic, que puede ajustar automáticamente la calidad de imagen para adaptarla a la escena: colores brillantes y vivos si estás viendo deportes, y un contraste más intenso si estás viendo una película noir. La IA también puede ajustar el audio para hacerlo más inmersivo.
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El nuevo reproductor estará disponible a través de distribuidores autorizados a partir del 22 de octubre de 2026 y será exclusivo del mercado japonés.
Ha habido preocupación sobre el futuro del Blu-ray 4K y sobre si las compañías siguen interesadas en producir estos reproductores: los modelos actuales llevan mucho tiempo en el mercado y Panasonic acaba de aumentar el precio de sus opciones.
Pero el lanzamiento de este modelo y el de Magnetar demuestran que las compañías no ignoran el deseo de contar con nuevas opciones. Solo espero que en algún momento podamos tener algo más accesible y convencional que estos dispositivos.
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