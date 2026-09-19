La mejor forma de celebrar el Batman Day es con Blu-ray 4K: estos son mis cuatro discos favoritos del Caballero de la Noche, incluido uno que uso para probar TVs

Hoy es el Día de Batman y, como fan tanto de Batman como de los Blu-ray 4K, tenía que celebrar la ocasión. El justiciero enmascarado hizo su debut en mayo de 1939 (¡hace nada menos que 87 años!) y, desde entonces, se ha convertido en una de las figuras más icónicas de los cómics y la pantalla.

Aunque muchos recuerdan la clásica serie de Batman de 1966 protagonizada por Adam West y Burt Ward, la primera aparición del personaje en la pantalla fue en 1943, en una serie de 15 episodios también titulada Batman. Desde entonces, hemos visto numerosas series animadas y películas de gran presupuesto protagonizadas por el héroe de los cómics de DC.

Se me ocurrió seleccionar algunos de mis Blu-rays en 4K favoritos (e incluso algunos Blu-rays estándar) del justiciero enmascarado para ayudarte a celebrar este día, incluyendo un disco que utilizo regularmente como referencia para evaluar los mejores televisores y las mejores barras de sonido.

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The Batman (2022)

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Warner Bros. / Future) (Crédito de la imagen: Future / Warner Bros. Discovery) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Una de las adaptaciones más recientes a la pantalla grande, The Batman, protagonizada por Robert Pattinson en el papel principal, sigue los primeros años de Bruce Wayne como el Caballero de la Noche, mientras se enfrenta a un asesino serial llamado The Riddler (Paul Dano), al mismo tiempo que lidia con la corrupción en Gotham y un misterio cada vez más profundo relacionado con su propia familia.

Cualquiera que lea mi trabajo en TechRadar sabrá que este es uno de mis discos favoritos para realizar pruebas audiovisuales. Su bajo nivel de brillo y sus numerosas escenas de alto contraste lo convierten en una excelente prueba para cualquier pantalla, mientras que el magnífico detalle en las sombras y las texturas nítidas ofrecen muchos elementos para analizar. El interesante trabajo de cámara también le da a la película una apariencia turbia y sombría que captura a la perfección el lado más sórdido de Gotham.

Si tienes una TV compatible con Dolby Vision, disfrutarás de imágenes realmente impresionantes que muestran todo lo que tu pantalla es capaz de hacer. Las mejores TVs OLED son particularmente sorprendentes con este disco, lo que lo convierte en una opción indispensable para mis pruebas de televisores.

La banda sonora Dolby Atmos es inmersiva y está repleta de detalles. Mi escena de referencia es la persecución del Batimóvil y The Penguin, que pone a prueba prácticamente todos los elementos de un sistema de sonido envolvente para cine en casa o una barra de sonido. Desde los estruendosos graves del motor del Batimóvil hasta el sonido de los vehículos que esquivan los obstáculos y la lluvia de balas, The Batman es indispensable para cualquiera que quiera escuchar todo el potencial de su sistema de sonido.

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Batman Forever (1995)

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Warner Bros / Future) (Crédito de la imagen: Warner Bros / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Dirigida por Joel Schumacher, *Batman Forever* adoptó un enfoque más colorido que las películas anteriores de Tim Burton, *Batman* (1989) y *Batman Returns*. Protagonizada por Val Kilmer como Bruce Wayne/Batman, quien debe enfrentar la amenaza conjunta de Dos Caras (Tommy Lee Jones) y El Acertijo (Jim Carrey).

Esta es la primera película de Batman que recuerdo haber visto cuando era niño. Aunque la película en sí sigue dividiendo a los fanáticos de Batman, eso no debería restarle mérito a lo que es un fantástico lanzamiento en Blu-ray 4K. Sus colores neón, audaces y llamativos, realmente resaltan en la pantalla, especialmente en Dolby Vision, con los verdes vibrantes del Acertijo, los tubos de luz neón que se usan por todo Gotham y los rojos vivos de la película, todos rebosantes de color.

Aquí también hay un excelente uso de las sombras, con tomas a menudo melodramáticas de personajes de pie, con aire desolado, junto a lámparas, lo que crea una imagen dinámica. En un OLED, como el LG G6 que utilicé para la prueba, los negros son intensos y profundos en todo momento, mientras que la conversión a 4K ofrece texturas nítidas, particularmente en los tonos de piel.

La banda sonora en Dolby Atmos de *Batman Forever* es igual de impresionante. El sonido del batarang cortando el aire se asigna con precisión a los canales traseros, creando un efecto maravillosamente envolvente en un sistema de sonido envolvente. Las explosiones tienen mucha fuerza, las balas tienen un impacto satisfactorio y el helicóptero de Dos Caras al inicio de la película es un gran ejemplo de lo que puede ofrecer Atmos.

The Dark Knight (2008)

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La segunda entrega de la trilogía de *El Caballero Oscuro* de Christopher Nolan, *El Caballero Oscuro*, presenta a Batman (Christian Bale) enfrentándose cara a cara con el Joker (interpretado brillantemente por el fallecido Heath Ledger), un genio del crimen que busca sumir a Gotham en el caos y llevar a Batman al límite de sus capacidades.

El Blu-ray 4K de *El caballero oscuro* se ve fantástico en todo momento, pero es en las escenas filmadas en IMAX donde realmente destaca. El asalto al banco inicial está repleto de detalles intrincados, desde el traje arrugado del Joker y las máscaras de los ladrones hasta las calles abarrotadas de la ciudad de Gotham. Más adelante, cuando Batman se encuentra en medio de los escombros humeantes en otra secuencia filmada en IMAX, los ricos niveles de negro y el magnífico detalle de las sombras se ven sublimes en una pantalla OLED.

También hay algunas escenas de alto contraste realmente impresionantes. Durante el traslado de la prisión, cuando los vehículos se adentran en los túneles, el contraste entre el entorno oscuro y los camiones y las luces del techo crea una imagen fantástica.

La banda sonora DTS-HD 5.1 MA es fenomenal. En la escena inicial, la música está perfectamente equilibrada, con los rasgueos de las cuerdas asignados a la parte trasera izquierda y el tictac del reloj a la derecha, mientras que los canales frontales se encargan de la acción principal. Los subwoofers tendrán mucho trabajo gracias a las explosiones monstruosas, las balas retumbantes y el potente motor del Tumbler. También hay detalles excelentes, por ejemplo, cuando Batman conduce su moto. A medida que cambia la perspectiva de la cámara, la trayectoria del sonido se asigna al canal correcto con verdadera precisión.

The Lego Batman (2017)

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La película «Lego Batman» sigue a Batman (Will Arnett), Robin (Michael Cera) y Batgirl (Rosario Dawson) mientras intentan frustrar los planes del Joker (Zach Galifianakis) para apoderarse de la ciudad de Gotham. Se trata de una secuela de la exitosa película «La película de Lego», donde se presentó por primera vez al Batman de Arnett.

Una vez más, esta película se ve magnífica en 4K. La reproducción del color es fantástica, con tonos brillantes, intensos y vivos en todo momento. Los tonos verdes del cabello del Joker y del traje del Acertijo realmente resaltan, al igual que todos los demás colores. En el LG G6, los rojos eran intensos y profundos, lo que aportaba una excelente textura a las imágenes. Hablando de texturas, la animación nítida se ve impecable, y el detalle 4K realmente captura el aspecto característico de Lego.

Aquí también hay muchas escenas de alto contraste, con luces HDR intensas que se destacan contra sombras profundas —como el contraste entre los ojos de Batman y su capucha—. El detalle en las sombras es excelente, conservando mucha textura y definición incluso en las áreas más oscuras.

El disco incluye bandas sonoras tanto en Dolby Atmos como en DTS-HD Master Audio 5.1. Atmos ofrece graves potentes pero controlados, con los motores del Batwing y el impacto de las explosiones aportando mucha fuerza en los graves. La direccionalidad también es excelente, especialmente durante las escenas con mucho movimiento. El sonido sigue el movimiento con precisión y todo está distribuido alrededor del sonido envolvente. La pista DTS-HD 5.1 no es tan potente, pero tiene una calidez agradable y mucho detalle.

Bonus: Batman - La serie animada (1992-1995)

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Estrenada en 1992, «Batman: La serie animada» es, sin duda, una de las adaptaciones más famosas de las aventuras de Batman en pantalla, con un elenco estelar que incluye a Kevin Conroy como Bruce Wayne/Batman y a Mark Hamill como el Joker.

Esta es una recomendación poco común de mi parte en cuanto a Blu-ray, pero para el Día de Batman, sería imposible dejar fuera a la serie. Las texturas se han mejorado muy bien y la hermosa animación y el estilo artístico realmente se benefician de la renovación en alta definición. Los colores son brillantes, vibrantes y precisos en todos los episodios, mientras que la falta de HDR apenas es un inconveniente dado lo bien que se ve la serie.

El audio viene en una mezcla DTS-HD MA 2.0, así que, aunque no pondrá a prueba tu sistema de sonido envolvente, es nítido y claro, con diálogos limpios, efectos impactantes y una direccionalidad sorprendentemente buena. La icónica banda sonora está magníficamente reproducida —lo cual, si eres como yo, te saciará muy bien esa nostalgia.

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