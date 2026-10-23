El director de Clayface responde a las críticas de los fans por presentar al villano de Batman como un antihéroe en la nueva película del DCU: "No importa realmente"

Algunos fans de los cómics de DC han reaccionado con enojo ante esta nueva interpretación del personaje de Clayface

El director de "Clayface" se ha sumado al debate sobre la reinterpretación de este enemigo de Batman como un antihéroe

Algunos fans de DC Comics están molestos por esta reinterpretación

James Watkins dice que "en realidad no importa" cómo se describa al metamorfo

El director de Clayface, James Watkins, respondió a las duras críticas de los fans por describir al cambiaformas como un antihéroe, en lugar de un villano, en la nueva película del Universo DC (DCU).

Antes del estreno de esta película de terror corporal, algunos fans de los cómics de DC expresaron su confusión o frustración porque al metahumano que da nombre a la cinta se le describiera como un antihéroe.

De hecho, la sección de DC Studios en el sitio web de Skydance lo describe como un «antihéroe escalofriante de Gotham». Además, en las notas de producción de Clayface, varios integrantes del elenco y el equipo, incluido el propio Watkins, definieron de la misma manera al enemigo de Batman que protagoniza la película.

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Mientras los fans siguen debatiendo sobre la terminología utilizada, incluso el protagonista, Tom Rhys Harries, tuvo que compartir su opinión sobre cómo deberíamos caracterizar a Clayface en la película que lleva su nombre. Cuando WhoLetUsOut le preguntó si el público debería ver Clayface como la historia de origen de un antihéroe o de un villano, Rhys Harries respondió: «Creo que es un villano... por el camino que toma la película, llega un momento en el que creo que Matt cruza una línea moral y ética de la que ya no hay vuelta atrás».

Después de que Rhys Harries dejara clara su postura en este debate, tuve que preguntarle a Watkins si mantenía su opinión de que, al menos en el DCU, Matt Hagen y su alter ego con superpoderes son más un antihéroe que un villano tradicional. También le pregunté qué les diría a los fans más apasionados que se habían molestado por la forma en que se describía a Clayface.

«Bueno, le diría a cualquiera que vea la película antes de juzgarla», respondió Watkins.

«Para mí, es el viaje de un personaje y el origen de un monstruo. Cuando conoces a Matt Hagen, es un tipo bueno con el que resulta fácil identificarse. Después, le suceden cosas terribles que provocan respuestas traumáticas, o como quieras llamarlas, y eso lo pone en este camino y marca el lado cada vez más oscuro del personaje. Una de las razones por las que elegimos a Tom fue que queríamos a alguien capaz de llevarnos por ese viaje y hacer que apoyáramos a este personaje durante el mayor tiempo posible, porque creo que eso es importante».

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«Pero no me molesta cómo lo describa la gente», añadió Watkins. «Pueden llamarlo héroe, antihéroe o villano; en realidad, no me importa. Creo que todas esas interpretaciones son válidas y que cada quien puede tener un punto de vista diferente».

Si quieres saber más sobre la película del Capítulo Uno del DCU, consulta mi reseña de Clayface y descubre por qué Watkins se negó a confirmar en qué punto de la cronología del DCU se sitúa oficialmente la película.

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