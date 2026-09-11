El spin-off de Superman, The People v. Gorilla Grodd, revela el absurdo primer vistazo al simio protagonista, y los fans de DC le piden a James Gunn que conserve su versión de “George de la Jungla”

Los fans están enloqueciendo con este primer vistazo a la versión de Gorilla Grodd en el Universo Cinematográfico de DC

Los fans de DC han podido ver por primera vez "The People v Gorilla Grodd"

Han aparecido en línea varias imágenes y videos de este spin-off de Superman

En ellos se ve al villano de The Flash asistiendo a la universidad y formando parte de un grupo de canto a capella

Las primeras imágenes y videos de *The People v Gorilla Grodd* (TPvGG) han aparecido en línea, y han desatado un acalorado debate entre los fans sobre el simio hiperinteligente que da nombre a la serie.

Anunciada como una serie de falso documental, esta próxima serie derivada de Superman seguirá al reportero del Daily Planet, Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), mientras reexamina un caso en contra de Grodd (con la voz de Jimmy Tatro) para determinar si este último fue condenado injustamente por el asesinato de su padre. Y, según las filtraciones del set que hemos visto hasta ahora, parece que algunos fans ya están convencidos de que Grodd es inocente.

¿Su evidencia? Las numerosas fotos y videos detrás de cámaras de la serie de HBO Max que se compartieron en línea ayer (9 de septiembre) y que indican que Grodd no es más que un mujeriego popular, intelectual y amante de la diversión.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

New Looks At Gorilla Grodd In The People Vs Gorilla Grodd(📸@Tris10KnowsBall) pic.twitter.com/fFunu697UASeptember 9, 2026

Por un lado, en videos compartidos en X/Twitter, se ve a Grodd como parte de un grupo de canto a capela en la Universidad de Metrópolis. Otras imágenes muestran a Grodd tratando de conquistar a una compañera de estudios con sus habilidades para el canto y —no es broma— cantando "Party Rock Anthem" de LMFAO en el campus junto con el resto de su grupo de canto a capela.

Pero espera, hay más. En imágenes subidas a la misma red social, también se ve a Grodd graduándose de la universidad. En otra foto, se ve al personaje de los cómics de DC con una camisa, una chaqueta corta y pantalones (ver más abajo). No está claro si se trata del uniforme universitario de Grodd o si se ha vestido de manera elegante para su juicio por asesinato.

EXCLUSIVE: First Look at Gorilla Grodd in The People Vs Gorilla Grodd pic.twitter.com/EX2fGv7ANnSeptember 9, 2026

De todos modos, parece que la mayoría de los fans del Universo DC (DCU) están contentos con lo que han visto de Grodd. Varios hilos en r/DC_Cinematic, r/DCULeaks y los foros de ResetEra están llenos de comentarios de personas que dicen que se están convenciendo de que "The People v Gorilla Grodd" realmente será buena. De hecho, algunos incluso quieren que se mantenga al doble de Grodd en la película final, en lugar de que lo reemplacen por una versión generada por computadora.

Dicho esto, hay quienes no están encantados con el aspecto del supervillano. A otros no les gusta que no se le esté utilizando en una película protagonizada por su archienemigo, Barry Allen/The Flash, y/o que se le esté reduciendo de manera irrespetuosa a una caricatura de su contraparte de los cómics. Veremos cómo resulta la representación de la DCU cuando "The People v Gorilla Grodd" esté finalmente lista para estrenarse.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La confirmación de que el rodaje ha comenzado llega apenas dos semanas después de que se revelaran el título oficial, el elenco y la trama de "The People v Gorilla Grodd", y casi 10 meses después de que surgieran los primeros reportes de que DC Studios estaba desarrollando una serie derivada de Superman. Aún no se sabe cuándo se estrenará "TPvGG", pero, ahora que las cámaras ya están rodando, es posible que podamos ver el programa "DCU Chapter One" antes de que termine el 2027.

Para saber más antes de su eventual estreno en HBO Max, uno de los mejores servicios de streaming del mundo, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre "The People v Gorilla Grodd".

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.