Deslinde de responsabilidad A continuación hay spoilers del episodio 2 de "Stuart Fails to Save the Universe".

Nos hemos sumergido en un universo completamente diferente en el episodio 2 de *Stuart Fails to Save the Universe*, dejando atrás (por suerte) el ambiente al estilo *Mad Max* del mundo postapocalíptico inicial.

Sin embargo, hay un nuevo problema en la nueva serie de HBO Max. Stuart (Kevin Sussman), Denise (Lauren Lapkus), Kripke (John Ross Bowie) y Bert (Brian Posehn) han aterrizado en un lugar donde todos son incesantemente amables entre sí… tal vez demasiado amables, si cabe.

Como Stuart descubre rápidamente, esto se debe a que cada uno lleva un dispositivo acoplado al cuello que les impide ser maliciosos o mostrar cualquier tipo de mal comportamiento. Si intentan resistirse, reciben una descarga eléctrica desde adentro y, finalmente, son enviados a un centro correccional de IA.

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Después de años de rehabilitación (en realidad, son como dos minutos), nos enteramos de que Penny (Kaley Cuoco) lidera la rebelión contra los señores supremos de la IA y, al final, ayuda al grupo a escapar una vez que confía lo suficiente en ellos.

Pero aunque la aparición de Penny en "The Big Bang Theory" es la que los fans han estado esperando, no es la que me parece más interesante. Para eso, tenemos que fijarnos en la propia gobernante de la IA del universo... Christine Baranski, de cine y televisión.