Predicciones para el final de la temporada 1 de «Lanterns»: 6 cosas que espero que pasen en el octavo episodio de la serie de televisión "Green Lantern" en HBO Max

¿Cómo concluirá el final de la temporada 1 de "Lanterns" las historias de Hal Jordan y John Stewart?

Deslinde de responsabilidad A continuación se revelan detalles completos de los episodios 1 al 7 de "Lanterns".

La serie "Lanterns" está a punto de concluir su primera temporada en numerosas plataformas de televisión, y vaya que ha sido toda una aventura.

Desde las sorpresas del estreno y las discusiones semanales entre los fans, hasta las referencias a los cómics y los memes a montones, la serie de HBO basada en «Green Lantern» ha cumplido con las expectativas en más de un sentido. Y, con el octavo y último episodio de esta temporada, titulado «Dirt and Stars», a punto de transmitirse, los espectadores esperan que termine con buen pie.

Antes de que se emita en todo el mundo el final de la primera temporada de este drama criminal de ciencia ficción, yo también tengo mis ideas sobre lo que sucederá. Aquí, entonces, están mis seis predicciones para «Dirt and Stars» y cómo concluirá la primera temporada de Lanterns en algunos de los mejores servicios de streaming del mundo.

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1. Sinestro creará el primer anillo de Linterna Amarilla...

Sinestro debería tener un papel importante en el final de la temporada 1 de "Lanterns" (Image credit: DC Studios/HBO max)

Teniendo en cuenta lo que aprendimos en el episodio 7 de "Lanterns" y lo que adelantó el tráiler del final de esta temporada, esto parece inevitable —y hay muchas pruebas que lo respaldan—.

La fábrica o planta de producción en la que se encuentra atrincherado Sinestro, sus comentarios sobre que el miedo es la fuerza más poderosa del universo, el gas que infunde terror y que se lanzó sobre la población de este mundo alienígena, lo que los obligó a matarse entre sí... todo apunta a la creación del primer anillo de Linterna Amarilla.

Para quienes no estén al tanto: en los cómics, los Linterna Amarillos —también conocidos como el Cuerpo de Sinestro— se alimentan de la emoción del miedo, representada por el color amarillo en el espectro de colores emocionales de DC Comics.

Si se necesitara más evidencia de que Sinestro —posiblemente con la ayuda de John Stewart y la copia de seguridad digital de Hal Jordan— utilizará esta forja, el anillo dado de baja de Hal y el gas del miedo que aún persiste para crear un nuevo anillo, entonces el material original de los Lanterns la proporciona en abundancia.

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2... Y John Stewart lo usará para convertirse en un Linterna Verde

¿En qué tipo de Linterna se podría convertir John Stewart en el final de la temporada 1? (Image credit: DC Studios/HBO Max)

Tras el lanzamiento del séptimo capítulo de «Lanterns», se difundió por Internet una nueva teoría de los fans sobre el destino de John Stewart. Y no, no tiene nada que ver con su muerte, porque ya sabemos que Aaron Pierre regresará como John Stewart en «Man of Tomorrow», también conocida como la continuación de la secuela de «Superman» de James Gunn.

En cambio, una parte de los fans del Universo DC (DCU) planteó la hipótesis de que Sinestro le regalará a Stewart su anillo recién fabricado. Además, creen que Sinestro también convencerá a Stewart de convertirse en el primer Linterna Amarillo de la historia.

Admito que al principio me convenció esta posible vuelta de tuerca en la historia. Sin embargo, cuanto más lo pienso, más creo que Stewart tomará el anillo de Linterna Amarilla y, de hecho, lo usará para cumplir su destino y convertirse en un Linterna Verde.

Bueno, ya hay antecedentes de que Stewart sea un Linterna Amarilla en los cómics, como parte de la serie *Green Lantern: Earth One*. Así que, aunque sería un giro narrativo enorme si hiciera lo mismo en esta serie de acción real, no sería una sorpresa total.

¿Esta imagen promocional sugiere que John Stewart se convertirá en un Linterna Amarilla? En mi opinión, no. (Image credit: DC Studios)

Dicho esto, también existe la posibilidad de que esto no suceda.

Para empezar, en el avance de las "semanas siguientes" de Lanterns, vemos a Sinestro gritando furiosamente contra —o detrás de— el Hal-O-Gram, también conocido como la conciencia digital de Hal. Esta escena definitivamente pertenece al final de la primera temporada de Lanterns, así que, si Stewart y el Hal-O-Gram hubieran decidido unirse inesperadamente a Sinestro, ¿por qué este último estaría llamando furiosamente a Hal a través de su respaldo digital?

Después está el avance del episodio 8, en el que Stewart lleva puesto el antiguo anillo de Hal y el Hal-O-Gram le dice: "estás asumiendo un riesgo muy grande". ¿Y si ese "gran riesgo" consiste en que Stewart decida no solo convertirse en un Green Lantern sin el consentimiento de los Guardianes del Universo, sino también hacerlo con el anillo dado de baja de Hal, que ahora podría estar alimentado por el miedo?

¿Será capaz Stewart de anular su nueva función utilizando únicamente la fuerza de su voluntad y, por extensión, confirmar otra teoría de los fans según la cual es una Batería de Linterna viviente? Esto último explicaría cómo logró mantener con vida ese constructo de pájaro en el episodio 2 sin un anillo, y por qué puede invocar al Hal-O-Gram en cualquier momento.

La primera parte de esta pregunta también estaría relacionada con la advertencia de Guy Gardner de que un misterioso "él" está a punto de "enviar un ejército para dar caza" a Stewart y/o al Hal-O-Gram. ¿Podría ese "él" ser Sinestro? Si Stewart y el respaldo digital de Jordan le hicieron algo, sí. Sin embargo, hasta donde sabemos, Sinestro todavía no tiene aliados, así que este individuo podría ser cualquiera.

En cualquier caso, se espera que Stewart finalmente asuma el manto de superhéroe para el que se ha estado preparando desde que tenía cinco años antes de que termine la primera temporada de Lanterns.

3. Confirmará que Hal Jordan está oficialmente muerto en el Universo DC...

Algunos fans se enojarán mucho si no resucitan a Hal (Image credit: John Johnson/HBO Max)

Se ha escrito mucho sobre la muerte de Hal Jordan desde que se reveló durante el salto temporal de 10 años en el episodio 1 de *Lanterns*.

De hecho, desde los fans que creen que realmente ha muerto y los que esperan que lo revivan mediante alguna tecnología de clonación de Manhunter, hasta las especulaciones sobre quién lo asesinó realmente (hablaremos de esto en breve) y mucho más, la muerte de Hal ha sido uno de los temas más comentados de *Lanterns*.

Al igual que la teoría de los fans sobre el Linterna Amarilla de Stewart, al principio yo también creía que Hal volvería a la vida. Ahora, ya no lo creo.

De hecho, mi interpretación de la parte «Dirt» del título del episodio 8 se refiere al hecho de que Hal Jordan será enterrado de nuevo, después de que Stewart exhumara su tumba en la escena final del episodio 6. Claro, la palabra «dirt» puede tener muchas connotaciones, pero, dadas las circunstancias, esta me parece la que mejor encaja.

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Además, creo que es mucho más probable que Hal ya haya engañado a la muerte antes de dejar este mundo.

Una vez más, el tráiler del episodio 8 muestra cómo la casa de Jordan en Rushville es incendiada por un agresor desconocido. Luego, lo vemos tirado en el piso con la misma marca en el brazo que tenía Stewart después de que Zoe lo curara por completo con la tecnología Manhunter en el episodio 5.

¿Acaso Jordan resulta gravemente herido en el mencionado ataque incendiario antes de que un individuo misterioso, que por casualidad sabe cómo manejar la tecnología Manhunter, le salve la vida? Yo creo que sí. Por lo tanto, no veo cómo Jordan podría sobrevivir a dos intentos de asesinato, por lo que el octavo episodio de la serie de HBO Max podría marcar la última aparición de Kyle Chandler como el primer Linterna Verde de la Tierra.

4. ...y fue el alguacil Kerry Kane quien lo mató

Últimamente han aumentado los rumores de que el alguacil Kane está detrás del asesinato de Hal Jordan (Image credit: HBO/DC Studios)

Sería una revelación devastadora si la persona encargada de proteger a la población de Rushville, y la única con quien Jordan tuvo una relación sentimental, fuera la responsable de su asesinato. Sin embargo, por ahora, todo apunta a que fue Kerry Kane, interpretada por Kelly Macdonald, quien apretó el gatillo.

Sí, hay otros sospechosos. Jordan podría haberse suicidado como su papá y su abuelo, pero me gustaría pensar que su muerte no es tan simple. El hijo de Kerry, Noah (hablaremos de él en breve), es otra opción, pero parece ser quien estaba junto a Jordan después de que este último se expusiera a la tecnología curativa de Manhunter, así que creo que podemos descartarlo.

Luego está Maggie, también conocida como la empleada de la cafetería que está chantajeando a Stewart. Aparte de esta subtrama, su papel en la historia de 2026 se siente un poco superfluo, así que podría haber buscado venganza contra Jordan por la muerte de su padre una década antes. Sin embargo, si ese fuera el caso, seguramente Maggie también querría matar a Stewart, en lugar de extorsionarlo.

Como hemos visto a lo largo de la temporada 1, Kane es un personaje complicado al que no le cuesta guardar secretos. El hecho de que, al parecer, sea una de las únicas tres personas que saben que Jordan está muerto, y que haya indicado que nadie presenció el crimen, son otras señales de alerta. Espero estar equivocado, pero no veo a quién más señalar.

5. Se revelará que Noah Macon es un Manhunter

¿Eres humano o eres más tonto que eso, Noah? (Image credit: John Johnson/HBO Max)

Una teoría de los fans que lleva circulando ya varias semanas: parece inevitable que en «Lanterns» se revele que Noah es en realidad un Manhunter.

Piénsalo. En el episodio 5, Kane le dijo a Jordan que Zoe le había dado un «milagro», dando a entender que Kane y su exesposo Billy no podían tener hijos, por lo que Zoe le hizo uno. Por otro lado, Zoe podría ser la verdadera mamá de Noah, pero Kerry y Billy lo criaron en secreto como si fuera suyo.

En el mismo episodio, Zoe también le dice a Noah que no olvide todo lo que ella le ha enseñado. En ese momento, parecía una frase inocua y sin importancia; pero, ¿y si ella le hubiera informado sobre su verdadero origen y, en caso de que Zoe muriera, cómo usar la tecnología avanzada del androide extraterrestre? Eso explicaría cómo se salva la vida de Jordan si resultara gravemente herido en el incendio de la casa mencionado anteriormente, porque ¿quién más sabría no solo operar el equipo médico de los Manhunters, sino también usar su sangre sintética —como lo hizo Zoe con Stewart— para curar las heridas de Jordan?

Además, en la trama de 2026, Noah ha mostrado rasgos característicos de Zoe y otros Manhunters. Su carisma natural no solo es cautivador, sino que atrae a la gente hacia él (fíjate en cuántos se emocionaron al enterarse de qué universidad había elegido para estudiar). Si a eso le sumamos que su mamá lo llama un «líder nato», además de sus aparentes aspiraciones de convertirse en senador de EE. UU. y, potencialmente, en presidente, Noah está mostrando todas las características ambiciosas de cómo los Manhunters se infiltran en las comunidades y, con el tiempo, se establecen como los que manejan el poder entre la población.

6. El episodio 8 de "Lanterns" sentará las bases para algo importante en "Man of Tomorrow"

La secuela de la película de Superman de 2025 podría retomar algunos hilos argumentales de la primera temporada de "Lanterns". (Image credit: Warner Bros. Pictures/DC Studios)

A pesar del papel de Stewart en *Man of Tomorrow*, no tenemos idea de cómo *Lanterns* influirá en la secuela de la película de *Superman* del año pasado.

Sin embargo, al referirse a la revelación inicial del elenco de la DCU en enero de 2023, el codirector de DC Studios, James Gunn —quien también dirigió *Man of Tomorrow* y su predecesora— insinuó que la historia de *Lanterns* sería un «misterio aterrador que se entrelaza con nuestra historia más amplia de la DCU».

A menos que esos planes narrativos más amplios para el Capítulo Uno de la DCU, también conocido como Gods and Monsters, hayan cambiado en los últimos tres años y medio, el final de la temporada 1 de Lanterns podría tener grandes implicaciones para Man of Tomorrow y para esta franquicia cinematográfica en su conjunto. «Dirt and Stars» tiene mucho terreno que cubrir, pero esperemos que nos dé alguna idea de cuál es el plan general de Gunn y del codirector del estudio, Peter Safran. Mientras tanto, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre *Man of Tomorrow*.

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