La segunda temporada de "Outlander: Blood of my Blood" tiene "geniales guiños" para los fans, cuatro meses después de que la octava temporada de "Outlander" terminara definitivamente

Si eres fan de Outlander como yo, probablemente te hayas quedado un poco perdido desde el emotivo final de la temporada 8 en mayo.

Pero aunque la serie principal haya terminado para siempre, la precuela Outlander: Blood of my Blood apenas está comenzando.

Con el estreno de la segunda temporada programado para el 18 de septiembre en Starz (EE. UU.) y el 19 de septiembre en MGM+ (internacional), retomaremos la acción con los padres de Claire y Jamie: Brian (Jamie Roy), Ellen (Harriet Slater), Julia (Hermione Corfield) y Henry (Jeremy Irvine).

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Los amantes se ven separados una vez más cuando las Tierras Altas de Escocia quedan divididas en dos por el Levantamiento Jacobita de 1715 en la segunda temporada. Mientras Brian debe luchar junto a su padre, Julia y Henry se separan cuando su plan de viajar de regreso a la década de 1920 sale mal en el último momento.

En resumen, nos esperan muchos giros y sorpresas. Pero si los fans de *Outlander* aún no han visto la precuela, ahora es el momento —especialmente por los guiños que promete el elenco.

"Las circunstancias lo convierten en el hombre que vemos en Outlander"

Outlander: Blood of my Blood | Season 2 Official Trailer | STARZ - YouTube Watch On

«En primer lugar, no creo que sea necesario haber visto *Outlander* para esto», comienza Irvine. «Yo no conocía *Outlander* antes de ver [la precuela]. Me gusta que los guiones sean independientes, pero hay muchos guiños geniales. Aparecen algunos personajes muy conocidos».

No voy a revelar nada, pero si has leído la serie de libros original o has visto la serie principal, es posible que ya tengas una idea bastante clara de qué —o quién— está por venir. ¿Mi consejo? No des por sentado que las presentaciones o los cameos solo ocurrirán al principio de la temporada 2... prepárate para seguir enganchado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Hay muchas cosas para quienes tengan un personaje favorito de la serie original, lo cual me parece genial”, agrega Roy. “El mío es Murtagh de la serie original… es simplemente genial ver lo que Rory Alexander hace con el personaje en esta serie. Vimos pequeños detalles a lo largo de la temporada pasada, pero en esta temporada, las cosas realmente lo moldean para convertirse en el hombre que vemos en Outlander. Creo que si eres fan de la serie original, también lo apreciarás mucho».

El Murtagh adulto, a falta de una mejor expresión, fue interpretado por Duncan Lacroix en las temporadas 1 a 5 de *Outlander*. Es el padrino y compañero de Jamie (Sam Heughan), aunque las cosas no le salen precisamente bien a medida que su participación en la serie llega a su fin.

Son precisamente este tipo de vínculos entre la serie principal y la precuela los que hacen que *Outlander: Blood of my Blood* se sienta tan especial, y realmente el diablo está en los detalles. Tómalo como una señal para ponerte al día si aún no lo has hecho: te quedan menos de tres días para que lleguen los nuevos episodios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.