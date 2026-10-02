Marvel lanza un nuevo tráiler alucinante de VisionQuest que revela a los cuatro villanos que enfrentará Vision, interpretado por Paul Bettany, en la serie del MCU para Disney+

Marvel ha lanzado un nuevo tráiler de "VisionQuest"

En él se confirma que Vision, interpretado por Paul Bettany, podría enfrentarse a cuatro villanos en la serie de Disney+

La serie de televisión de ciencia ficción se estrenará con dos episodios a mediados de octubre

Marvel ha dado a conocer el tráiler oficial de "VisionQuest", y parece insinuar que el personaje de Visión, interpretado por Paul Bettany, se enfrentará a cuatro villanos diferentes.

Lanzado ayer (1 de octubre), el nuevo avance llega apenas dos semanas antes del estreno de esta serie de ciencia ficción basada en cómics en Disney+. Para quienes no lo sepan: "VisionQuest" se estrenará a nivel mundial con dos episodios el miércoles 14 de octubre.

Marvel Television’s VisionQuest | Official Trailer - YouTube Watch On

De todos modos, como ya mencioné, parece que Vision contará con una especie de mini galería de villanos cuando su serie, que lleva en parte su nombre, se estrene en uno de los mejores servicios de streaming del mundo. Y, aunque desde el principio era evidente que uno de ese cuarteto sería Ultrón —a quien volverá a interpretar James Spader—, los otros tres enemigos serán desconocidos para todos, excepto para los fans más acérrimos de los cómics de Marvel.

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Explicación de Jocasta, Paladín y Escudo de armas en VisionQuest

Deslinde de responsabilidad A continuación hay spoilers sobre WandaVision y Avengers: Infinity War.

Paladín es un mercenario contratado por un benefactor misterioso para dar caza a Visión (Image credit: Marvel Television/Disney+)

So, who are the seemingly nefarious individuals that, alongside Ultron, will be gunning for Bettany's synthezoid in this Marvel Phase 6 project?

The first villain we see is Paladin. Reportedly played by Todd Stashwick in this show, Paladin made his Marvel Comics debut in Daredevil #150 in January 1978.

A semi-superpowered mercenary in the source material, it seems Paladin will be sent to kill or simply incapacitate Vision, so whomever Paladin's power broker is can re-utilize his incredibly advanced technology for malicious purposes. If it's the latter, could we see the return of S.W.O.R.D and/or its disgraced head of operations Tyler Hayward, who was responsible for reanimating Vision's lifeless body in WandaVision following his death at Thanos' hands in Avengers: Infinity War?

En los cómics, Coat-of-Arms es principalmente un superhéroe con poderes mágicos (Image credit: Marvel Television/Disney+)

Después de unos cuantos clips en los que Ultrón amenaza con retomar lo que dejó antes de su aparente desaparición en *Vengadores: La era de Ultrón* —bueno, los androides genocidas siempre van a cometer genocidio—, el siguiente antagonista que vemos es Coat of Arms.

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Su nombre real es Lisa Molinari, y apareció por primera vez en *Dark Reign: Young Avengers* n.º 1 en mayo de 2009. Molinari, quien antes era una artista callejera, se dedica a una vida de crimen cuando entra en contacto con una prenda mística llamada «el abrigo de Tiboro», que le otorga cuatro brazos adicionales y le permite usar una miríada de armas mágicas ocultas dentro de la chaqueta encantada.

De todos los antagonistas de *VisionQuest*, lo que más me intriga es ver cómo Coat of Arms —a quien se espera que interprete Lauren Morais— influirá en la trama. Después de todo, parece que la han reconvertido en una especie de robot tecnológicamente avanzado, así que tengo curiosidad por ver si alguna de sus habilidades mágicas también se ha conservado para su versión de acción real.

Jocasta (a la derecha) fue creada por Ultrón en Marvel Comics (Image credit: Marvel Television/Disney+)

Por último, llegamos a Jocasta, quien, según se dice, será interpretada por T’Nia Miller.

Jocasta, quien hizo su debut en *The Avengers* n.º 162 en agosto de 1977, es un androide creado originalmente para ser la novia de Ultrón a partir de las ondas cerebrales de Janet van Dyne. Sin embargo, finalmente se rebela contra Ultrón y ahora actúa como superhéroe, tanto de manera individual como, en ocasiones, junto a los Héroes Más Poderosos de la Tierra.

Basándome en lo que han adelantado los tráilers de VisionQuest, no me sorprendería que, una vez que Ultrón se escape de la prisión mental de Visión, construya a Jocasta para que lo ayude a conquistar el mundo. Sin embargo, creo que ella inevitablemente se volverá en su contra y, antes de que termine la serie de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), se unirá a Visión o se convertirá en una especie de antihéroe.

"Vision, reiniciado y tras haber escapado de quienes buscaban convertirlo en un arma, ha estado escondido", reza la sinopsis de la trama de la serie. "En busca de un nuevo sentido, consulta a las personalidades de IA integradas en su programación, entre ellas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y el infame Ultrón.

"Su discreta existencia llega a su fin cuando una recompensa ofrecida por su cabeza lo obliga a huir junto a Thomas Shepherd, un misterioso niño que podría ser el hijo de Visión, reencarnado. Mientras Visión evade la captura, debe enfrentarse a su propia naturaleza, resistir la influencia de Ultrón y desentrañar el enigma que representa su joven compañero si quiere sobrevivir".

Para más información sobre la serie de acción real protagonizada por Bettany, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre VisionQuest. Una vez que termines, ve si puedes alcanzar el 100 % en mi complicado cuestionario sobre VisionQuest.

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