El creador de VisionQuest quería incluir un cameo de Tony Stark en la nueva serie de Marvel, pero sabía que nunca conseguiría que Robert Downey Jr. aceptara aparecer

El creador de VisionQuest planteó brevemente la idea de un cameo de Tony Stark en la serie de televisión de Marvel.

La serie tiene numerosos vínculos con el icónico personaje de Robert Downey Jr. en el MCU.

Terry Matalas sabía que era una idea inviable, así que nunca se llevó a cabo.

El productor ejecutivo de "VisionQuest" ha admitido que le hubiera gustado incluir un cameo de Tony Stark, pero sabía muy bien que "no iba a lograr" que Robert Downey Jr. apareciera en la serie de Marvel.

En una plática que tuvimos durante la rueda de prensa en el Reino Unido de la serie de Disney+, Terry Matalas mencionó a Stark como un personaje que habría incluido si el tiempo y el dinero no hubieran sido un problema. Pero, como también señaló Matalas, aunque hubiera sido «maravilloso» sorprender al público con una aparición inesperada de Downey Jr., las posibilidades de que él realmente aceptara aparecer en el episodio final de la trilogía de televisión de Wanda y Vision eran prácticamente nulas.

Cuando se le preguntó si Marvel había impuesto alguna limitación a la historia que quería contar o a los personajes ya establecidos que deseaba utilizar, Matalas respondió: "No. Quiero decir, por lo general todo se reduce al presupuesto. Si tuviéramos más tiempo y dinero, se podría incluir cualquier cosa, tal vez incluso un flashback de Tony Stark trabajando con el código fuente [que utiliza para crear sus programas de inteligencia artificial (IA)]".

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Sorprendentemente, Tony Stark y Visión solo comparten unas pocas escenas en el MCU (Image credit: Marvel Studios)

No es una sugerencia descabellada por parte de Matalas. Después de todo, Stark ayudó a crear a Visión y a Ultrón —también conocidos como los deuteragonistas de "VisionQuest"— allá por el 2014 en "Avengers: La era de Ultrón". Además, creó innumerables inteligencias artificiales para que lo ayudaran con diversas tareas en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) antes de —spoiler— su heroico sacrificio en "Avengers: Endgame".

Dado que Visión, Ultrón y los demás seres artificiales creados por Stark aparecen en "VisionQuest", no es descabellado suponer que se haya barajado la idea de un cameo de Downey Jr. en la sala de guionistas. Si a esto le sumamos la historia que cuenta el proyecto de la Fase 6 de Marvel (no te preocupes, no voy a revelar nada aquí), la aparición de Stark tiene aún más sentido desde el punto de vista narrativo.

No obstante, Matalas sabía que sería casi imposible involucrar a Downey Jr. de cualquier forma, así que esa idea quedó descartada tan pronto como se concibió.

Al responder a mi pregunta de seguimiento sobre si había abordado el tema de un cameo de Downey Jr. con los ejecutivos de Marvel, Matalas dijo: «No vamos a lograr que Downey Jr. aparezca en una serie de Marvel».

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“Hubiera sido maravilloso”, agregó. “Pero solo somos una serie de televisión, así que realmente no puedes tener todo lo... Quiero decir, hay limitaciones, ¿no? Tienes ideas grandiosas, pero, a lo largo del proceso de desarrollo, tienes que decir: ‘Bueno, no podemos hacer eso, así que, ¿cómo podemos sintetizar esa idea en algo que pueda funcionar?’. Ojalá lo hayamos logrado, pero ya veremos [cómo reaccionan los espectadores a nuestra historia]».

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