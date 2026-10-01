Un nuevo rumor sobre Marvel sugiere que "Avengers: Secret Wars" podría perder su fecha de estreno prevista para diciembre de 2027, y un retraso en el rodaje podría ser la razón

La secuela de "Avengers: Doomsday" podría verse desplazada de su fecha de estreno prevista para finales de 2027

Es posible que "Avengers: Secret Wars" no cumpla con su fecha de estreno en diciembre de 2027

Varias fuentes sugieren que el rodaje de la película de Marvel no comenzará a finales de 2026

Cualquier retraso tendría un efecto dominó en los futuros proyectos del MCU

Es posible que "Avengers: Secret Wars" no cumpla con su fecha de estreno del 17 de diciembre de 2027, ante los rumores de que su calendario de rodaje se ha retrasado dos meses.

Según varias fuentes internas, las cámaras no comenzarán a rodar la única película de Marvel de 2027 hasta el próximo enero. El usuario de X/Twitter Apocalyptic Horseman, quien cuenta con un historial muy confiable en lo que respecta a noticias de última hora sobre películas de cómics, fue el primer experto de la industria en advertir a los fans que se prepararan para un anuncio de retraso en el rodaje. Otros filtradores con historiales más irregulares, como DanielRPK y Alex P, rápidamente se sumaron a la tendencia para decir que habían escuchado lo mismo.

I heard Secret Wars filming was delayed to January 2027 https://t.co/vBkMgPvexVOctober 1, 2026

En una publicación posterior, Apocalyptic Horseman amplió la información que había recibido para señalar que un retraso en la fecha de estreno no era inevitable.

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Sin embargo, según la misma fuente, es poco probable que el rodaje concluya hasta finales de abril o principios de mayo del próximo año, lo que significa que la posproducción tendría que completarse en un plazo de siete a ocho meses para que *Secret Wars* pueda cumplir con su fecha de estreno actual, el 17 de diciembre de 2027. Dado que se está dando prioridad a las regrabaciones de su predecesora, *Avengers: Doomsday*, antes de su estreno el 18 de diciembre de 2026, tengo la sensación de que el calendario de rodaje y la fecha de estreno de *Secret Wars* se retrasarán.

Me he puesto en contacto con Marvel y Disney para obtener comentarios sobre este rumor, y actualizaré este artículo si recibo una respuesta.

Por qué un retraso de "Avengers: Secret Wars" sería una muy mala noticia para Marvel

"Avengers: Secret Wars" está lista para cerrar la saga del Multiverso de Marvel (Image credit: Marvel Studios)

Si los rumores son ciertos, "Secret Wars" no sería la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ni la primera serie de Disney+ en sufrir un retraso en la producción o en la fecha de estreno. De hecho, un sinfín de otros proyectos del gigante de los cómics han enfrentado problemas similares, especialmente en los últimos años.

Normalmente, los retrasos en la producción o en el estreno no serían algo malo para Marvel. Claro, los fans se han sentido decepcionados al enterarse de estos problemas. Sin embargo, si eso significa que el elenco y el equipo de producción no están siendo explotados hasta el límite ni obligados a trabajar a toda máquina para terminar a tiempo y cumplir con una fecha límite de estreno establecida, ni yo ni muchos otros nos quejaremos.

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Dicho esto, cualquier retraso en la sexta película de Los Vengadores sería problemático por dos razones principales.

Para empezar, sacar a "Secret Wars" de su fecha de estreno prevista para finales de 2027 sería un golpe enorme. Marvel no solo se perdería la oportunidad de ser la película más taquillera de la temporada festiva del próximo año, sino que también sería solo la tercera vez en la historia del gigante de los cómics que no estrena ni una sola película en un año calendario -las otras ocasiones fueron en 2009 y 2020-.

También está el inevitable efecto dominó que el retraso en el estreno de "Secret Wars" tendría en las futuras películas del MCU.

Si la última película de la Fase 6 de Marvel se pospone hasta 2028, los fans se verían obligados a esperar unos 18 meses para el capítulo final de la Saga del Multiverso de Marvel. Esto tendría un impacto significativo en "Ghost Rider", "X-Men" y "Black Panther 3", todas ellas programadas para estrenarse en 2028.

Entonces, ¿le dará Marvel a "Avengers: Secret Wars" el respiro que se merece para cerrar la saga del Multiverso y posponer el estreno de las tres películas mencionadas hasta 2029, retrasando así el inicio del MCU 2.0? ¿O solo les dará a los fans unos meses para asimilar "Secret Wars" —y los últimos 20 años de la narrativa del MCU— antes de dar oficialmente inicio a la Fase 7 de Marvel a finales de 2028?

Hay que admitir que todos estos escenarios hipotéticos se basan en conjeturas en línea sobre las que Marvel y Disney aún no se han pronunciado oficialmente, así que tus conjeturas son tan válidas como las mías. Sin embargo, si "Secret Wars" ha sufrido retrasos en su producción y estreno, estoy seguro de que pronto tendremos un anuncio oficial.

Mientras tanto, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre "Avengers: Secret Wars". Luego, entérate de todos los detalles sobre "Avengers: Doomsday" antes de su estreno a finales de 2026.

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