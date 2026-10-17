Apple TV llevará Dolby Atmos a la F1 por primera vez y ya pude escuchar la enorme diferencia

Apple TV ha sido la plataforma oficial de la Fórmula 1 en Estados Unidos desde el inicio de la temporada 2026. Al igual que el enfoque que el gigante tecnológico ha adoptado con la MLS (Major League Soccer) y el Friday Night Baseball, ha sido una visión moderna y muy al estilo de Apple de este deporte.

Con comentarios ampliados, contenido original y mucho más, además de la cobertura de las carreras, Apple se ha propuesto innovar y diferenciar la experiencia de lo que era antes. Para empezar, si te suscribes a Apple TV en Estados Unidos, lo obtienes gratis. Además, hay un diseño visual limpio y moderno que acompaña la acción, con varias opciones de visualización, incluida la posibilidad de personalizar tu propia configuración de múltiples vistas y, lo más destacado, compatibilidad con Dolby Vision.

Sin embargo, Apple quiere aumentar la inmersión y está profundizando su asociación con Dolby para incorporar Dolby Atmos a su transmisión en vivo de las carreras de Fórmula 1, a partir del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Cabe destacar que esto no requiere cambiar los micrófonos ni la configuración existente para la transmisión de las carreras.

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En una entrevista con TechRadar, Jim DeLorenzo, director global de deportes de Apple, señaló que esta innovación había estado en la agenda de proyectos desde hacía bastante tiempo. «Una de las cosas en las que pensamos desde hace bastante tiempo es el aspecto del audio... cómo podemos llegar a un punto en el que no solo tengamos Dolby Vision, sino también Dolby Atmos».

Y Apple no va a cambiar los micrófonos que se utilizan alrededor de la pista para lograrlo. «No cambiamos la configuración de micrófonos para esto», explicó DeLorenzo a TechRadar. En cambio, Apple está trabajando con la configuración de micrófonos existente que se utiliza para la transmisión de la F1.

Si logramos incorporar un poco más de esto a la experiencia de los espectadores cuando no están en la pista, eso les ayudará a sentirse un poco más conectados Jim DeLorenzo

DeLorenzo dijo que el sonido es una parte importante de lo que hace que un evento en vivo se sienta diferente a verlo desde casa. "En cualquier evento deportivo, cuando estás ahí, una de las cosas que más impacta en la experiencia es el sonido", dijo. "Porque el sonido en una carrera de Fórmula 1 es tan intenso... si podemos incorporar un poco más de esto a la experiencia de los espectadores cuando no están en la pista, eso les ayudará a sentirse un poco más conectados".

(Image credit: Future/Jacob Krol)

"Siempre estamos tratando de averiguar cómo podemos reducir un poco esa barrera entre las personas que pueden asistir al evento y las que lo ven desde casa", agregó DeLorenzo. "Porque la realidad es que la gran mayoría de la gente no asiste en vivo al evento deportivo que está viendo, ¿verdad? Lo ven desde casa. Por eso, queremos intentar romper esa barrera para que la gente pueda tener el mismo tipo de experiencia y sentir que está ahí".

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Tuve la oportunidad de escuchar una mezcla en Dolby Atmos de algunas carreras anteriores, que se reprodujo como un clip en un evento en la ciudad de Nueva York. Como era de esperarse, la diferencia es abismal: no solo agrega audio espacial, especialmente en una sala equipada con una configuración completa 9.1.4, sino que también te sumerge en la acción. Si los autos pasan a toda velocidad de izquierda a derecha por la pantalla durante una curva, los escuchas moverse en esa dirección.

Es similar a la experiencia de audio espacial de los AirPods Max o los Beats 360, pero la mezcla de Dolby Atmos es aún más impresionante para los eventos deportivos en vivo porque te sumerge de lleno en la acción. Escuchas el rugido y el estruendo de los motores, los vítores de la multitud y el ambiente general de la pista.

Nunca será lo mismo que estar en las gradas o en el paddock, pero te da una mejor idea de lo que está pasando en una escena determinada, y puedes identificar un auto líder, o uno que está haciendo una maniobra en una curva, un poco más rápido. El audio se sincroniza con las imágenes para ofrecer una sensación más inmersiva, más cercana a las gradas. Incluso puedes escucharlo en el video que grabé de los ingenieros cambiando de la mezcla estéreo a la mezcla de Dolby Atmos.

DeLorenzo dice que el equipo de producción estaba entusiasmado con esto: "Esto es muy genial porque nunca se había hecho antes en la F1", dijo. "Cuando puedes hacer algo que nunca se ha hecho antes... eso eleva aún más el nivel".

(Image credit: Future/Jacob Krol)

El uso de Dolby Atmos en las transmisiones de Fórmula 1 es una novedad, pero aún está por verse si eso se extenderá eventualmente a la MLS o al Friday Night Baseball.

Sin embargo, a juzgar por otras primicias —como el hecho de que el Friday Night Baseball se grabe con el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, y que luego Apple TV amplíe eso a la MLS—, queda claro que las innovaciones tienden a extenderse.

Estamos probando todo tipo de cosas que aún no se han lanzado al mercado Jim DeLorenzo

En cuanto a lo que vendrá después para la Fórmula 1, Apple no da detalles. «Aún estamos en el primer año», señaló DeLorenzo, y la empresa «siempre está buscando formas de innovar, crecer y mejorar la experiencia de los aficionados».

Aunque Apple no revela cuáles podrían ser esos próximos pasos, DeLorenzo insinuó que ya están sucediendo cosas detrás de escena. «Estamos probando todo tipo de cosas que aún no se han lanzado, pero que esperamos lanzar en algún momento», me dijo.

¿Podría eso significar una experiencia verdaderamente inmersiva adecuada para Vision Pro, como hemos visto en algunos partidos de la NBA o en el Friday Night Baseball? ¿O tal vez se trate de instalar un iPhone en un auto de Fórmula 1 o en la línea de meta, o incluso de utilizar solo el sensor, similar a lo que se hizo en la película F1?

El tiempo lo dirá, pero por ahora me emociona saber que lo presentarán en Dolby Atmos para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin el 22 de octubre.

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