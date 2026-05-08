Apple TV lanza un tráiler completo y lleno de tensión de "Cape Fear", y lleva el terror a un nivel realmente satisfactorio

"Cape Fear" tiene un nuevo y espeluznante tráiler en el que Max Cady, interpretado por Javier Bardem, atormenta a quienes le han hecho daño

El tráiler completo llega tras el emocionante avance que se estrenó en marzo

"Cape Fear" llegará a Apple TV el 5 de junio de 2026

"Cape Fear" acaba de lanzar un nuevo y aterrador tráiler, y la serie de Apple TV ya me tiene completamente enganchado mucho antes de su estreno el 5 de junio.

Ya en marzo, los fans elogiaron la primera imagen de Javier Bardem como el villano Max Cady, y si pensabas que el tráiler corto daba miedo, espera a ver este. El tráiler completo no se anda con rodeos y nos adelanta algunas de las cosas siniestras que Cady lleva a cabo a lo largo de la serie.

Recién salido de prisión, busca venganza contra los defensores públicos que le ocultaron pruebas que habrían cambiado el rumbo de su caso. Resulta que se metieron con la persona equivocada, y se me pone la piel de gallina.

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Echa un vistazo al tráiler oficial de Cape Fear a continuación.

Cape Fear — Official Trailer | Apple TV - YouTube Watch On

¿Qué sabemos sobre "Cape Fear" de Apple TV?

"Cape Fear" gira en torno a Anna y Tom Bowden, dos abogados que se ven acosados por un hombre al que le ocultaron pruebas. Recién salido de prisión, no se detendrá ante nada para vengarse de quienes le arruinaron la vida.

Amy Adams interpreta a una abogada en "Cape Fear". (Image credit: Apple TV)

La serie cuenta con Amy Adams, Patrick Wilson, CCH Pounder y Javier Bardem en los papeles principales, además de un magnífico elenco de reparto que incluye a Ron Perlman, Ted Levine y Anna Baryshnikov.

Nick Antosca es el creador de la nueva serie de Apple TV, con el director de la película original *Cape Fear*, Martin Scorsese, como productor ejecutivo junto a Steven Spielberg. Así que, sinceramente, no podría estar en mejores manos.

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Apple TV se ha estado adentrando en contenidos más oscuros recientemente, especialmente tras el gran éxito de la serie de comedia de terror Widow's Bay. Esperemos que Cape Fear siga sus pasos y se una a nuestra selección de las mejores series de Apple TV.

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