Los aficionados al Apple TV pronto disfrutarán de una fantástica actualización gratuita para descubrir películas y series, pero hay una trampa

Apple TV incorporará una nueva herramienta de recomendaciones llamada "Genius Browse"

Llegará a la app de Apple TV y sugerirá contenido de distintas plataformas de streaming

Genius Browse estará disponible próximamente en tvOS 26.4, pero lamentablemente no incluye Netflix

Elegir una película o una serie para ver en los mejores servicios de streaming es casi una tarea imposible hoy en día, dada la avalancha de títulos nuevos que se lanzan cada mes; pero la nueva herramienta de búsqueda de Apple TV pretende acabar con tu indecisión.

Como lo ha señalado 9to5Mac, «Genius Browse» es la última función de descubrimiento de contenido de Apple TV, que ya está disponible en versión beta (aunque no para nosotros en el Reino Unido), pero que se lanzará ampliamente pronto con el lanzamiento final de tvOS 26.4. Además de Genius Browse, la actualización de tvOS 26.4 marcará el fin de las aplicaciones dedicadas de iTunes y programas de televisión.

Con Genius Browse, el objetivo de Apple es muy sencillo: reducir el tiempo que pasas buscando algo para ver. Ubicado en la pestaña Inicio de la app de Apple TV, Genius Browse consiste en una fila con una gran variedad de categorías de contenido para elegir.

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No solo te ofrece recomendaciones basadas en el género, sino que agrupa películas y programas de televisión según su «ambiente», lo que te permite seleccionar un título que se adapte a tu estado de ánimo en ese momento.

Por ejemplo, puedes elegir entre categorías como «Diversión para toda la familia», «Éxitos de taquilla emocionantes» o «Ideal para animarte» cuando necesites un poco de energía. Las categorías de Genius Browse varían según cada perfil de usuario y se basan en los gustos personales, actualizándose regularmente para ofrecerte nuevas sugerencias constantemente, pero eso no es lo mejor.

Cuando seleccionas una categoría para ver su lista de recomendaciones, al pasar el cursor sobre cada título aparecerá otra fila de recomendaciones basadas en esa película o serie de televisión, lo que añade una capa adicional a la forma en que descubres contenido nuevo en Apple TV —algo que ni siquiera tiene la gigantesca actualización de Fire TV de Amazon. Dicho esto, no termina ahí.

Cuando navegas por Genius Browse, no solo reúne títulos recomendados de la plataforma de streaming insignia de la compañía, Apple TV, sino que también sugiere títulos de HBO Max, Prime Video y Disney+. Lamentablemente, no se cubre todo el mundo del streaming: Netflix no está incluido en la función, lo cual tiene sentido, ya que se ha negado a integrarse con la aplicación de Apple TV.

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Apple TV debe solucionar primero otros problemas

Genius Browse parece una herramienta prometedora para recomendaciones de películas y series, y Fire TV de Amazon debería tomar nota. Sin embargo, no todos los usuarios de Apple TV están entusiasmados con la nueva función porque, según ellos, Apple debería dar prioridad a otras mejoras.

Aparte de la decepción por la ausencia de Genius Browse en las aplicaciones de iOS y iPadOS, los comentarios en el hilo de Reddit mencionado anteriormente señalan dos herramientas en particular que los usuarios preferirían ver en lugar de Genius Browse. La primera es la opción de desactivar los avances al inicio de los programas de televisión, y la segunda es una herramienta de listas de reproducción que permita agrupar los episodios favoritos en un solo espacio.

Tal como están las cosas, los avances son lo que más molesta a los espectadores. Según los usuarios del hilo, muchos se enfrentan constantemente a tráilers antes de cada episodio de una serie (una cuenta puso como ejemplo Monarch: Legacy of Monsters) y, en la mayoría de los casos, se trata de publicidad de la serie que ya están viendo, lo que un usuario comparó con la teoría del «auto de lujo», insinuando que Apple se dirige a los clientes existentes para asegurarles que se han suscrito a la plataforma de streaming correcta.

¿Aprovecharás la función Genius Browse de Apple TV cuando llegue a tvOS 26.4? Cuéntanoslo en los comentarios.

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