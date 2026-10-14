Tu Apple TV más antiguo recibirá pronto una actualización gratuita con la IA de Siri, y eso es algo muy importante

La IA de Siri llegará al Apple TV 4K de 2.ª y 3.ª generación

La actualización de software gratuita estará disponible a finales de este año

La actualización estará disponible en determinados países y territorios

Aunque gran parte de la atención sobre el nuevo Apple TV 4K —ahora en su cuarta generación— puede centrarse en el impacto que causa su precio de 299 dólares / 299 libras esterlinas / 449 dólares australianos, también ofrece algunas características destacadas. La inteligencia artificial de Siri brinda una experiencia de asistente personal más sólida a través del Siri Remote o de los micrófonos de campo lejano del dispositivo. Además, cuenta con un procesador más rápido para agilizar el funcionamiento y es compatible con cuatro altavoces HomePod 2 o HomePod mini 2 en una configuración de sonido envolvente.

Pero si realmente esperabas usar Siri AI en el dispositivo de streaming de Apple —quizás para ver recomendaciones que tus amigos te hayan sugerido o para averiguar si un personaje está basado en una persona real— y no quieres gastar dinero extra en una actualización, tengo buenas noticias.

Además de anunciar el Apple TV 4K (4.ª generación), Apple ha confirmado que la IA de Siri llegará a los modelos más antiguos de Apple TV a través de una próxima actualización de software. La nota de lanzamiento dice: «La IA de Siri está disponible en versión beta en el Apple TV 4K (2.ª generación o posterior), y estará disponible desde su lanzamiento en EE. UU., Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica y el Reino Unido en inglés».

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(Image credit: Jacob Krol/Future)

Esto significa que la versión de Siri impulsada por IA y más personalizada llegará al Apple TV 4K de 2.ª generación, al de 3.ª generación y al nuevo de 4.ª generación, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre de 2026. Y dado que el modelo más nuevo se lanzará con la IA de Siri, eso podría dar una pista sobre cuándo Apple lanzará la actualización de software tvOS 27.2 para los otros dos modelos. Como recordatorio, la 2.ª generación salió al mercado en 2021 y la 3.ª generación se lanzó en 2022.

Es una excelente noticia, porque la nueva IA de Siri no solo es mejor en tareas básicas, sino que también ofrece un conocimiento más amplio y un contexto personal. Así que, ya sea para buscar un álbum que tu mejor amigo te recomendó hace semanas y que no logras recordar del todo, o para intentar relatar un episodio específico que viviste con un familiar, el asistente puede acceder a esa información para responder a la consulta.

Vi algunas demostraciones de esto en el nuevo Apple TV 4K, y aunque estos modelos más antiguos tienen menos potencia bajo el capó, Apple no ha dicho que las funciones de la IA de Siri vayan a estar limitadas. Así que, aunque podrían ser un poco más lentos, la experiencia debería seguir siendo excelente.

Como mínimo, es una actualización gratuita que te ofrece otra forma de interactuar con el Apple TV y encontrar contenido. Además de las consultas personales adicionales, también puedes obtener recomendaciones y sugerencias más detalladas cuando le pidas contenido a Siri.

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(Image credit: Apple TV 4K (2026))

Además, si, más allá de la llegada de la IA de Siri con el Apple TV 4K de 4.ª generación, también te atrajo el nuevo Siri Remote —que incorpora un altavoz que emite un pitido cuando intentas localizarlo— o la posibilidad de usar “Búsqueda de precisión” para obtener indicaciones exactas sobre cómo encontrar el control remoto cuando está escondido entre los cojines del sofá con un iPhone compatible, puedes comprar el control remoto actualizado con UWB (banda ultraancha) y el altavoz en Apple, y funciona con los Apple TV de generaciones anteriores. Apple ya está aceptando pedidos del Siri Remote actualizado por 59 dólares aquí, y está disponible en Amazon.com por el mismo precio aquí.

Así que, con una actualización gratuita que se lanzará próximamente para el Apple TV 4K de 2.ª y 3.ª generación —que incorporará la IA de Siri en ciertas áreas— y el hecho de que puedas adquirir el Siri Remote a un precio accesible, estas dos novedades traerán algunas funciones nuevas y bien podrían hacer que el Apple TV 4K se sienta renovado nuevamente.

Les mantendremos informados una vez que Apple anuncie cuándo llegará esta actualización, pero por ahora lo único que sabemos es que se avecina tvOS 27.2.

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