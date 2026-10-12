Rumores indican que está por llegar un nuevo dispositivo de streaming de Google TV, y estas mejoras filtradas podrían ser suficientes para que me decida a cambiar mi Chromecast con Google TV

Se rumorea que está por llegar un nuevo dispositivo de streaming de Google TV

Las mejoras que se rumorean incluyen micrófonos y más capacidad de almacenamiento

Aún no hay información sobre la fecha de lanzamiento ni sobre posibles precios

El primer Google TV Streamer se lanzó en agosto de 2024, y al mismo tiempo se dejaron de fabricar los dispositivos Chromecast independientes. Ahora se rumorea que habrá un segundo dispositivo de streaming, y parece que las mejoras que incluirá serán sustanciales.

Según «una fuente familiarizada con el tema» que habló con 9to5Google, el dispositivo actualizado tendrá un diseño similar al original, salvo que será ligeramente más angosto. El modelo actual mide 6.4 pulgadas x 3 pulgadas x 1 pulgada (16.3 cm x 7.6 cm x 2.5 cm).

Al parecer, el nuevo modelo incorporará micrófonos, lo que significa que, por supuesto, podrás decir «Hey Google» y dar algunos comandos de voz o realizar consultas a la IA sin tener que usar el control remoto para hacerlo —un poco más parecido a un altavoz inteligente—.

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Se rumorea que se agregará un sensor de presencia, lo que significa que el salvapantallas podría activarse cuando estés en la habitación, y que podría mostrarse información más detallada (como la hora y el clima) cuando alguien se acerque.

¿Es hora de actualizar?

Chromecast con Google TV (Image credit: Google)

Otras mejoras de las que se rumorea: un chipset más rápido y más espacio de almacenamiento, más allá de los 32 GB que ofrece el modelo actual para apps y archivos. Parece que también habrá dos botones de acceso rápido más en el control remoto, además de los actuales de Netflix y YouTube.

Todo eso me parece atractivo, como alguien que se ha quedado con el Chromecast con Google TV más antiguo. A pesar de su edad, sigue siendo un dispositivo de streaming perfectamente capaz, que no difiere mucho del actual Google TV Streamer.

Si el nuevo modelo fuera más rápido, tuviera más espacio de almacenamiento y funcionara más como un altavoz inteligente (o una pantalla inteligente), entonces tal vez tendría que considerar la actualización —aunque el precio será crucial, como siempre (el modelo actual acaba de sufrir un aumento de precio a 149 dólares en EE. UU.).

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No está claro cuándo podría llegar este modelo actualizado, pero ya han pasado dos años desde el lanzamiento del primer dispositivo. Con los rumores de que un nuevo Apple TV 4K se presentará en el evento de Apple la próxima semana, Google no querrá esperar demasiado antes de actualizar su propio hardware.

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