Si tus dispositivos Chromecast y Google Home más antiguos están teniendo problemas de configuración, no eres el único; afortunadamente, la última actualización de Google ha solucionado este problema

Google ha solucionado un problema de configuración con el dispositivo Chromecast de primera generación

Los usuarios llevan meses quejándose de que sus dispositivos desaparecen de la app de Google Home

La actualización también corrige problemas de funcionalidad

¿Has tenido problemas para configurar tus dispositivos Chromecast y Google Home más antiguos? Te alegrará saber que no eres el único al que le está pasando y, mejor aún, que Google finalmente ha lanzado una solución.

Estos problemas comenzaron cuando Google anunció en mayo que dejaría de ofrecer soporte para sus dongles Chromecast más antiguos. A partir de entonces, algunos propietarios empezaron a reportar problemas para configurar sus dispositivos después de que estos desaparecieran de la aplicación Google Home en Android.

Una actualización de la aplicación Google Home hizo que configurar un Chromecast fuera todavía más complicado, lo que, comprensiblemente, generó mucha preocupación entre quienes todavía utilizan el Chromecast de primera generación, lanzado hace más de 10 años, ya que muchos llegaron a pensar que Google estaba retirando oficialmente su primer dispositivo de streaming. Poco después, problemas similares comenzaron a aparecer entre propietarios del modelo Chromecast de 2015 y de la bocina Google Home Mini, afectando tanto su funcionamiento como el proceso de configuración.

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Al principio, los usuarios tuvieron que buscar sus propias alternativas y soluciones. Muchos tuvieron que restablecer sus dispositivos a la configuración de fábrica, regresar a versiones anteriores de la aplicación Google Home o incluso borrar por completo su ecosistema de Home para comenzar desde cero. Por fortuna, Google ya solucionó el problema, lo que apunta a que estos fallos de configuración y funcionamiento eran consecuencia de un error de software.

La cuenta de Google Nest Community en Reddit respondió a varias publicaciones de usuarios frustrados con el siguiente mensaje: «Hemos solucionado un problema que afectaba la capacidad de configurar algunos dispositivos Chromecast y Google Home más antiguos. Si aún no lo has hecho, restablece tu bocina a la configuración de fábrica o actualiza tu aplicación Google Home a la versión 4.26 e inténtalo de nuevo».

Sin duda, no ha sido el mejor momento para ser propietario de un Chromecast de primera generación, pero al menos la última solución de Google ofrece cierta tranquilidad de que la compañía todavía no está dando por perdido su dispositivo de streaming más antiguo, a pesar de que retiró el primer Chromecast de las tiendas a principios de 2025. Dicho esto, Google no es el primer gigante tecnológico acusado de inutilizar intencionalmente dispositivos de streaming antiguos para impulsar a los usuarios a actualizarse.

Amazon recibió críticas similares cuando un usuario presentó una demanda contra la compañía después de informar que dos dispositivos Fire TV Stick comenzaron a presentar graves problemas de rendimiento apenas unos años después de haberlos comprado. El usuario afirmó que Amazon había limitado su funcionamiento mediante software, sin revelar cuál era la verdadera vida útil de sus dispositivos de streaming Fire TV Stick.

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Ahora que Google ha encontrado una solución, esperemos que sea suficiente para recuperar el funcionamiento de tu Chromecast antiguo. Si los problemas persisten, Google recomienda volver a comunicarse con la comunidad de Nest para informarles de la situación.

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