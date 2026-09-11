Parece que Google ha dejado de fabricar la Pixel Tablet después de solo tres años, y esta decisión ha generado preocupación entre los usuarios

Google ha retirado discretamente la tableta Pixel de su tienda en línea

Ya no se puede comprar en tiendas de terceros, ni adquirir ningún accesorio

Los usuarios están decepcionados, pero no les sorprende que Google haya eliminado otro de sus dispositivos

Al parecer, Google ha decidido retirar uno de sus dispositivos más infravalorados, el Pixel Tablet, y, muy al estilo de Google, lo hizo de manera bastante silenciosa, dejando a los usuarios profundamente decepcionados.

Para empezar, la página del producto Pixel Tablet desapareció de Google Store después de su lanzamiento en 2023, lo que ha llevado a los usuarios a pensar que la tablet insignia de la compañía ha llegado a su fin. Tampoco está disponible para comprar a través de tiendas de terceros como Amazon y, aunque todavía puedes encontrarlo en Best Buy, la página indica que “este artículo ya no está disponible en condición nueva”.

Incluso su variedad de accesorios parece haber llegado al final de su recorrido en Google Store. Productos como la Speck SandyShell Case y la Charging Speaker Dock ya no se pueden comprar, y solo puedes seleccionar la opción “Recibir una notificación” en caso de que vuelvan a estar disponibles, algo que, considerando la ausencia de la propia tablet, parece poco probable.

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Aunque el Google Pixel Tablet quizá no haya sido tan popular como el iPad u otros modelos dentro de la lista de las mejores tablets, seguía siendo un dispositivo respetado y admirado por quienes forman parte del ecosistema de Google/Android. Reddit se ha convertido en un punto de encuentro para que los usuarios expresen su decepción, aunque, dicho esto, no todos están completamente sorprendidos por la decisión: “Es una lástima. Es uno de los productos más infravalorados que han lanzado”, escribió un usuario.

Para otros, la situación va más allá. Algunos creen que la decisión de Google de eliminar su única tablet no ayuda a mantener una experiencia completa entre dispositivos para los usuarios, algo que otro usuario destaca en un hilo de Reddit (abajo). Esto tampoco ayuda si llevabas tiempo considerando comprar un Pixel Tablet para utilizarlo junto con tu Pixel Phone y Pixel Watch.

Da la impresión de que Google está dando un paso atrás, en lugar de mejorar la experiencia del usuario. Dicho esto, el enfoque del gigante tecnológico respecto a sus tabletas Pixel siempre ha sido un poco inestable, y otros usuarios atribuyen el fracaso del dispositivo al total descuido de Google hacia su línea de tabletas.

Como ya se mencionó, la tableta Google Pixel se presentó en 2023, con un precio inicial de 399 dólares / 399 libras esterlinas / 649 dólares australianos; luego comenzaron a circular rumores sobre una segunda tableta y, naturalmente, nos emocionamos. Incluso se habló de una tercera tableta, hasta que la noticia de que Google había detenido por completo su producción acabó con los rumores. Al final, Google solo lanzó una tableta, dejando en el olvido tanto a la Pixel Tablet 2 como a la Pixel Tablet 3.

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Estamos tan decepcionados como ustedes, aunque tampoco nos sorprende, de que otro dispositivo de Google perfectamente intacto haya sido borrado de la faz de la Tierra. Dada la reciente decisión de la empresa de retirar su línea de altavoces Nest Audio para dar lugar a su altavoz Google Home mejorado, era solo cuestión de tiempo antes de que Google pusiera otro dispositivo en la línea de fuego.

Por el momento, no sabemos cuáles son las intenciones de Google de aquí en adelante. Podría ser que, al igual que con sus dispositivos de audio, Google se esté preparando para entrar en una nueva era y replantearse su enfoque respecto a las tabletas —o dejar un vacío sin llenar.

Nos hemos puesto en contacto con Google para obtener un comentario y actualizaremos esta nota si recibimos una respuesta.

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