“Odio la nueva app de Google Health”: los seguidores de Fitbit lamentan el “fin de una era” mientras los últimos que aún se resistían se ven obligados a cambiar a la alternativa de Google

Los usuarios de Fitbit se ven obligados a cambiarse a la app Google Health

El proceso de transición comenzó hace meses

El cambio no había sido obligatorio hasta ahora, y los usuarios no están contentos

Han pasado algunos meses desde que Google comenzó a animar a los usuarios de Fitbit a cambiarse a su aplicación Google Health, pero la transición nunca había sido completamente obligatoria. Sin embargo, eso acaba de cambiar: los seguidores de Fitbit ahora se encuentran obligados a migrar a la plataforma de Google, y muchos están profundamente descontentos con esta decisión.

Como han documentado usuarios en redes sociales, al abrir la aplicación de Fitbit ahora aparece un nuevo aviso que dice: "Hay una versión más reciente de la aplicación de Fitbit disponible. Se recomienda actualizar". La palabra «recomienda» tiene mucho peso en este caso, ya que el único botón disponible dice «Actualizar» y no es posible cerrar el aviso tocando fuera de la notificación. En otras palabras, se trata de una actualización obligatoria para los últimos usuarios que todavía utilizan la antigua aplicación de Fitbit, cuyo soporte se ha descontinuado.

Cuando quedó claro que Google estaba obligando a los últimos usuarios de Fitbit a pasarse a Google Health, muchos recurrieron a las redes sociales para expresar sus quejas. "Odio la nueva aplicación Google Health", escribió una persona, antes de añadir: "Solía deslizar el dedo para consultar mis datos de entrenamiento y sueño de días anteriores, pero esa posibilidad ya desapareció… Soy miembro Premium, así que estoy pagando por esta nueva basura".

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"La aplicación Google Health es malísima. También quiero que me devuelvan mi aplicación de Fitbit", lamentó otro usuario. Cuando le preguntaron qué hacía tan buena a la aplicación de Fitbit, otra persona respondió: "Era de primera. El seguimiento de la alimentación estaba a otro nivel. Siempre detectaba cuándo me estaba enfermando gracias a mi variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) y todo eso. Registraba mi sueño con una precisión impecable… Me temo que nunca volveré a tener este nivel de seguimiento".

Una migración forzada de aplicaciones

(Image credit: Guilty-Implement-261 on Reddit)

La aplicación Google Health no goza de una reputación especialmente buena, en parte debido a su asistente de IA poco confiable. Los usuarios han documentado casos en los que inventa entrenamientos que nunca realizaron, genera métricas ficticias para el seguimiento de alimentos y mucho más. La situación llegó a tal punto que Google añadió una opción para desactivar por completo el asistente de IA de la aplicación.

Esta falta de confiabilidad podría explicar buena parte de la resistencia de los usuarios de Fitbit a cambiarse a Google Health. Después de todo, cuando se trata de algo tan importante como la salud y el bienestar, necesitas tener la certeza de que los consejos que te ofrece una aplicación son precisos y están bien fundamentados.

Otro problema tiene que ver con las herramientas que muchos consideran ausentes en Google Health. Varios usuarios han señalado este aspecto en redes sociales y destacan que funciones como la estimación de tu estado de salud en relación con tu edad y una interfaz sencilla e intuitiva no están disponibles en Google Health. "Ya no queda ninguna de las funciones que me gustaban de la aplicación de Fitbit", lamentó una persona.

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Si eres uno de los últimos usuarios que todavía utiliza la aplicación de Fitbit, tendrás que cambiarte a Google Health en breve. Si la aplicación de Google no es de tu agrado, existen alternativas, aunque quizá ninguna sea exactamente como la desaparecida aplicación de Fitbit. Cuéntanos qué opinas sobre la última decisión de Google en los comentarios.

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