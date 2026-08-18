Apple Fitness+ podría incorporar entrenamientos en vivo al estilo de Peloton, justo cuando Spotify está dando un gran paso hacia el sector del fitness

Apple Fitness+ podría ofrecer entrenamientos en vivo al estilo de Peloton

La plataforma de fitness ha estado “en revisión” desde principios de este año

Spotify se expandió recientemente al sector del fitness, por lo que Apple podría superar a su rival con entrenamientos en vivo

Algo está pasando en Apple Fitness+, el servicio de fitness insignia del gigante tecnológico, y podría estar dando pistas sobre un nuevo centro de entrenamientos en vivo al estilo de Peloton.

Una oferta de empleo publicada por Apple busca un productor de estudio para Fitness+, lo que sugiere que se avecina una nueva actualización para el servicio de salud, para la cual se requiere un candidato con una "sólida base en producción multicámara en vivo o grabada en vivo, y una curiosidad genuina por saber hacia dónde se dirige el contenido en vivo".

Apple Fitness+ se lanzó en 2020 y ofrece a los suscriptores un servicio integral de videos de entrenamiento a la carta dirigidos por expertos en fitness de la propia empresa, que integra métricas de entrenamiento en tiempo real de tu Apple Watch. Apple Fitness+ no ofrece entrenamientos en vivo con tablas de clasificación en tiempo real como lo hace Peloton, por lo que una actualización podría darle al servicio el nuevo impulso que necesita.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

A pesar de su amplia biblioteca de videos de ejercicios pregrabados y meditaciones guiadas, Apple Fitness+ ha ido perdiendo terreno con el paso de los años. A principios de este año, informamos que Apple Fitness+ estaba “en revisión”, con la posibilidad de que la empresa se fusionara con la aplicación Apple Health ya existente para ofrecer una suscripción combinada; sin embargo, tal como están las cosas, el futuro de Apple Fitness+ aún no está definido.

Mark Gurman, de Bloomberg ($/£), dijo que «no se sabe qué acabará pasando», por lo que ni siquiera los filtradores más experimentados pueden predecir hacia dónde va esto. No se ha insinuado ninguna alianza directa con un gigante del fitness como Peloton, pero dado que Spotify se ha adentrado recientemente en el mundo del fitness, Apple Fitness+ podría tener nueva competencia.

El centro de fitness de Spotify incluye videos de ejercicios a la carta de Peloton, pero aún no ha aprovechado la oportunidad de transmitir entrenamientos en vivo. (Image credit: Future)

Hace unas semanas, Spotify amplió sus servicios al ámbito del fitness y me reuní con su desarrollador, Austin Lamon, quien lo describió como una «extensión natural de cómo la gente ya usa Spotify hoy en día». El nuevo centro de fitness incluye listas de reproducción seleccionadas para el «Modo Carrera», así como una sección repleta de guías de entrenamiento pregrabadas por los entrenadores personales estrella de Peloton, y todo ello está incluido en el plan Premium, además del acceso a música, audiolibros y podcasts.

Aunque Apple Fitness+ se adelantó con su propia selección de videos de entrenamiento a la carta, Spotify ha combinado su centro de fitness con servicios por los que los suscriptores ya están pagando, mientras que las plataformas de música y fitness de Apple son entidades separadas. Y sí, Spotify tiende a subir los precios de vez en cuando, pero su nuevo contenido de fitness no conlleva ningún costo adicional.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Lo único a lo que Spotify Fitness aún no se ha sumado es la idea de ofrecer sus propios entrenamientos en vivo, lo que le abre la puerta a Apple Fitness+ para aprovechar esa oportunidad. Si Apple comenzara a lanzar sus propios entrenamientos en vivo al estilo de Peloton, podría darle al servicio una ventaja sobre sus rivales y ofrecer a los fans de iOS una nueva razón para quedarse. ¿Quizás sepamos más durante el próximo lanzamiento de productos de Apple en septiembre?

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.