Google Health está recibiendo críticas por ser "increíblemente malo" tras sustituir a la aplicación de Fitbit, pero Google afirma que pronto habrá soluciones

Google Health está sustituyendo a la aplicación de Fitbit para la mayoría de los usuarios

Muchos seguidores de Fitbit están descontentos con el cambio debido a la falta de algunas funciones

Google ha prometido que habrá actualizaciones y correcciones periódicas

Ya hemos llegado al punto en que la app de Google Health ha sustituido a la de Fitbit para la mayoría de los usuarios de Android e iOS, y Google acaba de publicar una actualización en la que promete mejoras periódicas y correcciones de errores, además de comprometerse a escuchar los comentarios de los usuarios —y hay muchísimos comentarios que revisar.

Tuvimos un indicio de la revuelta de los usuarios que se avecinaba cuando comenzó a implementarse la actualización de Google Health, pero ahora que todos tienen la nueva aplicación, el número de reacciones negativas ha aumentado exponencialmente. Los usuarios se quejan de la falta de funciones, las malas decisiones en la interfaz de usuario y una IA que realmente no quieren.

«Es simplemente una aplicación atroz», es una de las reacciones en Reddit que resume el estado de ánimo general. Otros comentaristas describen la actualización de Google Health como «increíblemente mala», «torpe» y que muestra repetidamente «datos incorrectos».

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Si bien es de esperarse que haya algunos tropiezos en un cambio tan importante como este, parece que a los usuarios realmente, realmente no les gusta lo que ven. Los que antes eran fieles seguidores de Fitbit —muchos de los cuales tenían dispositivos Fitbit desde antes de que Google adquiriera la empresa— ahora dicen que se están cambiando a Garmin y otros competidores.

Próximas correcciones y actualizaciones

Muchas de las quejas se centran en el nuevo diseño de la app de Google Health, que resulta más recargado y desordenado que el de la antigua app de Fitbit. También se le ha dedicado mucho espacio al AI Coach de Google Health, aunque las funciones avanzadas de IA solo están disponibles para quienes tengan una suscripción a Google Health Premium (antes Fitbit Premium).

Según la encuesta que realizamos a principios de este mes, solo el 20% de ustedes pagará por las funciones adicionales del AI Coach, y ese es un sentimiento que se refleja en los comentarios que vemos en línea: la mayoría de los usuarios sigue prefiriendo analizar sus estadísticas por su cuenta.

Las funciones de registro de alimentos de la nueva aplicación Google Health también han recibido muchas críticas, y esto es algo que Google dice que abordará. La capacidad de "agregar visualización, creación y registro personalizados de alimentos" está incluida en una extensa lista de actualizaciones que se lanzarán a partir de esta semana.

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Otras correcciones de errores y mejoras abordan problemas con el seguimiento de ejercicios (incluidas carreras etiquetadas de forma incorrecta), el conteo de calorías y la falta de puntuaciones de sueño, además de hacer que el AI Coach sea «más conciso» en sus respuestas. Es evidente que Google tiene mucho trabajo por delante con su nueva aplicación, y eso se refleja en la reacción de los usuarios.

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