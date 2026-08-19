Google afirma que su nueva herramienta de inteligencia artificial para cámaras de smartphones puede medir el cuerpo con mayor precisión que los sensores bioeléctricos del Galaxy Watch

Google está ampliando su nueva función de salud "Tendencias de resistencia a la insulina" con PhotoScan

PhotoScan es "un marco de aprendizaje profundo en fase de investigación" que puede estimar la grasa corporal utilizando la cámara de un teléfono con "una precisión cercana a la de la DXA"

Aún no está disponible para el público, pero la investigación "demuestra la viabilidad" de este tipo de funciones

Con el lanzamiento del Google Pixel Watch 5 la semana pasada, junto con una gran cantidad de nuevos teléfonos Pixel, una de las novedades más interesantes fue la presentación del nuevo conjunto de herramientas Health Guardian del Pixel Watch, que incluye “Tendencias de resistencia a la insulina”.

“Tendencias de resistencia a la insulina” presenta un desglose mes a mes con estimaciones de cómo respondió tu cuerpo a los picos de azúcar en la sangre —un factor crucial en el control del peso y el desarrollo de la diabetes tipo 2—.

La composición corporal —la proporción de diferentes tipos de grasa, músculo esquelético y hueso— también es un excelente indicador de la resistencia a la insulina y la salud metabólica, por lo que a menudo se utilizan escáneres corporales para ayudar a determinar la resistencia a la insulina. La composición corporal suele medirse con escáneres «DXA» de grado médico, que utilizan rayos X, o con dispositivos disponibles en el mercado para uso doméstico.

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Estos dispositivos domésticos pueden ser las mejores básculas inteligentes o incluso algunos relojes inteligentes, como el Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Al no contar con escáneres médicos DXA, suelen emplear un proceso llamado "análisis de impedancia bioeléctrica" o BIA. Se envía una corriente eléctrica de bajo nivel a través del cuerpo del usuario, la cual se desplaza a diferentes velocidades a través de la grasa, los músculos y los huesos. La velocidad de la corriente eléctrica ayuda al dispositivo a estimar los porcentajes de cada componente en el cuerpo: una función muy útil en un dispositivo de monitoreo de la salud como un reloj inteligente.

(Image credit: Google)

Sin embargo, Google está trabajando en una versión aún más precisa de un escaneo corporal sin necesidad de equipo especializado ni kit de BIA; de hecho, solo se necesita la cámara de un teléfono inteligente y un modelo de IA integrado. Esta función, aún en desarrollo, se llama, muy acertadamente, PhotoScan.

Según su blog de investigación, Google ha estado desarrollando PhotoScan al comparar fotografías tomadas con teléfonos inteligentes de sujetos con escaneos DXA de grado médico, junto con otra información sobre los sujetos, y luego procesar todo esto mediante un modelo de IA. El modelo de IA finalmente logró una «fuerte concordancia con los resultados de DXA» al estimar el porcentaje de grasa corporal y otras métricas, lo que condujo a una «precisión cercana a la de DXA para predecir la resistencia a la insulina».

Los investigadores concluyen que «las imágenes clínicas de DXA ofrecen la composición corporal más precisa, pero carecen de escalabilidad, mientras que los sensores BIA portátiles ofrecen comodidad, pero se limitan al porcentaje básico de grasa corporal.

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Nuestro enfoque PhotoScan ofrece un término medio prometedor, al estimar la composición corporal detallada a partir de imágenes estándar de teléfonos inteligentes con una precisión cercana a la de la DXA». Lo siento, Samsung: parece que en el futuro dejaremos de lado los sensores BIA y nos orientaremos hacia las cámaras de los teléfonos inteligentes para calcular el porcentaje de grasa corporal.

Aunque la tecnología aún no parece estar disponible comercialmente, sí «demuestra la viabilidad de la estimación de la composición corporal basada en teléfonos inteligentes», y me sorprendería que no llegara eventualmente a los mejores teléfonos Pixel.

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