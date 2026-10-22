Oficialmente el Huawei WATCH D3 llega a México con monitoreo de presión arterial y nuevas funciones de salud

¡La espera terminó! El nuevo Huawei Watch D3 llegó oficialmente a México, este dispositivo combina un diseño más delgado y cómodo con las mejores funciones de salud, incluyendo monitoreo de la presión arterial de alta precisión.

El reloj facilita el seguimiento a largo plazo de la presión arterial y ofrece herramientas integrales de gestión de la salud, como Panorama de mi salud y acceso a múltiples funciones de estudios de salud, para ayudar a los usuarios a adoptar un enfoque más proactivo respecto a su bienestar.

Diseño ligero para una comodidad que dura todo el día

Inspirado en los colores y texturas de la naturaleza, el HUAWEI WATCH D3 se presenta en tres elegantes acabados: negro, dorado y dorado moca. Estas opciones permiten que este dispositivo de monitoreo de la salud también sirva como un accesorio con estilo.

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El reloj también representa un avance significativo en cuanto al diseño ergonómico. Con solo 11.3 mm de grosor y un peso de apenas 40 g, el cuerpo del reloj es notablemente más delgado. Ya sea al caminar, trabajar o realizar las actividades cotidianas, los usuarios sentirán menos presión en la muñeca. Combinado con la correa con bolsa de aire ultraestrecha de 25.5 mm, minimiza aún más la presión y hace que el reloj se sienta ligero y discreto, incluso durante la noche.

Monitoreo de la presión arterial de alta precisión en múltiples situaciones para facilitar el control a largo plazo de la presión arterial

El HUAWEI WATCH D3 incorpora una innovadora bolsa de aire mecánica que proporciona una compresión eficaz y una detección precisa en un área mínima de contacto con la piel. Gracias a la combinación de un sensor de alta precisión y un algoritmo de medición adaptativo, el reloj está diseñado para ofrecer lecturas precisas.

Según las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, las mediciones de la presión arterial durante 24 horas deben realizarse a intervalos de 15 a 30 minutos, con al menos un 70 % de lecturas válidas, incluyendo 20 lecturas diurnas y siete nocturnas. El HUAWEI WATCH D3 es compatible con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) de 24 horas, lo que ayuda a los usuarios a dar seguimiento a las tendencias de la presión arterial durante todo el día y la noche, incluso mientras duermen. Durante el día, los intervalos se pueden personalizar y se pueden realizar mediciones manuales según sea necesario; por la noche, el reloj se infla automáticamente con un funcionamiento más silencioso. Para quienes padecen hipertensión o se preocupan mucho por su salud, el MAPA regular ofrece una visión más completa de los patrones de presión arterial a lo largo del tiempo.

(Image credit: Huawei)

Sin embargo, la gestión diaria suele requerir un enfoque menos invasivo que, aun así, cubra las actividades cotidianas de manera eficaz. El HUAWEI WATCH D3 responde a esta necesidad con el Estudio de MAPA no intrusiva. En lugar de inflados frecuentes, el reloj utiliza cuatro mediciones diurnas y tres nocturnas mediante el sistema de airbag. Estas se procesan luego mediante la tecnología TruSense System para generar un gráfico de tendencias de fluctuación de la presión arterial durante todo el día y lecturas promedio. ¿El resultado? Menos interrupciones y una forma mucho más práctica de controlar la presión arterial a largo plazo.

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Se sabe que el ejercicio físico regular desempeña un papel positivo en la prevención y el control de la hipertensión. Sin embargo, al tratarse de una forma de estrés fisiológico, también puede presentar riesgos potenciales para ciertas personas, sobre todo porque las respuestas de la presión arterial durante y después del ejercicio pueden variar considerablemente. Los monitores tradicionales, al no ser dispositivos portátiles, dificultan la evaluación cómoda de la presión arterial antes y después de la actividad física.

Para resolver esto, el HUAWEI WATCH D3 presenta una función específica para medir la presión arterial antes y después del ejercicio. Esta práctica función cuenta con la certificación CE y está diseñada para ayudar a los usuarios a determinar si su presión arterial se encuentra dentro de un rango adecuado antes de hacer ejercicio, al tiempo que registra los cambios después de sus sesiones de entrenamiento. Además, los modos de presión arterial en reposo, presión arterial antes y después del ejercicio y MAPA (monitoreo ambulatorio de la presión arterial) que ofrece un apoyo confiable y para múltiples situaciones en el control de la presión arterial.

Un compañero de salud que se lleva en la muñeca para un cuidado atento las 24 horas del día

Además de medir la presión arterial, el HUAWEI WATCH D3 permite una gestión integral de la salud. Con la función de Panorama de mi salud, los usuarios pueden generar un informe detallado en unos 60 segundos que abarca hasta 13 indicadores clave, entre ellos la frecuencia cardiaca, la presión arterial y SpO₂, lo que les brinda una visión práctica y completa de su estado de salud.

Resumen de salud también se ha mejorado con la integración de datos de presión arterial, lo que permite a los usuarios ver las tendencias a largo plazo junto con los registros de sueño y actividad. Esto les ayuda a desarrollar hábitos diarios más saludables con mayor conciencia.

(Image credit: Huawei)

El reloj también es compatible con la función de Comunidad de salud, lo que permite a los usuarios ver el resumen de salud, la presión arterial, la frecuencia cardiaca, SpO2 y otros datos de salud de sus familiares, todo en un sólo lugar. En caso de que se detecte alguna anomalía, el reloj puede enviar alertas en tiempo real, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse informados y a reaccionar rápidamente.

El HUAWEI WATCH D3 tendrá un precio de $7,999 MXN, la preventa comienza el día 22 de Octubre y la venta abierta iniciará el 29 de octubre de 2026, podrás encontrarlo en la tienda oficial de Huawei México.