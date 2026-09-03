Huawei presenta la nueva serie HUAWEI WATCH GT 7: diseño, deporte y hasta 21 días de batería

Huawei presentó la HUAWEI WATCH GT 7 Series, su nueva familia de smartwatches de última generación pensada para los amantes de las actividades al aire libre, con un diseño elegante ideal para el uso diario. La serie combina un estilo elegante y resistente, funciones avanzadas para actividades al aire libre y un seguimiento integral de la salud para ofrecer una experiencia más inteligente y con mayores capacidades.

Diseño refinado para estilos de vida activos

La HUAWEI WATCH GT 7 Series combina a la perfección la funcionalidad para actividades al aire libre con una estética refinada, con nuevas opciones en cuanto a colores, materiales y diseños de correas. El HUAWEI WATCH GT 7 está disponible en dos tamaños, 46 mm y 41 mm, y ofrece ocho combinaciones de colores, entre ellas amarillo, azul y rosa. El WATCH GT 7 Pro está disponible en un tamaño de 46 mm con tres opciones de color: amarillo, verde y negro, para adaptarse a una variedad de gustos.

El HUAWEI WATCH GT 7 Pro se distingue por su bisel de cerámica nanotecnológica con acabado resistente a los rayones, combinado con un marco central de aleación de titanio que le confiere durabilidad y una sensación de alta calidad. Como complemento a esta artesanía, cuenta con una correa de fluoroelastómero que incorpora el diseño HUAWEI EasyCross para ofrecer un ajuste seguro y cómodo tanto para el uso diario como para actividades intensas al aire libre.

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(Image credit: Huawei)

Nuevos deportes de nieve en interiores junto con funciones mejoradas de seguimiento de ascensos en esquí alpino y ciclismo

La serie ofrece una amplia gama de modos de entrenamiento, análisis de datos de nivel profesional y funciones de seguridad integradas, lo que la convierte en la compañera ideal tanto para los amantes de las aventuras al aire libre como para los entusiastas del ejercicio físico.

También presenta modos totalmente nuevos para deportes de nieve en interiores, lo que elimina las limitaciones estacionales y geográficas para que los usuarios puedan entrenar según su propio horario. Gracias a un conjunto de múltiples sensores, el reloj detecta automáticamente la actividad de esquí o snowboard y registra el tiempo de entrenamiento activo al monitorear cambios sutiles en la postura y la elevación, incluso cuando el GPS está completamente fuera de alcance. Ya sea practicando snowboard o esquí, el reloj registra con precisión la distancia, la velocidad y el descenso total. También cuenta con un filtro inteligente que distingue los descensos activos de los períodos de descanso o del tiempo pasado en los teleféricos y las cintas transportadoras. Después del entrenamiento, los usuarios pueden compartir datos detallados y rutas en interiores a través de la app Goski.

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Para la actividad de esquí al aire libre, los usuarios pueden descargar mapas de más de 3,000 estaciones de esquí de todo el mundo a través de la app Salud de Huawei y sincronizarlos con el reloj al instante. Esta función sirve como una guía útil para principiantes, ya que aclara el nivel de dificultad de las pistas y evita desvíos involuntarios hacia pistas de nivel intermedio o avanzado.

Los esquiadores experimentados pueden usar los mapas para perfeccionar sus rutas y realizar análisis de datos de desempeño específicos de cada pista. En las pistas al aire libre, el reloj registra los datos completos del recorrido y las rutas. También presenta la primera función de detección inteligente de curva de la industria, que cuenta los giros cortos y de mediano a largo alcance al calcular el radio de giro.

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La serie también presenta la detección de fuerza G, una función que calcula y muestra la fuerza centrífuga ejercida sobre el cuerpo durante los giros bruscos, brindando a los esquiadores retroalimentación útil para perfeccionar su técnica. Por otro lado, la nueva función Equipo, permite a los usuarios rastrear en tiempo real la ubicación y las métricas de desempeño de sus compañeros de equipo en las pistas, lo que agrega una valiosa capa de seguridad y conectividad a las salidas en grupo.

En el modo de ciclismo al aire libre, la HUAWEI WATCH GT 7 Series presenta nuevas funciones, entre las que se incluyen la planificación de ascensos, la transmisión de datos de ascensos y las alertas de curvas cerradas. Antes de una salida, el reloj genera un perfil detallado de los ascensos que se avecinan, lo que brinda a los ciclistas la información necesaria para gestionar su resistencia de manera estratégica. Durante el ascenso, transmite en tiempo real la pendiente y la distancia restante por recorrer. Si un ciclista se acerca a una curva cerrada a una velocidad excesiva, el reloj emite de manera proactiva alertas hápticas y de voz para mejorar la seguridad.

(Image credit: Huawei)

Después del recorrido, la función "Análisis de entrenamiento con IA" ofrece datos cuantificados del entrenamiento y reseñas detalladas, lo que ayuda a los ciclistas a mejorar su rendimiento y evitar los riesgos del sobreentrenamiento.

Información integral sobre la salud y detección proactiva de riesgos

Equipada con funciones avanzadas de gestión de la salud, la HUAWEI WATCH GT 7 Series brinda a los usuarios las herramientas necesarias para identificar a tiempo posibles riesgos de salud y realizar ajustes informados en sus rutinas diarias.

La función mejorada de Resumen de salud ahora incluye un resumen matutino completo, con un análisis de salud impulsado por inteligencia artificial. En conjunto, estos elementos ofrecen recomendaciones más claras y prácticas para el bienestar diario. En el centro de esta actualización se encuentra la Puntuación de condición física, que sintetiza datos sobre la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), las emociones y las calorías activas quemadas. Al clasificar la recuperación diaria en cinco niveles distintos, ofrece cada mañana un panorama intuitivo y respaldado por datos sobre la preparación física, lo que ayuda a los usuarios a planear su día con confianza.

Para garantizar un seguimiento ininterrumpido, la HUAWEI WATCH GT 7 Series utiliza baterías apiladas con alto contenido de silicio. Los modelos GT 7 Pro y GT 7 de 46 mm ofrecen hasta 21 días de batería con una sola carga en condiciones de uso moderado.

HUAWEI Care

HUAWEI Watch GT 7 Series, incluye HUAWEI Care Paquete de Protección Total. Cobertura (1 vez – 1 año). Valorado en: 1,499 pesos e incluye las siguientes coberturas:

Protección de pantalla: Disfruta de una reparación de pantalla si se daña o se agrieta por caídas accidentales, golpes o presión durante el uso normal.

Disfruta de una reparación de pantalla si se daña o se agrieta por caídas accidentales, golpes o presión durante el uso normal. Reemplazo de batería: Tu dispositivo tiene derecho a un reemplazo de batería si su capacidad máxima está por debajo del 85%.

Tu dispositivo tiene derecho a un reemplazo de batería si su capacidad máxima está por debajo del 85%. Protección tapa trasera: Disfruta de una reparación de la tapa trasera si se daña o se agrieta por caídas accidentales, golpes o presión durante el uso normal.

Disfruta de una reparación de la tapa trasera si se daña o se agrieta por caídas accidentales, golpes o presión durante el uso normal. Protección de Corona: tu dispositivo tiene derecho a una reparación de la corona, si la corona se daña por golpes accidentales, caídas o presión durante el uso normal.

tu dispositivo tiene derecho a una reparación de la corona, si la corona se daña por golpes accidentales, caídas o presión durante el uso normal. Otros beneficios:

Trade In : Intercambia tu equipo usado y obtén un cupón que podrás usar para adquirir tu nuevo Huawei

: Intercambia tu equipo usado y obtén un cupón que podrás usar para adquirir tu nuevo Huawei Garantía Regional: Cobertura de soporte válida en Centros de Servicio en Latinoamérica.

Disponibilidad

La HUAWEI WATCH GT 7 Series estará disponible muy pronto en México Por lo que te invitamos a estar pendiente de las redes sociales de Huawei para conocer más detalles sobre preventa y disponibilidad.