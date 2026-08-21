HONOR Watch 6 apuesta por una autonomía de hasta 35 días en modo ahorro
¿Cansado de cargar tu smartwatch? HONOR Watch 6 promete hasta 35 días de autonomía
¿Amas los smartwatches, pero odias cargarlo diario o cada dos días? De ser así, conocemos el dispositivo perfecto para ti, se trata del nuevo Honor Watch 6, un smartwatch diseñado para redefinir el estándar de autonomía en el mercado.
El fin de la "ansiedad por la batería"
En un sector donde la mayoría de los smartwatches de gama alta exigen conectarse a la corriente cada 24 o 48 horas, el HONOR Watch 6 rompe las reglas del juego gracias a una batería masiva de 980mAh —un salto drástico respecto a las capacidades estándar del mercado—.
Gracias a la estrecha optimización del sistema operativo de la marca y la eficiencia de sus componentes, este despliegue energético se traduce en métricas sin precedentes:
- Hasta 35 días de autonomía en su modo de ultra ahorro o bajo consumo, ideal para viajes largos, expediciones o temporadas donde se busca total independencia eléctrica.
- Hasta 17 días de uso diario típico, manteniendo activas las funciones de salud, notificaciones y monitorización continua.
- Hasta 42 horas de autonomía con el GPS activo de forma ininterrumpida, una cifra líder diseñada especialmente para atletas de ultra resistencia, ciclistas de montaña y senderistas.
Ingeniería de precisión: Máxima potencia, cero volumen
El verdadero hito de ingeniería del HONOR Watch 6 radica en su factor de forma. Integrar una batería de casi 1,000mAh suele penalizar las dimensiones del dispositivo; sin embargo, HONOR ha logrado encapsular esta batería en un chasis premium de aleación de aluminio reciclado y acero inoxidable que pesa tan solo 41 gramos (sin correa) y posee un grosor de 10.8mm.
Compatibilidad y disponibilidad
El HONOR Watch 6 funciona bajo el ecosistema inteligente de la marca, pero mantiene una filosofía abierta de conectividad, siendo plenamente compatible tanto con dispositivos Android (9.0 o superior) como con iOS (15.1 o superior).
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