Lo siento, Apple y Samsung: me dedico a probar smartwatches, y las especificaciones del Google Pixel Watch 5 superan a las del Series 11 y al Galaxy Watch 9 en estas 5 áreas clave

El Google Pixel Watch 5 ya está disponible, junto con una serie de teléfonos compatibles, entre ellos el Google Pixel 11 y sus versiones Pro, Pro XL e incluso Pro Fold. Aunque los teléfonos lucen muy bien, el reloj es el que ha llamado mi atención, y hay mucho que destacar.

Al igual que en años anteriores, llegará en dos tamaños (41 mm y 45 mm), con correas en colores Canyon, Obsidian y Fog, además de una edición especial inspirada en la estrella de la NBA Stephen Curry. El Google Pixel Watch 5 tendrá un precio inicial de 399.99 dólares / 369 libras / alrededor de 565 dólares australianos (por confirmar) para el modelo de 41 mm, mientras que la versión de 45 mm costará 429.99 dólares / 399.99 libras / alrededor de 600 dólares australianos (por confirmar). Los modelos con conectividad LTE tendrán un costo adicional.

¿Qué obtienes por tu dinero? Bueno, el Pixel Watch 5 incorpora varias mejoras en la experiencia de uso respecto al modelo del año pasado. Entre ellas están las cada vez mejores integraciones de Gemini directamente desde la muñeca, el nuevo entrenador de acondicionamiento físico con IA de Google Health, un GPS que, según los reportes, puede competir de tú a tú con modelos como el Garmin Fenix 8 Pro, y un nuevo conjunto de útiles funciones de monitoreo de salud en segundo plano llamado Health Guardian, disponible en el Pixel Watch 3 y modelos posteriores.

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Aunque todavía no he tenido oportunidad de probar el reloj personalmente, a juzgar por sus especificaciones, el Pixel Watch 5 es un competidor en toda regla del Apple Watch Series 11 y el Samsung Galaxy Watch 9.

Es un poco complicado comparar relojes de diferentes ecosistemas, pero aunque es poco probable que la calidad de un smartwatch sea el factor decisivo para que alguien cambie de teléfono —y posiblemente también de tabletas o computadoras— para integrarse mejor a un ecosistema determinado, estas funciones sí podrían influir en la decisión de pasar de Google a Apple o Samsung, o viceversa.

A continuación, veamos las especificaciones de cada reloj insignia lado a lado. Para hacerlo más claro, utilizaré los modelos más grandes: el Pixel Watch 5 de 45 mm, el Apple Watch Series 11 de 46 mm y el Samsung Galaxy Watch 9 de 44 mm. Después, repasaré todas las funciones exclusivas que Google acaba de anunciar.

Tabla comparativa de especificaciones

Swipe to scroll horizontally Smartwatch Google Pixel Watch 5 (45mm) Apple Watch Series 11 (46mm Samsung Galaxy Watch 9 (44mm) Precio From $429.99 / £399 / around AU$600 From $429 / £399 / AU$699 $409.99 / £379.00 / AU$699.0 Dimensiones 45mm x 45mm x 12.3mm 46mm x 39mm x 9.7mm 46.0 mm × 43.7 mm × 8.6 mm Peso 37g (sin correa) 38g (sin correa) 34g (sin correa) Caja/bisel Aluminio 100% reciclado Aluminio o titanio (100% reciclado) Aluminio blindado Pantalla Pantalla Actua 360 con Corning Gorilla Glass 5 LTP03 OLED SuperAMOLED, Sapphire crystal GPS Dual Frequency GPS: GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS L1 GPS, GNSS, Galileo, and BeiDou L1+L5 GPS, Glonass, Galileo, BeiDou Duración de batería Hasta 40 horas 24 horas Hasta 40 horas Conexión Bluetooth 6.0, wifi, LTE disponibles Bluetooth 5.3, wifi, LTE disponibles Bluetooth 6.0, wifi, LTE disponibles Resistencia al agua 5ATM, IP68 WR50 and IP7X 5ATM, IP68

Como podemos ver más arriba, una de las conclusiones clave que podemos sacar de la mejor selección de relojes inteligentes de este año es que todos están empezando a verse y sentirse iguales, al menos en teoría. Precios, especificaciones, duración de la batería y conjuntos de funciones similares: hay muy poca diferencia en cuanto a la calidad de los componentes básicos. Sin embargo, hay algunos aspectos —algunos incluidos en la tabla anterior, otros no— que ayudan al Pixel Watch 5 a destacarse del resto.

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Reparabilidad

(Image credit: Google)

Una de las mejores cosas del Pixel Watch 5, que se estrenó el año pasado con el Pixel Watch 4, es que se puede reparar. Puedes usar un juego estándar de destornilladores de precisión Torx T2 para desarmar el reloj y reemplazar su batería y pantalla, una característica poco común en dispositivos electrónicos pequeños y resistentes al agua como los relojes inteligentes —pero sin duda muy bienvenida—, ya que cualquier cosa que prolongue la vida útil del dispositivo y reduzca los residuos electrónicos es, en nuestra opinión, una iniciativa fantástica.

Es una característica que nos encantaría ver adoptada de manera generalizada, incluso por parte de Apple y Samsung.

Duración de batería

(Image credit: Google)

Si bien la duración de la batería del Google Pixel Watch 5 parece ser más o menos igual a la del Samsung Galaxy Watch 9, ambos dispositivos superan con creces las 24 horas garantizadas por el Apple Watch Serie 11, aunque esto represente una mejora respecto a las 18 horas de las versiones anteriores. En tamaños más pequeños, la duración de la batería de los relojes Pixel y Samsung vuelve a ser de hasta 30 horas; sigue sin ser mucho y es un punto débil para quienes están acostumbrados a los mejores relojes Garmin, pero es mejor que la oferta de Apple.

El Google Pixel Watch 5, al igual que el dispositivo portátil de Apple, ofrece carga rápida, con solo una hora hasta que se carga por completo. Sin embargo, también cuenta con un pequeño y práctico cargador heredado del año pasado: una base que te permite convertir tu reloj en un pequeño despertador de mesita de noche en posición vertical. ¡Qué lindo!

GPS

Este es un tema complicado. En la práctica, puede que haya muy poca diferencia en esta competencia en cuanto a la precisión del GPS, pero Apple se encuentra en desventaja en este aspecto. Si bien el Ultra 3 de Apple cuenta con algunas de las características de GPS más sofisticadas y precisas del mercado, el Apple Watch Series 11 de la línea principal solo ofrece GPS de banda única, en comparación con el Galaxy Watch 9 y el Pixel Watch 5, que ofrecen GPS de doble banda L1+L5.

El Google Pixel Watch 5 también se conecta a más redes de satélites que cualquiera de los otros dos relojes, y se dice que iguala al Garmin Fenix 8 Pro y al Apple Watch Ultra 3 en cuanto a precisión —según Google—. Esto aún no se ha comprobado en la práctica, pero correré o andaré en bicicleta por mis rutas habituales con un Ultra 3 o un Fenix 8 Pro en cuanto tenga el reloj en mis manos para comprobarlo por mí mismo.

Comunicaciones por satélite

Hablando de satélites, sirven para mucho más que solo mejorar la precisión del GPS. Si bien los tres relojes cuentan con modelos con LTE, lo que te permite agregarlos al plan de datos de tu celular (disponible a un costo adicional), el Google Pixel Watch 5 tiene una función que por lo general se reserva para los relojes premium de la categoría Ultra: mensajes de comunicación satelital SOS de emergencia.

Herencia del Pixel Watch 4, la conectividad satelital te permite usar el reloj para comunicarte con los servicios de emergencia a través de la red satelital Skylo, que ofrece mensajería bidireccional y el intercambio de ubicación. Funciona sin tu teléfono y está optimizada para un consumo de energía ultrabajo.

Nuevas funciones de salud: Detección de emergencias respiratorias y tendencias de resistencia a la insulina

(Image credit: Google)

El Google Pixel Watch 5 incorpora varias funciones nuevas, entre ellas la medición de la presión arterial (que durante mucho tiempo se consideró el «santo grial» de los sensores ópticos de frecuencia cardíaca con LED; la detección de la presión arterial o la hipertensión está comenzando a abrirse camino en el mercado de los relojes inteligentes) y la detección de emergencias respiratorias. Al igual que la función de detección de pérdida de pulso del año pasado, el Pixel Watch 5 puede detectar una caída marcada en la saturación de oxígeno y contactar automáticamente a los servicios de emergencia, incluso compartiendo tu ubicación.

Lo más intrigante es que también incluye una función de «Tendencias de resistencia a la insulina». Esta aún no está disponible (se dice que llegará en septiembre de 2026), pero ni los relojes de Samsung ni los de Apple cuentan con esta función en este momento. Las «Tendencias de resistencia a la insulina» se presentan como una forma no invasiva (a diferencia de los monitores continuos de glucosa, que requieren agujas) de monitorear o estimar los esfuerzos de tu cuerpo para regular el azúcar en la sangre.

Google afirma que la función es «un medidor de eficiencia personal, que te da una idea de cuán eficientemente tu cuerpo absorbe la energía de los alimentos y la administra a lo largo de tus actividades». Comer y beber eleva tu nivel de azúcar en la sangre, y el ejercicio lo reduce a medida que la glucosa se utiliza como combustible.

La función «Tendencias de resistencia a la insulina» forma parte del nuevo conjunto de funciones Health Guardian de Google, que monitorea las tendencias de salud en segundo plano. Esencial para las personas con diabetes, también resulta útil para el control de peso en general, y tengo curiosidad por ver cuál será la opinión general sobre esta función y cómo funcionará una vez que esté disponible.

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