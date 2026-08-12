He probado los nuevos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, y Google ha incorporado casi todas las mejoras que esperaba ver; además, la función "HiLight" es la que más me ha sorprendido

Después de muchos meses de filtraciones, imágenes renderizadas e incluso fotos reales de los dispositivos compartidas por la propia Google, el gigante tecnológico está presentando oficialmente su más reciente línea de teléfonos. Y aunque Trevor Noah, conocido por The Daily Show, y Alex Cooper, conocida por Call Her Daddy, subirán al escenario esta noche, 12 de agosto, para ayudar a dar a conocer la línea, yo ya he tenido la oportunidad de probar el Pixel 11, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL.

Y este no es un año en el que Google vuelva a la mesa de diseño y comience desde cero. Por el contrario, la línea Pixel 11 da la sensación de que la empresa está apostando aún más fuerte por un lenguaje de diseño que ha pasado los últimos años desarrollando.

Hay colores nuevos, algunas mejoras en el hardware y un chip aún más rápido en su interior, pero no esperes una revolución aquí.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Los tres teléfonos cuentan con el nuevo chip Tensor G6 de Google, lo que podría ayudar a la línea Pixel a competir con más fuerza contra los últimos chips de Qualcomm, incluidos los que equipan los más recientes teléfonos Galaxy, como el Samsung Galaxy Z Fold 8.

Aún no he sometido al Tensor G6 a pruebas exhaustivas, pero Google promete un procesador más rápido para tareas como la navegación web y el inicio de aplicaciones, además de una unidad de procesamiento neuronal (llamada TPU) más eficiente que debería permitir a la serie Pixel 11 manejar tareas de IA más rápido sin que la batería se agote tan rápidamente.

El Tensor G6 también está fabricado con un proceso de 2 nm para una mayor eficiencia general, y los tres teléfonos vienen de serie con 12 GB de RAM.

Mi experiencia inicial es que todo se siente adecuadamente rápido y con buena capacidad de respuesta, pero aún no haría afirmaciones generalizadas sobre el rendimiento. Por ahora, lo más destacado es que Google parece estar desarrollando la fórmula del Tensor, enfocándose en la eficiencia en lugar de simplemente buscar la velocidad.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El Pixel 11 con su divertido acabado "Hibiscus" (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Ese enfoque quizá sea más evidente en el Pixel 11 estándar. De los tres, creo que es el que tiene las mejores opciones de color. El nuevo Hibiscus (arriba) es particularmente llamativo: un tono berry rosado brillante, casi neón, que le da al teléfono mucha más personalidad. También hay opciones en Obsidian, Pistachio y Frost, pero Hibiscus fue el que me llamó la atención de inmediato.

Sigue siendo un teléfono de 6.3 pulgadas, lo que lo convierte en un tamaño cómodo para cualquiera que no quiera llevar un enorme modelo insignia en el bolsillo.

En la parte trasera, hay un cambio muy bienvenido. Si nunca te ha gustado el grosor de la barra de la cámara del Pixel, Google la ha reducido en un 40 %, y la diferencia se nota.

El saliente más pequeño de la cámara del Pixel 11 es muy bienvenido (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

El panel trasero sigue siendo brillante, mientras que los bordes tienen un acabado mate. Aun así, después de haber probado el Pixel 10a, no puedo evitar desear que Google incorpore el diseño de cámara totalmente al ras de ese teléfono a sus modelos de gama alta.

El Pixel 11 cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles con un sensor más grande que, según Google, debería mejorar el rendimiento general, además de un teleobjetivo de 10,8 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles.

Pero no hay nada aquí que se sienta radicalmente diferente de lo que Google ha estado haciendo con el Pixel, lo cual no es necesariamente algo malo.

El Pixel 11 Pro tiene un diseño elegante, pero la barra de la cámara se nota bastante (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Si buscas un poco más en cuanto al hardware, el Pixel 11 Pro es donde las cosas empiezan a ponerse más interesantes. Tiene el mismo tamaño de 6.3 pulgadas que el Pixel 11, pero cuenta con una pantalla de mayor resolución y más brillante, además de un diseño más premium y mejoras en todas las cámaras traseras.

Me gusta especialmente el acabado, ya que Google se ha mantenido fiel a un panel trasero mate y bordes brillantes. Se ve mejor en el color Canyon, una mezcla de rosa, naranja y dorado. También está disponible en Olive y Fog, así como en Obsidian, que tiene un acabado brillante.

Con un precio de 1,099 dólares (aproximadamente 1,079 libras esterlinas / 1,560 dólares australianos), el Pixel 11 Pro no es barato, pero parece ser el modelo ideal para quienes buscan las mejores características de Google sin tener que cargar con un teléfono enorme.

Si prefieres algo más grande, está el Pixel 11 Pro XL por 1,299 dólares (aproximadamente 1,279 libras esterlinas / 1,840 dólares australianos), con una pantalla de 6.8 pulgadas y una batería de mayor capacidad. Por lo demás, ofrece esencialmente la misma experiencia Pro, solo que en un tamaño mayor.

Tanto el Pixel 11 Pro como el Pixel 11 Pro XL también se benefician de un nuevo sensor de cámara principal diseñado para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz. La configuración sigue siendo muy sólida: una cámara principal de 50 megapíxeles combinada con una ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP.

Pero Google está llevando las capacidades de zoom mucho más allá esta vez, con un zoom de hasta 120x.

¿Una imagen con un zoom de 120x es realmente una fotografía, o es una interpretación generada por IA de lo que Google cree que debería estar ahí?

Google está utilizando un procesamiento especializado de inteligencia artificial para mejorar la calidad de esas imágenes con un zoom extremo, así que eso es algo que definitivamente quiero poner a prueba antes de emitir un juicio definitivo.

Sin embargo, el cambio más importante en el hardware del Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL tiene que ver con el flash.

Google lo llama HiLight —sí, con esa curiosa combinación de mayúsculas y minúsculas— y consiste en una matriz de LED que rodea el flash y que puede iluminarse en varios colores. No afecta a tus fotos ni reemplaza al flash; en cambio, es un pequeño indicador inteligente que Google puede usar para diferentes cosas.

Al momento de su lanzamiento, sus capacidades son relativamente limitadas, pero creo que Google podría tener algo interesante aquí.

Si colocas el Pixel 11 Pro o el Pro XL boca abajo sobre una mesa, HiLight puede activarse cuando Gemini está escuchando, dándote una indicación visual sin necesidad de darle la vuelta al teléfono y mirar la pantalla.

Es un detalle pequeño, pero me gusta. También hay un uso más personal que parece más útil: puedes asignar colores específicos a ciertos contactos, y esas alertas pueden anular los modos “No molestar” o silencioso.

Así, por ejemplo, podrías asignar un color particular a tu pareja, a tus padres o a tus hijos. Si esa persona llama mientras tu teléfono está boca abajo, HiLight puede iluminarse con ese color e indicarte quién está tratando de contactarte sin que tengas que levantar el teléfono.

Eso me parece particularmente ingenioso porque, tradicionalmente, poner un Pixel boca abajo ha sido una forma de desconectarse de él y silenciar las notificaciones.

HiLight no anula por completo esa idea. En cambio, te ofrece una forma de mantenerte desconectado sin dejar de saber cuándo está sucediendo algo importante.

Las luces de notificación no son nada nuevo, pero esta me parece la implementación más clara e inteligente que he visto hasta ahora, sin limitarse simplemente a poner una segunda pantalla en la parte trasera; solo espero que Google le saque más provecho, porque da la impresión de que, hasta ahora, está yendo a lo seguro.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Y esa es, en realidad, mi conclusión sobre la línea Pixel 11. Google no parece particularmente interesado en reinventar el Pixel este año.

El diseño es familiar, pero más refinado. La barra de la cámara es más delgada. Los colores son excelentes. El Tensor G6 promete mejoras significativas en rendimiento y eficiencia, mientras que los modelos Pro cuentan con mejores pantallas y cámaras, además de una función de hardware verdaderamente novedosa: HiLight.

El Pixel 11 Pro parece ser el punto ideal, ya que ofrece una verdadera experiencia de teléfono insignia que se siente muy parecida a la de un Pixel y le agrega un toque especial con HiLight.

Así que este es un primer vistazo al Pixel 11, al Pixel 11 Pro y al Pixel 11 Pro XL. Puede parecer decepcionante si esperabas un replanteamiento completo de los teléfonos insignia de Google, pero creo que esta línea también demuestra que Google ha dado con un diseño y una fórmula con los que realmente está empezando a encontrar su ritmo.

Para los fieles a Pixel, eso probablemente sea algo bueno. Google está conservando lo que funciona, perfeccionándolo donde puede y agregando algunos trucos nuevos en el camino. Solo desearía que HiLight estuviera presente en más modelos de la línea y que, tal vez, Google tuviera uno o dos trucos adicionales bajo la manga que realmente se sintieran «nuevos» de esa manera.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.